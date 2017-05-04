С 12 апреля до 14 мая в Выставочном зале открыта экспозиция «Зеленоград — космосу»: музей представляет её уже в одиннадцатый раз, но в этом году формат изменился — выставку «космической» электроники превратили в путешествие в эпоху 60-х, в самое начало эры освоения космоса.

Как космос вошёл в жизнь обычных людей, стал «трендом» моды, книг и игрушек, как освоению космоса помогал и помогает Зеленоград, увидела на выставке корреспондент Zelenograd.ru Мария Майсейчик.