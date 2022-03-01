Рабочие комплекса по переработке отходов (КПО) «Нева» рядом с Зеленоградом уехали из жилого дома, в котором их поселили. Там они досаждали местным жителям, которым пришлось собрать подписи и обратиться к чиновникам, в правоохранительные органы и в СМИ, чтобы избавиться от новых соседей.

Конфликт в микрорайоне Мехзавод 1 деревни Радумля возник 31 января, когда местные жители обнаружили, что в их микрорайон прибыли более двухсот работников КПО и заселились в один из домов. Подозревали, что под угрозу ставится благополучие жителей микрорайона. Обвиняли вновь прибывших в нарушении тишины и порядка.

Представитель КПО «Нева» пояснил, что среди местных жителей желающих работать на сортировке мусора не нашлось и пришлось нанимать приезжих из другого российского региона.

Тем не менее, местные жители собрали почти двести подписей под обращением против такого соседства, отправив их в аминистрацию Солнечногорского округа администрацию президента. Ещё обратились в прокуратуру, которая выяснила, что рабочие были заселены в цокольный этаж дома, который не предназначен для проживания людей. На основании этого прокуратура возбудила административное дело в отношении собственника дома.

После встречи солнечногорской администрации с представителями МВД и управляющей компанией КПО «Нева» было решено переселить рабочих в другое место до конца февраля. 19 февраля они уехали. Адрес общежития, куда их перевезли, не называется по просьбе самих рабочих.