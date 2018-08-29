В прошлом сезоне в библиотеке уже проходили литературные чтения для детей «Сказки на ночь», состоялся фестиваль книг и творчества «Батискаф», Географический диктант и Этнографический диктант, встречи с читателями и спектакли камерных детских театров. В каникулы запустили программы «Мастерской увлечений», которые принесли библиотеке собственный доход и новую аудиторию.

С сентября начнут работать кружки, в которые сейчас идёт запись: Детская научная лаборатория «Открывашка» (9-12 лет); подготовка к ЕГЭ (10-11 класс) и к ОГЭ (9 класс) от центра GreenLab, Центр робототехники и ракетомоделирования GreenLab, направление «3D технологии» (9-17 лет), направление «Ракетомоделирование» (7-14 лет), направление «Робототехника» (6-12 лет). Оплачивать все занятия, услуги и мероприятия можно банковскими картами прямо в библиотеке.

Действуют также бесплатные клубы — «Посиделки с настолками» от команды T-Label (следующие встречи 15 и 25 сентября) и «Клуб самостоятельных путешественников». По договорённости с администрацией в библиотеке можно бесплатно проводить культурные события в зале «Мастерская увлечений».

В планах на сезон 2018-2019 года — цикл научно-популярных лекций, культурно-образовательных программ и курсов, коллаборация «физиков и лириков»: сотрудничество с ассоциацией выпускников МИЭТа, зеленоградскими научными центрами и порталом Zelenograd.ru.

Библиотека в 11 микрорайоне стала одной из трех библиотек Зеленограда, которые за последние полгода кардинально сменили имидж в рамках проекта столичного департамента культуры «Точки роста». В Центральной детской библиотеке (корпус 401) открылась «Сказочная гостиная» с коллекцией из 400 сказок мира, настольными играми и лекторием с функцией кинозала. В корпусе 1462 создали Библиотеку театра и кино с тематическим книжным фондом в новом читальном зале, отремонтировали классы детского клуба.

«Задачей было концептуализировать деятельность каждой библиотеки, обновить контент и, при возможности, помещения без финансирования. С апреля по 24 августа мы своими руками творили новое ощущение библиотек, — рассказывают в Зеленоградской библиотечной системе. — Сберегли смысл, преобразовали архаичные и пустые пространства, сделали привычные залы современными с актуальными услугами и сервисами. Приходите к нам за книгой, работать, творить новые проекты, на мероприятия!»