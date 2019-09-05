Будете ли вы добиваться выделения средств на расширение Пятницкого шоссе?

Милованов (ЛДПР): «Я сам автомобилист. И до массовой застройки вдоль Пятницкого шоссе мы в течение 15 минут доезжали до Митино, а сейчас ситуация изменилась и вы можете потратить полтора часа. Я двумя руками „за“ расширение. Но я хочу до читателей донести, чтобы они понимали, кто такой вообще „депутат Мосгордумы“? Это не Господь Бог, не мэр и не президент. У депутата тоже ограничены возможности. Он будет распределять бюджет. И в его компетенции выбить деньги на расширение Пятницкого шоссе, на расширение других дорог и на улучшение нашего Зеленограда».

Ульянченко (КПРФ): «Есть такое понятие как „разграничение балансовой ответственности“. Пятницкое шоссе стоит на балансе Московской области и Мосавтодора. Даже если мы добьемся выделения денежных средств у себя в городе Москве, то мы их не можем, до сих пор не приняты так называемые трансферты между регионами. Если как раз на уровне, в Госдуме пролоббировать этот вопрос по поводу выделения трансферт между регионами, тогда можно об этом разговаривать. Но предпринимать какие-то действия обязательно надо, потому что транспортная артерия именно Пятницкого шоссе утром и вечером „красная“ на карте пробок».

Титов (самовыдвиженец): публичных высказываний Титова по этому вопросу найти не удалось.