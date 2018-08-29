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Библиотеку умного досуга в 11 микрорайоне презентовали зеленоградцам: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам 29.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Библиотеке в корпусе 1106 больше 30 лет. В этом году она пережила обновление, войдя в программу «Точки роста» для столичных библиотек — и превратилась в Библиотеку умного досуга. Большое внутреннее пространство постарались сделать современным и удобным для горожан: теперь здесь есть просторный читальный зал, он же зал для лекций, праздников, спектаклей и концертов, зал иностранной литературы, коворкинг, комнаты для кружков и клубов, в том числе центр ракетомоделирования, робототехники и 3-D технологий, научная лаборатория.

Zelenograd.ru разместил в библиотеке свою студию звукозаписи. В день презентации Библиотеки умного досуга в ней открылось и кафе «Русский лес», которое, как ожидается, продолжит работу в сентябре.

Цель обновления — привлечь в библиотеку взрослых и детей, которые должны увидеть в ней не традиционную «тихую нору для книжных червей», а еще одно место в городе для встреч, общения, работы и отдыха. В Зеленограде много неформальных городских сообществ, которым можно предложить крышу над головой, посчитали в Зеленоградской библиотечной системе, много семей, творческой молодежи и уже состоявшихся профессионалов, которые нуждаются в совместном досуге и умных развлечениях. А у библиотеки — огромная площадь, больше 1000 кв.метров, на которой можно всё это разместить, сделав её полезной для горожан.

Здесь уже собран тематический книжный фонд по экономике и маркетингу, социологии, политологии, юридическим наукам, медицине, физике и химии — всего около 80 тысяч книг. Исторически библиотека специализировалась на популяризации науки и интеллектуального досуга. По результатам опроса в соцсетях было принято решение о создании на базе библиотеки фонда литературы на иностранных языках, уже закуплены закуплены классика и рейтинговые книги.

После обновления «заработали» и дополнительные свободные площади: появились три класса для занятий, кофе-поинт, зал для мероприятий. В читальном зале организована бесплатная зона коворкинга, новые компьютерные столы, а фойе и другие места общего пользования обрели свежий дизайн. Спонсорскую помощь в этом оказал Московский индустриальный банк. Для посетителей доступен Wi-Fi, сервис по печати, сканированию и ламинированию.

Zelenograd.ru оборудовал в библиотеке профессиональную студию звукозаписи, которая будет использоваться для проведения редакционных интервью, а библиотека сможет реализовывать в ней свои собственные проекты — от Школы радиоведущих до записи аудиогидов по Зеленограду.

В прошлом сезоне в библиотеке уже проходили литературные чтения для детей «Сказки на ночь», состоялся фестиваль книг и творчества «Батискаф», Географический диктант и Этнографический диктант, встречи с читателями и спектакли камерных детских театров. В каникулы запустили программы «Мастерской увлечений», которые принесли библиотеке собственный доход и новую аудиторию.

С сентября начнут работать кружки, в которые сейчас идёт запись: Детская научная лаборатория «Открывашка» (9-12 лет); подготовка к ЕГЭ (10-11 класс) и к ОГЭ (9 класс) от центра GreenLab, Центр робототехники и ракетомоделирования GreenLab, направление «3D технологии» (9-17 лет), направление «Ракетомоделирование» (7-14 лет), направление «Робототехника» (6-12 лет). Оплачивать все занятия, услуги и мероприятия можно банковскими картами прямо в библиотеке.

Действуют также бесплатные клубы — «Посиделки с настолками» от команды T-Label (следующие встречи 15 и 25 сентября) и «Клуб самостоятельных путешественников». По договорённости с администрацией в библиотеке можно бесплатно проводить культурные события в зале «Мастерская увлечений».

В планах на сезон 2018-2019 года — цикл научно-популярных лекций, культурно-образовательных программ и курсов, коллаборация «физиков и лириков»: сотрудничество с ассоциацией выпускников МИЭТа, зеленоградскими научными центрами и порталом Zelenograd.ru.

Библиотека в 11 микрорайоне стала одной из трех библиотек Зеленограда, которые за последние полгода кардинально сменили имидж в рамках проекта столичного департамента культуры «Точки роста». В Центральной детской библиотеке (корпус 401) открылась «Сказочная гостиная» с коллекцией из 400 сказок мира, настольными играми и лекторием с функцией кинозала. В корпусе 1462 создали Библиотеку театра и кино с тематическим книжным фондом в новом читальном зале, отремонтировали классы детского клуба.

«Задачей было концептуализировать деятельность каждой библиотеки, обновить контент и, при возможности, помещения без финансирования. С апреля по 24 августа мы своими руками творили новое ощущение библиотек, — рассказывают в Зеленоградской библиотечной системе. — Сберегли смысл, преобразовали архаичные и пустые пространства, сделали привычные залы современными с актуальными услугами и сервисами. Приходите к нам за книгой, работать, творить новые проекты, на мероприятия!»

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