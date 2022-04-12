Когда в космос летят микросхемы или электронные приборы, сделанные в Зеленограде, никто не удивляется. Но в 70-80-х годах прошлого века на орбиту отправлялись и другие местные изделия — вовсе не похожие на аппаратуру космического назначения — значки для космонавтов. Простые значки? Ну нет! Как и все, что выпускалось для космоса, значки были необыкновенные — таких не делали больше нигде в мире! Рассказываем и показываем, что же в них особенного.