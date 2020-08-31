Зеленоградские библиотеки преображаются одна за другой: ремонт библиотеки во 2-м микрорайоне — очередной в ряду «библиотечных» ремонтов, которые прошли в городе за последние года. В 2018 году открылась «сказочная гостиная» в Центральной детской библиотеке на площади Юности. Библиотека в 14 микрорайоне превратилась в «библиотеку театра и кино» со сценой, на которой за два года прошло множество спектаклей, концертов и других мероприятий, а библиотека в 11 микрорайоне стала «библиотекой умного досуга».

Одновременно с обновлением внешним библиотеки серьёзно меняются изнутри: приглашают к себе городские сообщества, организуют мастер-классы и занятия для детей и взрослых, проводят концерты, спектакли и лекции, запускают творческие и популяризаторские проекты — в общем, стремятся не только найти себе читателей, но и стать локальными «местами силы», средоточием самых разных интересов и активностей. Этому посвящен проект «Точки роста», который библиотеки Москвы реализуют с 2018 года.

Благодаря успешному участию в проекте Зеленоград получил средства на ремонт еще двух библиотек в рамках программы «Московские библиоцентры»: библиотеку в 6 микрорайоне отремонтировали в прошлом году, а ремонт библиотеки во 2 микрорайоне завершили сейчас. При этом Зеленоград выбрался из ремонтов раньше других московских библиотек, даже несмотря на эпидемию коронавируса, и теперь в Зеленограде целых два библиоцентра, работающих по новым стандартам — больше, чем в любом другом округе Москвы.

Следующая на очереди — новая библиотека в 20-м микрорайоне (корпус 2008). Для неё еще в 2011 году было выделено помещение, и теперь ремонт и обустройство начинаются там. Открыть библиотеку рассчитывают в 2021—2022 году.