2
Одна из пострадавших в ДТП на Фирсановском шоссе девочек — в коме. Многодетной семье нужна помощь 25.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы десятилетнюю Машу погрузили в медикаментозный сон. У девятилетней Алёны несколько переломов, есть проблемы с лёгкими. Их 62-летний папа Александр — с тремя сломанными рёбрами.

Несчастный случай на дороге произошёл днём в воскресенье, 22 декабря. «Мерседес-Бенц GL500» под управлением Александра выехал на встречную полосу движения на Фирсановском мосту и столкнулся сначала со встречным грузовым тягачом «Рено Премиум 380», а следом — с попутным «Джили Эмгранд X7», говорится на сайте зеленоградской полиции. В этом ДТП пострадали водитель «Мерседеса» и две его дочери-пассажирки.

Когда мы писали об этом ДТП по горячим следам, еще не знали всех деталей произошедшего. Позже корреспондент «Зеленоград.ру» связался с мамой девочек и женой пострадавшего водителя Ольгой. Женщина рассказала, что Александр потерял сознание за рулём. Почему — станет понятно после медицинского обследования.

«Он очень внимательный отец, и стаж его безаварийного вождения — вся жизнь. Он не лихач! Очень надеюсь, что следователь сделает правильные выводы», — говорит Ольга.

У Ольги и Александра шестеро детей и седьмой на подходе. Ольга не просила помощи, за нее это сделал настоятель Спасского храма посёлка Андреевка, чьими прихожанами является эта многодетная семья, — священник Димитрий Полещук. В его обращении указаны банковские реквизиты мамы девочек. Желающие могут поддержать семью материально.

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
SineD 2005
4 часа назад
А куда дели деньги дольщиков Зеленого острова, интересно знать.
Кто не понял о чём речь-гугл в помощь.
Никита Булаев
2 часа назад
Будь все пристёгнуты, таких травм вообще не было бы. Ну а следователь, конечно же, сделает "правильные" выводы.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Когда запустят МЦД от Зеленограда? Что говорят РЖД и власти Москвы и Подмосковья (все разное) Ответы
Проезд из «Зеленопарка» в Зеленоград подорожает с 1 января Новости
На «зебре» через Каменку у детской поликлиники сбили пешехода. Возможно, в следующем году здесь появится светофор Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: медицина, магазины, транспорт, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Встреча с префектом Зеленограда 25 декабря. Онлайн трансляция Истории
Одна из пострадавших в ДТП на Фирсановском шоссе девочек — в коме. Многодетной семье нужна помощь Новости
На новом пешеходном переходе в 11 микрорайоне сбили ребенка. Местные жители предупреждали, что переход опасен Новости
На тротуаре вдоль Центрального проспекта почти не осталось машин (одни люди радуются, другие грустят). Что удалось властям спустя два месяца с начала зачистки — фоторепортаж Истории
Небольшой медицинский центр хочет построить предприниматель в шестом микрорайоне. «Жилищник» три года не даёт ему это сделать — спор решается в суде Истории
Местные жители обвиняют «Мираторг» в самозахвате общей территории, шумных кондиционерах и разгрузке машин во дворе Новости
«Крым наш!» Почему не все в восторге от новой фестивальной площадки в 16-м микрорайоне Истории
Десны краснеют, кровоточат, зудят, а зубы шатаются? Это может быть пародонтит. Как его вылечить — рассказывает стоматолог Юлия Вольвач Партнерский материал
Второго пешехода за неделю сбили на переходе на Яблоневой аллее Новости
Робот-охранник начал патрулировать территорию «Зеленопарка». Он найдет нарушителя даже в полной темноте Новости
Новый год будем встречать без снега? Нет — снег будет! Жизнь
На домах в 20 микрорайоне включили подсветку за 237 миллионов спустя год после монтажа. Почему так долго и дорого (неизвестно)? Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру