Как и их коллеги с «Ангстрема», они не знали, для какой программы работают.

«Всё было засекречено, — пояснил „Зеленоград.ру“ Александр Панкратов, — делает человек микросхему и делает, а куда её потом запихнут… Секретность в том и состояла, что производителям ничего не нужно знать. Пришло распоряжение отгрузить, например, сто микросхем, отобранных по отдельному специальному параметру, а куда они, зачем…»

По словам Александра Львовича, на «Микроне» для системы управления «Бурана» изготавливали микросхемы памяти.

«Было такое изделие — оперативная память РУ8, РУ9, — рассказывает Панкратов. — НИИМЭ завод „Микрон“ делал РУ8, а Ангстрем разработал РУ9 — это одна и та же „память“, микросхемы немного отличались друг от друга — всего одним выводом. Поскольку „Ангстрем“ не справлялся с объемами поставок, часть заказа на РУ9 передали на наше предприятие. Я был разработчиком электрической схемы, топологом. И поскольку отличия между РУ8 и РУ9 небольшие, я придумал делать базовый матричный кристалл — изменением только металла и контактных окон можно было делать хоть РУ8, хоть РУ9».

Непосредственно в разработке схемы участвовало три человека, а выпускал эту микросхему коллектив, куда кроме разработчиков входили измерители, технологи (которые, по выражению Панкратова, и пекли эти «пирожки») и другие специалисты.

Изготовление заказа заняло три года. Согласно техзаданию, нужно было отобрать микросхемы максимальной надёжности. Для этого пришлось купить в МИФИ специальный аппарат, который проверял микросхемы особым прецизионным образом на утечки. Таким образом, нужное количество схем, которые могли безотказно работать достаточно длительное время, отобрали и отправили «куда следовало».

«Только потом я узнал, что они работали в „Буране“, — делится воспоминаниями Панкратов. — Однажды ко мне пришёл технолог Рудольф Ковалёв и сказал: „Александр Львович, что ты выбираешь, медаль или орден?“ „Конечно, орден“ — сказал я». «Орден тебе пока не положен, получишь только медаль», — засмеялся Ковалёв (я был самый молодой из награжденных, мне лет 35 было, а по тогдашним порядкам орден прежде медали не давали). Я спросил: «А за что медаль-то?» «А за то, — сказал Ковалёв, — что наши РУ9 благополучно отлетали на „Буране“».

Сам Рудольф Александрович был удостоен звания лауреата Ленинской премии (в коллективе соавторов), за личный вклад в разработку микросхем КР537 РУ8 (КМОП ОЗУ ёмкостью 16 Кбит) и организацию серийного выпуска интегральных схем, позволившего, в частности, реализовать технологический процесс, получить опытные образцы и наладить впервые в СССР производство СБИС ОЗУ емкостью 16 кбит.

Оператору фотолитографии Валентине Ивановне Фоминой вручили орден Трудового красного знамени. А талантливому инженеру Серафиме Андреевне Громовой, возглавлявшей сборочный цех «Микрона» с 1971 по 1978 годы, за разработку устройств и блоков системы управления «Бурана», присвоили звание Героя Социалистического труда.

Заметим, что разработки, сделанные на «Микроне» и «Ангстреме» для «Бурана», продолжают жить и сегодня. Оперативная память РУ8, РУ9 до сих пор применяется в военной технике, она не потеряла актуальности, и завод продолжает её выпускать небольшими объемами.