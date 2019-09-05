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Автомобили, автобусы, электрички — что зеленоградские кандидаты в депутаты Мосгордумы думают о транспортных проблемах 05.09.2019 ZELENOGRAD.RU

8 сентября состоится голосование на выборах в Московского городскую думу. На одно место от Зеленограда претендует пять кандидатов. В серии публикаций мы показываем позицию кандидатов по важным вопросам городской жизни. С Иваном Ульянченко от КПРФ и Вячеславом Миловановым от ЛДПР удалось поговорить очно. Самовыдвиженец Андрей Титов отказался общаться, поэтому мы использовали его программу и другие высказывания. С остальными не удалось ни связаться, ни обнаружить какую-либо их активность. Эта публикация — о транспортных проблемах.

Будете ли вы добиваться выделения средств на расширение Пятницкого шоссе?

Милованов (ЛДПР): «Я сам автомобилист. И до массовой застройки вдоль Пятницкого шоссе мы в течение 15 минут доезжали до Митино, а сейчас ситуация изменилась и вы можете потратить полтора часа. Я двумя руками „за“ расширение. Но я хочу до читателей донести, чтобы они понимали, кто такой вообще „депутат Мосгордумы“? Это не Господь Бог, не мэр и не президент. У депутата тоже ограничены возможности. Он будет распределять бюджет. И в его компетенции выбить деньги на расширение Пятницкого шоссе, на расширение других дорог и на улучшение нашего Зеленограда».

Ульянченко (КПРФ): «Есть такое понятие как „разграничение балансовой ответственности“. Пятницкое шоссе стоит на балансе Московской области и Мосавтодора. Даже если мы добьемся выделения денежных средств у себя в городе Москве, то мы их не можем, до сих пор не приняты так называемые трансферты между регионами. Если как раз на уровне, в Госдуме пролоббировать этот вопрос по поводу выделения трансферт между регионами, тогда можно об этом разговаривать. Но предпринимать какие-то действия обязательно надо, потому что транспортная артерия именно Пятницкого шоссе утром и вечером „красная“ на карте пробок».

Титов (самовыдвиженец): публичных высказываний Титова по этому вопросу найти не удалось.

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Будете ли вы добиваться специальных условий для зеленоградцев при поездках по М-11

Милованов (ЛДПР): «Я хотел бы с этим вопросом подойти и к префекту и выше для рассмотрения, чтобы именно зеленоградцам предоставили льготы на данном участке. 35 километров (грубо возьмем) за 450 рублей? Я не знаю, где вообще такую сумму брали? Для зеленоградцев я, конечно, льготы выбил бы. Давайте не будем забывать, что Зеленоград — это Москва. Почему зеленоградцы должны страдать и быть ущемленными?»

Ульянченко (КПРФ): «Тарифы, которые изначально установил концессионер просто нереальны. Я, к сожалению, не часто пользуюсь этим платным участком и я не покупал транспондер. Но когда время совсем поджимает, я там проезжаю. Но 500 рублей за проезд — это просто сумасшедшие деньги. При этом я иногда пользуюсь трассой М-4. Там около 60 километров трасса идет бесплатно, и только потом начинается платный участок итам он стоит всего лишь 150 рублей за почти 150 километров. То есть здесь однозначно надо добиваться специальных тарифов. Скорее всего, это будет по принципу: имеешь постоянную регистрацию — получай транспондер по специальному тарифу».

Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт о снижение стоимости проезда по платной дороге М11 для автомобилистов Зеленограда.

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Будете ли вы добиваться для электричек приоритета в расписании перед поездами дальнего следования, чтобы они ходили чаще и регулярней?

Милованов (ЛДПР): «Я бы, конечно, хотел увеличить количество подвижных составов, но уменьшить интервал времени — промежуток между ними. Не надо 16 вагонов, не надо восемь вагонов — сделайте шесть вагонов. И сделайте так, чтобы курсировало это как метро. То есть вагонов меньше, но поезда пусть ходят чаще».

Ульянченко (КПРФ): «Я по первому образованию железнодорожник, как раз специалист, который отвечает за пропускную способность железной дороги. И как раз и говорил о том, что даже при запуске 4-го пути от Крюково до Москвы, они как раз два главных пути хотели оставить для поездов дальнего следования, а все остальные для пригородных пассажирских поездов. Но в связи с тем, что запустили „Ласточки“, которые идут без остановки и опережают обычные электрички, то они ходят по тем же самым главным путям, по которым ходят „Сапсаны“ и поезда дальнего следования. Поэтому здесь физически невозможно ничего сделать. Или ждать, когда будет реализован новый проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, или надо именно на станциях делать дополнительное расширение, чтобы была возможность для обгона. По-другому никак».

Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт об увеличении количества электричек до Москвы.

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Какое по-вашему мнению максимальное время комфортного ожидания автобуса (городского или 400-го) на остановке, которого вы будете добиваться?

Милованов (ЛДПР): «Когда я вижу, как автобусы цепочкой подъезжают к остановке 400, у меня возникает вопрос: кто строит эту логистику? Кто дает такие интервалы? Почему нельзя распределить? Должен же ответственный человек посмотреть. Пусть он выйдет, потратит день или неделю и посмотрит: как вообще уезжает, какой поток уходит. Я считаю, что максимум 10 минут — это то время, которое должно пройти между тем, как человек пришел на остановку и как сел в автобус».

Ульянченко (КПРФ): «10 минут — это максимум. Если мы говорим про городские маршруты, которые обслуживает Мосгортранс, это все-таки бюджетная организация, которая кормится из бюджета Москвы. Еей должно быть абсолютно плевать на наполняемость автобуса. Потому что она полностью почти, скорее всего, дотируется из бюджета Москвы, и рентабельность этого проекта — это уже вопрос третий. Да, конечно, если это частный перевозчик, он будет набивать автобусы по полной, чтобы отбить свои деньги, потому что он заплатил за этот маршрут. Но в Мосгортрансе такого не должно быть. Поэтому 10 минут — это максимальное».

Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт об увеличении количества автобусов до Москвы.

Будете ли вы добиваться, чтобы стоимость проезда для жителей Зеленограда до Москвы не отличалась от стоимости проезда для жителей других удаленных округов, где есть или будет метро?

Милованов (ЛДПР): «Я еще раз хочу сказать, давайте не будем забывать, что Зеленоград — это та же Москва, это те же москвичи, но только отдаленные на 30 километров. Если Москва хочет, чтобы Зеленоград оставался ее административным округом, то нужно выделить определенного рода льготы и привилегии».

Ульянченко (КПРФ): «Есть абонемент, называется „Большая Москва“. К сожалению, этот абонемент действует почему-то до Планерной. То есть туда входит, в зону: Левобережная, Химки и Планерная. По факту это три железнодорожных станции, которые относятся к Московской области. Почему в эту зональность не включена Москва — большой вопрос. Стоимость этого абонемента на месяц, по-моему, 1160 рублей (по рабочим дням на обычных электричках). Я буду добиваться включения Зеленограда в этот абонемент. Но то, что сейчас я вижу, происходит в метро, то, что начали делать так называемое второе кольцо, скорее всего все будет переходить к зональной оплате».

Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт о создании гибкой системы тарифов для зеленоградцев. Без подробностей.

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Ульянченко (КПРФ)
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Обсуждение
Юрий Парф
3 часа назад
Голосуем не за Титова, не хочет общаться, не нужен такой депутат. К тому же из ЕР.
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