Когда мы писали об этом ДТП по горячим следам, еще не знали всех деталей произошедшего. Позже корреспондент «Зеленоград.ру» связался с мамой девочек и женой пострадавшего водителя Ольгой. Женщина рассказала, что Александр потерял сознание за рулём. Почему — станет понятно после медицинского обследования.

«Он очень внимательный отец, и стаж его безаварийного вождения — вся жизнь. Он не лихач! Очень надеюсь, что следователь сделает правильные выводы», — говорит Ольга.

У Ольги и Александра шестеро детей и седьмой на подходе. Ольга не просила помощи, за нее это сделал настоятель Спасского храма посёлка Андреевка, чьими прихожанами является эта многодетная семья, — священник Димитрий Полещук. В его обращении указаны банковские реквизиты мамы девочек. Желающие могут поддержать семью материально.