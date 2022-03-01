Рабочие комплекса по переработке отходов (КПО) «Нева» рядом с Зеленоградом уехали из жилого дома, в котором их поселили. Там они досаждали местным жителям, которым пришлось собрать подписи и обратиться к чиновникам, в правоохранительные органы и в СМИ, чтобы избавиться от новых соседей.
Конфликт в микрорайоне Мехзавод 1 деревни Радумля возник 31 января, когда местные жители обнаружили, что в их микрорайон прибыли более двухсот работников КПО и заселились в один из домов. Подозревали, что под угрозу ставится благополучие жителей микрорайона. Обвиняли вновь прибывших в нарушении тишины и порядка.
Представитель КПО «Нева» пояснил, что среди местных жителей желающих работать на сортировке мусора не нашлось и пришлось нанимать приезжих из другого российского региона.
Тем не менее, местные жители собрали почти двести подписей под обращением против такого соседства, отправив их в аминистрацию Солнечногорского округа администрацию президента. Ещё обратились в прокуратуру, которая выяснила, что рабочие были заселены в цокольный этаж дома, который не предназначен для проживания людей. На основании этого прокуратура возбудила административное дело в отношении собственника дома.
После встречи солнечногорской администрации с представителями МВД и управляющей компанией КПО «Нева» было решено переселить рабочих в другое место до конца февраля. 19 февраля они уехали. Адрес общежития, куда их перевезли, не называется по просьбе самих рабочих.
Представитель КПО отметил, что рабочие были огорчены таким отношением со стороны местных жителей. Они уверяют, что все сотрудники «строго соблюдали правила общежития и режим тишины».
В ходе конфликта местных жителей и приезжих выяснилось, что дом, где находится хостел, не внесен в кадастр, то есть реально существующее сооружение по документам является виртуальным. Местная жительница написала: «Но там проблема не только в сотрудниках КПО „Нева“. Там и без них устроили общагу в квартирах. И дома по кадастру нет». То есть фактически неизвестно, кто его владелец и кто им управляет. Также непонятно, кто там проживает и на каком основании.