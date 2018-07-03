В новую тематическую гостиную театра и кино превратился после ремонта читальный зал библиотеки в корпусе 1462. Обновилось и фойе библиотеки. На торжественное открытие зеленоградцев пригласили 29 июня.

Задумано, что в зале будут проводить киносеансы, музыкальные квартирники и концерты, камерные спектакли. Такой опыт уже отработали в прошлом сезоне: в библиотеке организовали цикл театрализованных чтений «Сказки на ночь», появились друзья среди театральных трупп и исполнителей, готовых здесь выступать, нашлись интересные зеленоградские проекты — в том числе городское сообщество музыкантов и поэтов «Все свои». Публика проявляла к новой афише библиотек немалый интерес: в городе не так много подходящих открытых площадок для небольших концертов и спектаклей, а мест досуга в «новом» городе у родителей и детей и того меньше.

На время проведения мероприятий в большой гостиной коворкинг будет действовать в соседнем малом зале, который можно также использовать для групповой работы и мозговых штурмов.

В детском клубе библиотеки отремонтированы залы для работы кружков. В утреннее время «Комната совы» будет использоваться как игровая, а соседние розовый и зеленый классы — как бесплатный коворкинг для мам.