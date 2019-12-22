Двое детей пострадали при столкновении кроссовера с фурой на Фирсановском шоссе 22.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Столкновение кроссовера «Мерседес GL» с большегрузом «Рено» произошло на Фирсановском мосту в Зеленограде. ДТП случилось около 14:30 в воскресенье, 22 декабря, сообщили «Зеленоград.ру» в столичной автоинспекции.

Со слов водителя фуры, «Gl» обгонял по встречке поток машин, двигаясь в направлении Ленинградского шоссе, и, не тормозя, врезался в его большегрруз, следоваввший в сторону Фирсановки. В результате ДТП пострадали водитель кроссовера и двое детей-пассажиров (девочки примерно 13-15 лет), находившихся в этом авто.

В интернете также была распространена информация о том, что в ДТП пострадали четверо детей. Очевидцы и ГИБДД эту информацию отрицают.

Зеленоградская пресс-служба ГИБДД оказалась не в курсе произошедшего по причине выходного дня и отказалась давать комментарии.

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