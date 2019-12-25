Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы десятилетнюю Машу погрузили в медикаментозный сон. У девятилетней Алёны несколько переломов, есть проблемы с лёгкими. Их 62-летний папа Александр — с тремя сломанными рёбрами.
Несчастный случай на дороге произошёл днём в воскресенье, 22 декабря. «Мерседес-Бенц GL500» под управлением Александра выехал на встречную полосу движения на Фирсановском мосту и столкнулся сначала со встречным грузовым тягачом «Рено Премиум 380», а следом — с попутным «Джили Эмгранд X7», говорится на сайте зеленоградской полиции. В этом ДТП пострадали водитель «Мерседеса» и две его дочери-пассажирки.
Когда мы писали об этом ДТП по горячим следам, еще не знали всех деталей произошедшего. Позже корреспондент «Зеленоград.ру» связался с мамой девочек и женой пострадавшего водителя Ольгой. Женщина рассказала, что Александр потерял сознание за рулём. Почему — станет понятно после медицинского обследования.
«Он очень внимательный отец, и стаж его безаварийного вождения — вся жизнь. Он не лихач! Очень надеюсь, что следователь сделает правильные выводы», — говорит Ольга.
У Ольги и Александра шестеро детей и седьмой на подходе. Ольга не просила помощи, за нее это сделал настоятель Спасского храма посёлка Андреевка, чьими прихожанами является эта многодетная семья, — священник Димитрий Полещук. В его обращении указаны банковские реквизиты мамы девочек. Желающие могут поддержать семью материально.
Кто не понял о чём речь-гугл в помощь.