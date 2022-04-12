Наш город — ровесник космонавтики. Появившись между первым полетом искусственного спутника Земли и первым полетом человека в космос, он внес свой вклад в развитие космонавтики: от разработки важнейших микросхем до дизайна космических сувениров, а ещё здесь росли и учились два космонавта.
Легендарный советский шаттл «Буран» — вершина развития отечественной космонавтики. Его первый и единственный триумфальный полёт осенью 1988-го надолго «утёр нос» Америке и закрыл тему «звёздных войн». Рассказываем о судьбе уникального орбитального корабля и о том, какую роль в его успехе сыграли зеленоградские микросхемы и их разработчики.
Когда в космос летят микросхемы или электронные приборы, сделанные в Зеленограде, никто не удивляется. Но в 70-80-х годах прошлого века на орбиту отправлялись и другие местные изделия — вовсе не похожие на аппаратуру космического назначения — значки для космонавтов. Простые значки? Ну нет! Как и все, что выпускалось для космоса, значки были необыкновенные — таких не делали больше нигде в мире! Рассказываем и показываем, что же в них особенного.
Ещё до рождения Зеленограда здесь, в Крюкове и в соседнем селе Чашникове, прошло детство одного из известнейших советских космонавтов — Алексея Губарева. Он тоже был «первым»: совершил первый успешный длительный полёт на орбитальной станции «Салют-4», стал первым командиром международного экипажа по программе «Интеркосмос». Рассказываем, как простой деревенский мальчишка сумел прорваться в космос, преодолевая не только земное притяжение, но и земные невзгоды, которых в его жизни было немало.
В мае 2012 года в космос впервые полетел выпускник зеленоградского МИЭТа — Сергей Ревин. Он стал членом экипажа космического корабля «Союз ТМА-04М», совершившего стыковку с Международной космической станцией, и провёл на орбите четыре месяца. После возвращения на Землю он лично посетил МИЭТ и рассказал в подробностях о своём полете.
Как космос вошёл в жизнь обычных людей, стал «трендом» моды, книг и игрушек, как освоению космоса помогал и помогает Зеленоград — ретроспектива выставки «Зеленоград — космосу» — выставка «космической» электроники как путешествие в эпоху 60-х, в самое начало эры освоения космоса.