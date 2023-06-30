Зеленоградский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы управы района Матушкино Дмитрию Уварову по делу о крупной взятке. Почти 2,5 миллиона рублей он получил от сотрудников «Жилищника» за попустительство в хищении бюджетных денег. Занимающиеся ремонтом подъездов сотрудники трудоустроили в управляющую компанию подставных лиц, государство начисляло им зарплату. Уваров знал об этом, уверены следствие и суд. Сам он вину не признал.
О «мёртвых душах» в «Жилищнике района Матушкино» (раньше в Зеленограде работали районные управляющие компании, потом их слили в одну) стало известно в 2019 году, когда задержали двоих подозреваемых. Это были сотрудники, отвечавшие за ремонт подъездов — Халилова и Раджабов, семейная пара. По версии следствия, с октября 2015 по март 2019 года они занимались фиктивным трудоустройством, оформив на работу в управляющую компанию около 30 человек. «Жилищник» начислял подставным лицам зарплату, при этом никакой работой они не занимались. Таким образом из городского бюджета было похищено около 27 миллионов рублей.
Через пару месяцев по этому делу были задержаны замглавы управы Дмитрий Уваров и директор ГБУ «Жилищника района Матушкино» Ирина Малюженкова. Халилова и Раджабов сказали на следствии, что передавали Уварову деньги. Уваров работал в управе района Матушкино с 2012 года, занимался вопросами ЖКХ, благоустройства и строительства. Замглавы управы обвинили в молчании (знал и покрывал) о похитителях бюджетных денег и получении за это взятки. Деньги передавали с июля 2017 по март 2019 года. Малюженкову как директора ГБУ обвинили в присвоении этих денег, ведь средства за «мёртвые души» выделяли «Жилищнику». В этой должности она работала с июля 2016 года, до того была замдиректора.
Дмитрия Уварова осудили по части 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере (больше одного миллиона рублей). Наказание подразумевает или большие штрафы (от трех миллионов), или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Одновременно осужденный лишается права занимать определенные должности на срок до 15 лет. Зеленоградский суд приговорил Уварова к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, плюс лишил права работать в течение двух с половиной лет в государственных и муниципальных органах. При этом в срок зачли время содержания под стражей — итого осужденный фактически отбыл полтора года наказания. Суд признал смягчающими обстоятельствами положительные характеристики Уварова, поощрения по военной службе, состояние здоровья и оказание помощи родным.
Ирина Малюженкова осуждена по двум статьям — присвоение (хищение чужого имущества) и мошенничество в особо крупном размере. В совокупности ей дали тоже четыре года лишения свободы, но условно, с испытательным сроком в течение четырех лет. Суд учел положительные характеристики, заболевания самой осужденной и ее мужа, уход за пожилой матерью-инвалидом.
Оба в ходе следствия и в суде своей вины не признали. Дмитрий Уваров говорил, что не имел отношения к деятельности Раджабова и Халиловой, не был уполномочен их проверять и в целом выводы суда «не соответствуют фактическим обстоятельствам дела». Малюженкова утверждала, что приговор основан на предположениях и противоречивых доказательствах (в формулировке её адвоката), обвинение неточное и неконкретное, показания пары расхитителей иными доказательствами не подтверждены. К тому же фиктивных граждан трудоустроили в «Жилищник» до её прихода на работу в ГБУ. Оба обжаловали приговор районного суда. Но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
Что касается пары, непосредственно занимавшейся фиктивным трудоустройством в «Жилищник», приговор вынесен только Дилрабо Халиловой — судьба Раджабова пока неизвестна. Оба организовывали и выполняли работы по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов. Оба в сговоре искали как знакомых, так и неизвестных им людей, которых фиктивно оформляли на работу в ГБУ и получали за это деньги на их банковские карты. Оба составляли табели учета рабочего времени подставных работников, подписывали их в «Жилищнике» для направления в бухгалтерию. Всё это при пособничестве директора ГБУ, которая имела свою долю. Но и после увольнения Малюженковой с должности директора (февраль 2018 года) пара ещё год продолжала «работать» по той же схеме.
Халилова полностью признала вину, раскаялась, оказала активную помощью следствию, говорится в приговоре суда. Ей дали четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.