8 сентября состоится голосование на выборах в Московского городскую думу. На одно место от Зеленограда претендует пять кандидатов. В серии публикаций мы показываем позицию кандидатов по важным вопросам городской жизни. С Иваном Ульянченко от КПРФ и Вячеславом Миловановым от ЛДПР удалось поговорить очно. Самовыдвиженец Андрей Титов отказался общаться, поэтому мы использовали его программу и другие высказывания. С остальными не удалось ни связаться, ни обнаружить какую-либо их активность. Эта публикация — о транспортных проблемах.
Милованов (ЛДПР): «Я сам автомобилист. И до массовой застройки вдоль Пятницкого шоссе мы в течение 15 минут доезжали до Митино, а сейчас ситуация изменилась и вы можете потратить полтора часа. Я двумя руками „за“ расширение. Но я хочу до читателей донести, чтобы они понимали, кто такой вообще „депутат Мосгордумы“? Это не Господь Бог, не мэр и не президент. У депутата тоже ограничены возможности. Он будет распределять бюджет. И в его компетенции выбить деньги на расширение Пятницкого шоссе, на расширение других дорог и на улучшение нашего Зеленограда».
Ульянченко (КПРФ): «Есть такое понятие как „разграничение балансовой ответственности“. Пятницкое шоссе стоит на балансе Московской области и Мосавтодора. Даже если мы добьемся выделения денежных средств у себя в городе Москве, то мы их не можем, до сих пор не приняты так называемые трансферты между регионами. Если как раз на уровне, в Госдуме пролоббировать этот вопрос по поводу выделения трансферт между регионами, тогда можно об этом разговаривать. Но предпринимать какие-то действия обязательно надо, потому что транспортная артерия именно Пятницкого шоссе утром и вечером „красная“ на карте пробок».
Титов (самовыдвиженец): публичных высказываний Титова по этому вопросу найти не удалось.
Милованов (ЛДПР): «Я хотел бы с этим вопросом подойти и к префекту и выше для рассмотрения, чтобы именно зеленоградцам предоставили льготы на данном участке. 35 километров (грубо возьмем) за 450 рублей? Я не знаю, где вообще такую сумму брали? Для зеленоградцев я, конечно, льготы выбил бы. Давайте не будем забывать, что Зеленоград — это Москва. Почему зеленоградцы должны страдать и быть ущемленными?»
Ульянченко (КПРФ): «Тарифы, которые изначально установил концессионер просто нереальны. Я, к сожалению, не часто пользуюсь этим платным участком и я не покупал транспондер. Но когда время совсем поджимает, я там проезжаю. Но 500 рублей за проезд — это просто сумасшедшие деньги. При этом я иногда пользуюсь трассой М-4. Там около 60 километров трасса идет бесплатно, и только потом начинается платный участок итам он стоит всего лишь 150 рублей за почти 150 километров. То есть здесь однозначно надо добиваться специальных тарифов. Скорее всего, это будет по принципу: имеешь постоянную регистрацию — получай транспондер по специальному тарифу».
Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт о снижение стоимости проезда по платной дороге М11 для автомобилистов Зеленограда.
Милованов (ЛДПР): «Я бы, конечно, хотел увеличить количество подвижных составов, но уменьшить интервал времени — промежуток между ними. Не надо 16 вагонов, не надо восемь вагонов — сделайте шесть вагонов. И сделайте так, чтобы курсировало это как метро. То есть вагонов меньше, но поезда пусть ходят чаще».
Ульянченко (КПРФ): «Я по первому образованию железнодорожник, как раз специалист, который отвечает за пропускную способность железной дороги. И как раз и говорил о том, что даже при запуске 4-го пути от Крюково до Москвы, они как раз два главных пути хотели оставить для поездов дальнего следования, а все остальные для пригородных пассажирских поездов. Но в связи с тем, что запустили „Ласточки“, которые идут без остановки и опережают обычные электрички, то они ходят по тем же самым главным путям, по которым ходят „Сапсаны“ и поезда дальнего следования. Поэтому здесь физически невозможно ничего сделать. Или ждать, когда будет реализован новый проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, или надо именно на станциях делать дополнительное расширение, чтобы была возможность для обгона. По-другому никак».
Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт об увеличении количества электричек до Москвы.
Милованов (ЛДПР): «Когда я вижу, как автобусы цепочкой подъезжают к остановке 400, у меня возникает вопрос: кто строит эту логистику? Кто дает такие интервалы? Почему нельзя распределить? Должен же ответственный человек посмотреть. Пусть он выйдет, потратит день или неделю и посмотрит: как вообще уезжает, какой поток уходит. Я считаю, что максимум 10 минут — это то время, которое должно пройти между тем, как человек пришел на остановку и как сел в автобус».
Ульянченко (КПРФ): «10 минут — это максимум. Если мы говорим про городские маршруты, которые обслуживает Мосгортранс, это все-таки бюджетная организация, которая кормится из бюджета Москвы. Еей должно быть абсолютно плевать на наполняемость автобуса. Потому что она полностью почти, скорее всего, дотируется из бюджета Москвы, и рентабельность этого проекта — это уже вопрос третий. Да, конечно, если это частный перевозчик, он будет набивать автобусы по полной, чтобы отбить свои деньги, потому что он заплатил за этот маршрут. Но в Мосгортрансе такого не должно быть. Поэтому 10 минут — это максимальное».
Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт об увеличении количества автобусов до Москвы.
Милованов (ЛДПР): «Я еще раз хочу сказать, давайте не будем забывать, что Зеленоград — это та же Москва, это те же москвичи, но только отдаленные на 30 километров. Если Москва хочет, чтобы Зеленоград оставался ее административным округом, то нужно выделить определенного рода льготы и привилегии».
Ульянченко (КПРФ): «Есть абонемент, называется „Большая Москва“. К сожалению, этот абонемент действует почему-то до Планерной. То есть туда входит, в зону: Левобережная, Химки и Планерная. По факту это три железнодорожных станции, которые относятся к Московской области. Почему в эту зональность не включена Москва — большой вопрос. Стоимость этого абонемента на месяц, по-моему, 1160 рублей (по рабочим дням на обычных электричках). Я буду добиваться включения Зеленограда в этот абонемент. Но то, что сейчас я вижу, происходит в метро, то, что начали делать так называемое второе кольцо, скорее всего все будет переходить к зональной оплате».
Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт о создании гибкой системы тарифов для зеленоградцев. Без подробностей.
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