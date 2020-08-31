С 1 сентября заработает библиотека в корпусе 232, которая была закрыта на ремонт почти год назад. За это время здесь отремонтировали все внутренние помещения и заменили мебель. Новый дизайн в светлых тонах, огромные окна, уют и зелень — элементы нового статуса библиотеки: теперь это «библиотека добрососедства». Приглашая на открытие, библиотекари предупредили: «Здесь вам захочется остаться». И, кажется, оказались правы. Рассказываем и показываем, что ждёт зеленоградцев внутри.
У библиотеки есть своё направление — экологичное мышление. Всё началось с того, что библиотекари решили разбить перед входом большую клумбу, и неожиданно вокруг неё сформировалось настоящее содружество соседей, а «Клумба» превратилась в большой «зелёный» проект. В Зеленограде 2-й микрорайон один из самых старых, возрастных, многие жители разводят цветы рядом со своими домами и обмениваются растениями. Общие интересы оказались благодатной почвой для формирования вокруг библиотеки своей аудитории. Даже цветы на открытие после ремонта «поставили» с местных клумб.
«А внутри библиотеки мы запускаем новые проекты — приходите, будем вместе вязать, читать, играть и смотреть фильмы. — рассказывает заведующая библиотеки Алла Степайтис. — На тему экологии и второй жизни вещей хотим провести „Своп в библиотеке“ (от английского swap — меняться). Ждём, что в октябре с лекциями о раздельном сборе мусора к нам приедет проект „Собиратор“. А полка книгообмена у нас работает уже давно».
В библиотеке будут работать клубы и кружки, в том числе «Зелжурфак» (суббота 11:00—13:00) для школьников 12-16 лет с выпускницей факультета журналистики МГУ Ольгой Щербаковой.
Старшее поколение 55+ приглашают на бесплатные занятия по английскому языку (среда, пятница 12:00—13:00), фотодизайну (вторник, пятница 10:00—12:00) и компьютерные курсы (среда 13:30—15:30) в рамках программы «Московское долголетие». Для участия в занятиях нужно заполнить анкету в библиотеке, дополнительная информация — по телефону 8-963-632-40-88.
Ремонт совпал с 55-летием библиотеки, которое она отмечает в этом году. «И вот наша библиотека, «дама классического возраста», вдруг приобрела другой наряд и стала стильной, модной и молодежной, — говорит Алла Степайтис. — Надеемся, что это привлечет к нам еще больше молодой аудитории.
Меня сегодня спросили, много ли читают сейчас люди? Пока мы были закрыты на ремонт, переносили книги в соседнее здание, к нам постоянно приходили жители, наши добрые соседи, и контролировали процесс: переживали, останется ли библиотека на месте, куда отправляют книги и зачем. Постоянно раздавались звонки: «Когда же вы, наконец, откроетесь?» — и мы понимали, что библиотека нужна".
«Я работаю здесь двадцать лет, за это время такого глобального ремонта не было ни разу, — поделилась библиотекарь Виктория Гаргалинская. — Ремонт делали, но при этом оставляли старую мебель, и стиль у нас был „а-ля 80-е“. А сейчас отремонтирован каждый уголок вплоть до кухни, кладовки и кабинетов».
Это самая маленькая из зеленоградских библиотек. «Здесь всегда было уютно, а работают всего три человека» , — отмечает директор зеленоградской библиотечной системы Роман Дерманский.
Ремонт проводили во многом силами самих библиотекарей, инженерных работников, администрации библиотечной системы Зеленограда и её проектного отдела. Сотрудницы библиотеки переместили и заново расставили на полках 36 тысяч книг. Вместе обсуждали каждую мелочь: «Добрососедство и уют — это общая концепция, и мы вносили её в любую деталь, в любой декоративный элемент. Получилась такая „дорогая скромность“ в скандинавском стиле», — рассказывает библиотекарь Татьяна Гришкова.
Кофе-машина с капучино в библиотеке будет работать и для библиотекарей, и для посетителей — кофе можно купить за 50-60 рублей, планируется добавить в меню и чай. А еще печь собственное печенье и проводить кулинарные мастер-классы на библиотечной кухне.
Самые разительные изменения претерпело большое книгохранилище в 100 кв.метров, куда раньше не пускали читателей — теперь это светлый читальный зал с огромными окнами, в котором заменили всё от пола до потолка, сделали рабочие места с компьютерами, кресла и диваны на широких подоконниках.
Есть и небольшие «тихие» комнаты, где можно уединиться и сосредоточиться на своих задачах — это кабинет периодики и кабинет для работы с Wi-Fi и коворкингом. Чуть больше класс, где будут проходить занятия в небольших группах до 10 человек.
Зеленоградские библиотеки преображаются одна за другой: ремонт библиотеки во 2-м микрорайоне — очередной в ряду «библиотечных» ремонтов, которые прошли в городе за последние года. В 2018 году открылась «сказочная гостиная» в Центральной детской библиотеке на площади Юности. Библиотека в 14 микрорайоне превратилась в «библиотеку театра и кино» со сценой, на которой за два года прошло множество спектаклей, концертов и других мероприятий, а библиотека в 11 микрорайоне стала «библиотекой умного досуга».
Одновременно с обновлением внешним библиотеки серьёзно меняются изнутри: приглашают к себе городские сообщества, организуют мастер-классы и занятия для детей и взрослых, проводят концерты, спектакли и лекции, запускают творческие и популяризаторские проекты — в общем, стремятся не только найти себе читателей, но и стать локальными «местами силы», средоточием самых разных интересов и активностей. Этому посвящен проект «Точки роста», который библиотеки Москвы реализуют с 2018 года.
Благодаря успешному участию в проекте Зеленоград получил средства на ремонт еще двух библиотек в рамках программы «Московские библиоцентры»: библиотеку в 6 микрорайоне отремонтировали в прошлом году, а ремонт библиотеки во 2 микрорайоне завершили сейчас. При этом Зеленоград выбрался из ремонтов раньше других московских библиотек, даже несмотря на эпидемию коронавируса, и теперь в Зеленограде целых два библиоцентра, работающих по новым стандартам — больше, чем в любом другом округе Москвы.
Следующая на очереди — новая библиотека в 20-м микрорайоне (корпус 2008). Для неё еще в 2011 году было выделено помещение, и теперь ремонт и обустройство начинаются там. Открыть библиотеку рассчитывают в 2021—2022 году.
Библиотека 254 (корпус 232) расположена неподалеку от автобусной остановки «Кинотеатр Электрон» или «Дом мебели» в глубине 2-го микрорайона Зеленограда. Временный режим работы библиотеки: 12:00 — 20:00, выходной — понедельник.
Библиотека приглашает к сотрудничеству всех инициативных зеленоградцев, которые захотят предложить свои мероприятия, поделиться своими знаниями или творчеством. Контакты для обсуждения предложений: 8-499-736-20-74, 8-985-255-25-59 Ксения, 8-916-055-18-21 Татьяна, project@zelbiblio.ru, info@zelbiblio.ru.
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