Лыжи и варежки

Алексей Губарев родился 29 марта 1931 года в селе Гвардейцы Самарской области, в крестьянской семье. Когда мальчику исполнилось пять лет, семья переехала в подмосковный совхоз «Чашниково». Там в 1936 году тяжело заболел и скоропостижно скончался отец семейства — Александр Губарев. Мать, Ефимия Ивановна, осталась одна с четырьмя детьми. Она работала до изнеможения в совхозе, в одиночку поднимала детей. У маленького Алёши рано появилась цель — облегчить жизнь матери.

В 1938 году Алёша пошёл в первый класс — в Чашникове была начальная четырёхклассная школа. Мальчик с жаром принялся за учёбу и после первого класса порадовал маму похвальной грамотой.

Алексей рано почувствовал себя взрослым. В восемь лет он хорошо понимал, что достаток в семье скудный и старался ограничивать свои желания. А уж просить маму купить что-нибудь — «этого я не мог себе позволить, и язык не повернулся бы», вспоминал он позднее в книге «Орбита жизни».

Однако и желания, и мальчишеские нужды у Алёши, конечно, были. На что хватало ума и сил, то старался сделать сам. Вот, например, лыжи. Они были очень нужны мальчику. Но они стоят денег. А что если сделать самому? За этим занятием его и застала мама. Он уже смастерил лыжи из подручного материала и примерял. Увы, самоделки не держались на валенках и не скользили как положено. Мама рассмеялась и выдала «изобретателю» деньги на настоящие лыжи. Алёша их брать не хотел — стеснялся, и мать чуть ли не насильно прогнала сына в магазин культтоваров.

«Вот и дую я по морозу в соседнее село, как на крыльях лечу, — вспоминал Губарев. — А радость-то, радость, чего греха таить, так и распирает. До магазина всего-то километра три, сущий пустяк, за счастьем готов хоть на край света. А что варежки забыл — это ничего, руки в карманы, и через каких-нибудь полчаса я в магазине изображаю серьёзного купца, выбираю лыжи — с умом выбираю, на вырост. Сам-то ещё не вытянулся». Тем временем стемнело, и морозец усилился. На обратном пути, пока Алёша тащил покупку, руки совсем окоченели, хоть бросай новые лыжи. Чудом удалось избежать обморожения.