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«Космические» шоколадки, ситалловые значки и первый чип, облетевший Луну. Самое интересное на выставке «Зеленоград — космосу» 04.05.2017 ZELENOGRAD.RU

С 12 апреля до 14 мая в Выставочном зале открыта экспозиция «Зеленоград — космосу»: музей представляет её уже в одиннадцатый раз, но в этом году формат изменился — выставку «космической» электроники превратили в путешествие в эпоху 60-х, в самое начало эры освоения космоса.

Как космос вошёл в жизнь обычных людей, стал «трендом» моды, книг и игрушек, как освоению космоса помогал и помогает Зеленоград, увидела на выставке корреспондент Zelenograd.ru Мария Майсейчик.

«Космические» шоколадки из 60-х

«Выставка кардинально отличается от того, что было раньше. Сегодня мы рассказываем людям о том, как космос ворвался в быт человека. Шестидесятые — совершенно уникальное время, когда вся страна испытывала невероятный идейный подъем: если СССР сумел отправить в космос человека, то все земные дела советским людям тем более по плечу!» — говорит научный сотрудник музея Наталья Федоренко.

Прошлые выставки демонстрировали в основном достижения зеленоградских предприятий, нашедшие применение в космонавтике — это больше напоминало профориентацию для школьников. В этом году современность объединили с экскурсом в прошлое.

На плакатах 60-х освоение целины, комсомольские стройки и сдача ГТО — после запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина все государственные цели приобрели «космический» подтекст. Приобщиться к всеобщему ликованию можно было, купив косынку или галстук с модным, как сказали бы сейчас, принтом. Автографами космонавтов украшали даже коробки конфет и папирос.

Экспонаты для выставки собрали по разным музеям. Столичный Мемориальный музей космонавтики поделился макетами космических аппаратов и станций. Фигурки космонавтов, ракета-пирамидка, «космические» елочные украшения и мечту всех советских детей — луноход позаимствовали у Сергиево-Посадского Музея игрушки. Уникальные косынки с изображением покорителей неба, платье из ткани с говорящим названием «космос» представлены Музеем моды.


Ситалловые значки

Сам Зеленоград космосу и выставке подарил тоже немало, причем не только электроники. Гордость коллекции — «космические» сувениры зеленоградских предприятий, которые те начали выпускать в 60-х наряду с микросхемами.

Значки и сувениры делали с ситалловыми элементами, этот материал — особая разновидность стекла, используемая для подложек микросхем. Ситалл термостоек и прочен, что очень важно в условиях космической радиации и перепада температур. А для значков важнее его «переливчатость», напоминающая отблески далеких галактик.

Портреты Юрия Гагарина, Константина Циолковского, Сергея Королева и Валентины Терешковой были настолько популярными, что завод «Компонент» и другие зеленоградские предприятия поставляли их в 40 стран мира.

Наша «Тропа» вокруг Луны

Искусственный спутник полетел еще до возникновения Зеленограда, но остальные этапы покорения космоса проходили уже при участии местных специалистов. В 1969 году Луну облетела интегральная схема «Тропа», сделанная на «Ангстреме».

Современную электронику для космоса разрабатывают «Микрон», «Ангстрем» НИИ Микроприборов имени Г. Я. Гуськова и НПП «Оптэкс», а также «Субмикрон», «Миландр» и другие зеленоградские предприятия. «Оптэкс» для выставки представил объектив космической съемки поверхности Земли. Без подобных аппаратов немыслимо существование современной геодезии и картографии, да и «Яндекс.Карт» тоже.

«Наша выставка призвана объединять поколения. И приходят на нее, в основном, родители с детьми. Папа, глядя на макет станции „Мир“ расскажет, что знает о солнечных батареях, бабушка — об ультрамодных во времена ее юности тканях и расцветках», — делится Наталья Федоренко.

С посещением выставки стоит поспешить, последний день её работы — 14 мая. На сладкое организаторы оставили космоквест (4 мая в 19:00) и лекцию «Космос виртуальный» (11 мая в 19:00).

На космоквесте 4 мая детям предстоит ответить на задания экскурсовода, узнать, как связаны Зеленоград и космос и чем запомнилась «космическая эра» 60-х годов. А в финале для них устроят ностальгический просмотр диафильмов о космосе.

11 мая лектор Сергей Волков расскажет об изучении Вселенной, зрителей ждёт виртуальный планетарий Stellarium и Space Engine — реалистичная виртуальная Вселенная, а также музыкальная программа от студий «Обертон» музея Зеленограда и клуба «Энергия». На лекцию приглашают и школьников, и взрослых, интересующихся космосом.

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