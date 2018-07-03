В новом зале театра и кино — «театральная» атмосфера: канделябры, красные портьеры, профессиональный свет. Есть маленькая сцена и экран для кинопоказов. По полкам расставлены книги о режиссёрах и режиссуре, актерскому мастерству, теории кино, пьесы, киносценарии, мемуары. Предусмотрена зона коворкинга — четыре стационарных компьютера для работы, места для работы за своим ноутбуком. Смежную небольшую комнатку превратили в мини-кинозал с мягкими пуфами.
В новую тематическую гостиную театра и кино превратился после ремонта читальный зал библиотеки в корпусе 1462. Обновилось и фойе библиотеки. На торжественное открытие зеленоградцев пригласили 29 июня.
Задумано, что в зале будут проводить киносеансы, музыкальные квартирники и концерты, камерные спектакли. Такой опыт уже отработали в прошлом сезоне: в библиотеке организовали цикл театрализованных чтений «Сказки на ночь», появились друзья среди театральных трупп и исполнителей, готовых здесь выступать, нашлись интересные зеленоградские проекты — в том числе городское сообщество музыкантов и поэтов «Все свои». Публика проявляла к новой афише библиотек немалый интерес: в городе не так много подходящих открытых площадок для небольших концертов и спектаклей, а мест досуга в «новом» городе у родителей и детей и того меньше.
На время проведения мероприятий в большой гостиной коворкинг будет действовать в соседнем малом зале, который можно также использовать для групповой работы и мозговых штурмов.
В детском клубе библиотеки отремонтированы залы для работы кружков. В утреннее время «Комната совы» будет использоваться как игровая, а соседние розовый и зеленый классы — как бесплатный коворкинг для мам.
О том, как делали ремонт своими руками и о том, какие еще мечты и планы готовятся осуществить в библиотеке, Zelenograd.ru рассказала Ксения Карпова, ведущий менеджер культурно-досуговой деятельности Зеленоградской библиотечной системы.
«Большой зал, в котором проходит вся культурно-досуговая работа библиотеки, мы обновили в рамках проекта столичного департамента культуры „Точки роста“. Когда мы только начинали работать над этим проектом, хотели найти спонсора для ремонта, но это оказалось нереальным — все, кто к нам приходил, говорили на наши идеи „Да, это классно!“, но в результате отказывали. Оставалось рассчитывать только на свои силы, и мы занялись ремонтом сами, взяли краску, кисти и малярные валики…»
IKEA подарила библиотеке мебель на 500 с лишним тысяч рублей — там практикуют подобную социальную и благотворительную помощь. Готовы помочь и в «Леруа Мерлен», нужно только дождаться своей очереди.
Новый сезон в библиотеке осенью начнут с большим расписанием театральных камерных спектаклей, гастролей, концертов, кинопоказов. «Это будет очень уместно и правильно, если увлекательный досуг будет ассоциироваться с библиотеками, а уж здесь-то знают, как превратить посетителя в читателя, — убеждена Ксения Карпова. — К нам уже ходит много детей и подростков, они и отдыхают у нас, и помогают библиотекарям, а теперь им можно будет показывать кино и мультфильмы, увлечь, например, книгой „Как снять кино на мобильный телефон“».
Есть замыслы и о фестивале домашних театров, детских театральных студий, фестивале социальной рекламы и короткометражного молодежного кино, которое в том числе снимают в Зеленограде. А смотреть его зеленоградцы ездят в Москву.
Сегодня библиотека в корпусе 1462 — единственная библиотека в новом городе. Зато огромная: площадь больше 1800 кв.метров, поэтому и перспективы у неё заманчивые, считают в администрации Зеленоградской библиотечной системы. Заявки на ремонт остальных свободных площадей, в том числе в цокольном этаже, настойчиво подавали в департамент культуры весь год. «И мы достучались! — радуются в библиотеке. — В ближайший год нам обещали выделить финансирование на капитальный ремонт».
Что предстоит сделать на еще не отремонтированных площадях, какие планы и мечты связывают с ними в библиотеке, гостям рассказали в день торжественного открытия гостиной театра и кино.
До конца 2018 года в библиотеке будет сделан ремонт, сообщает префектура, после которого будет оборудован зал с проекционным оборудованием для просмотра кино, хромакей-студия для съемки видеоблогов и литературных фотопроектов, откроется большой театральный зал с посадкой на 100 человек, лекторий в стиле «лофт», а также детский центр развития и гостиная с кофе-точкой, индивидуальными местами для работы и зоной отдыха.
Торжественное открытие гостиной театра и кино не обошлось без разрезания ленточки — которая на этот раз выглядела как кинолента. Среди приглашенных гостей были деятели кино- и театрального искусства Зеленограда. Всех угощали шампанским и сладостями.
Публику ждала целая программа: фортепиано и скрипка, мастер-классы — пальчиковый театр, маски, чемоданчики, фотобутафория — в новом центре развития, спектакль «Груффало» театра тени и песка «Масала», концерт Влада Жигалова, выступление театра-студии «НиТи» и показ короткометражек молодых режиссёров из Зеленограда и не только: «Доктор» режиссера Анны Гороян, «Учитель» Евгения Шикова и «Маяк Тавриды» Романа Дерманского, директора библиотечной системы Зеленограда. Завершился вечер кинопоказом отечественной спортивной драмы «Со дна вершины» (2017 год).
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