Дмитрия Уварова осудили по части 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере (больше одного миллиона рублей). Наказание подразумевает или большие штрафы (от трех миллионов), или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Одновременно осужденный лишается права занимать определенные должности на срок до 15 лет. Зеленоградский суд приговорил Уварова к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, плюс лишил права работать в течение двух с половиной лет в государственных и муниципальных органах. При этом в срок зачли время содержания под стражей — итого осужденный фактически отбыл полтора года наказания. Суд признал смягчающими обстоятельствами положительные характеристики Уварова, поощрения по военной службе, состояние здоровья и оказание помощи родным.

Ирина Малюженкова осуждена по двум статьям — присвоение (хищение чужого имущества) и мошенничество в особо крупном размере. В совокупности ей дали тоже четыре года лишения свободы, но условно, с испытательным сроком в течение четырех лет. Суд учел положительные характеристики, заболевания самой осужденной и ее мужа, уход за пожилой матерью-инвалидом.

Оба в ходе следствия и в суде своей вины не признали. Дмитрий Уваров говорил, что не имел отношения к деятельности Раджабова и Халиловой, не был уполномочен их проверять и в целом выводы суда «не соответствуют фактическим обстоятельствам дела». Малюженкова утверждала, что приговор основан на предположениях и противоречивых доказательствах (в формулировке её адвоката), обвинение неточное и неконкретное, показания пары расхитителей иными доказательствами не подтверждены. К тому же фиктивных граждан трудоустроили в «Жилищник» до её прихода на работу в ГБУ. Оба обжаловали приговор районного суда. Но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Что касается пары, непосредственно занимавшейся фиктивным трудоустройством в «Жилищник», приговор вынесен только Дилрабо Халиловой — судьба Раджабова пока неизвестна. Оба организовывали и выполняли работы по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов. Оба в сговоре искали как знакомых, так и неизвестных им людей, которых фиктивно оформляли на работу в ГБУ и получали за это деньги на их банковские карты. Оба составляли табели учета рабочего времени подставных работников, подписывали их в «Жилищнике» для направления в бухгалтерию. Всё это при пособничестве директора ГБУ, которая имела свою долю. Но и после увольнения Малюженковой с должности директора (февраль 2018 года) пара ещё год продолжала «работать» по той же схеме.

Халилова полностью признала вину, раскаялась, оказала активную помощью следствию, говорится в приговоре суда. Ей дали четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.