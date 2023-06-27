Военнослужащих-контрактников оформляют на работу в зеленоградские коммунальные ГБУ для выплаты «материальной помощи» 27.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Об этом стало известно из рекламных листовок в подъездах некоторых зеленоградских домов. Местным жителям они показались подозрительными — там указан неизвестно чей мобильный телефон и ссылка на странный телеграм-канал. Но оказалось, что информация в листовке настоящая.

Как пояснил сотрудник одной из зеленоградских управ, при заключении контракта на военную службу, оформляется трудовой договор с зеленоградскими ГБУ «Жилищник» или ГБУ «Автомобильные дороги», который затем (на период действия контракта на военную службу) приостанавливается, но по нему ежемесячно выплачивается материальная помощь в размере 75 тысяч рублей (это помимо городской выплаты в 50 тысяч, положенной по указу мэра).

Таким образом, ещё до отправки «в зону СВО» обещают выплачивать минимум 165 тысяч рублей. Сколько желающих набралось в Зеленограде, неизвестно. Но, судя по рассказу сотрудника управы, желающие есть.

Кстати, недавно министр обороны РФ заявил о формировании в России резервной армии. По словам Шойгу, набрано 114 тысяч добровольцев, которые «рвутся в бой».

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной, армия, военкомат, призывники, жилищник
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