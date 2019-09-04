7 сентября состоится голосование на выборах в Московского городскую думу. На одно место от Зеленограда претендует пять кандидатов. В серии публикаций мы показываем позицию кандидатов по важным вопросам городской жизни. С Иваном Ульянченко от КПРФ и Вячеславом Миловановым от ЛДПР удалось поговорить очно. Самовыдвиженец Андрей Титов отказался общаться, поэтому мы использовали его программу и другие высказывания. С остальными не удалось ни связаться, ни обнаружить какую-либо их активность. Первая публикация — про политику.
Милованов (ЛДПР): «Почему-то все настроились против вот этой плитки, бордюров и тому подобного. А я не вижу здесь ничего плохого. Плитку положили и она лучше, чем асфальт. Я вижу результаты, вижу, как Москва преобразилась, обновилась и помолодела. Посмотрите, какие развязки сделаны, новые станции метро, МЦК, реновацию он начал, в ней есть очень много плюсов — это все Собянин. Вот мое мнение — работе Собянина твердую „5“».
Ульянченко (КПРФ): «Поставлю „2“, к сожалению. Бюджет города готовит исполнительная власть. И сейчас бюджетные деньги тратятся безграмотно. За это в ответственности руководитель исполнительной власти, он же мэр. Давайте не будем закупать бордюры — все-таки у нас куча других проблем.»
Титов (самовыдвиженец): публичных оценок найти не удалось, но Титова открыто поддерживает исполнительная власть, недавно он (единственный из всех кандидатов) публично встречался с Собяниным на открытии нового сквера в Зеленограде. Поэтому предположим, что оценка уж точно не ниже «4».
Милованов (ЛДПР): «Оценка — все „5“. Я доволен своим президентом. И я не вижу никого лучше. У нас оппозиция часто любит говорить, что альтернативам Путина не дают продвигаться. Но это не так. Если человек действительно хочет быть президентом, он добьется этого и будет президентом, так или иначе. И действующая власть более чем заинтересована в том, чтобы, наконец, найти преемника».
Ульянченко (КПРФ): «К сожалению, Владимир Владимирович Путин ушел во внешнюю политику — там я вижу, что работа есть. Но он отстранился от внутренней политики, что сейчас более важно для жизни наших граждан. Он это переложил на правительство и товарища Дмитрия Медведева. И поэтому он в большинстве случаев, скажем так, вмешивается в дела внутренней политики, и применяется уже режим ручного управления. Но это уже крайняя ситуация, когда уже поздно. Поэтому поставлю „3“».
Титов (самовыдвиженец): публичных высказываний найти не удалось, а буквально на днях Титова поддержал известный советский актер Василий Лановой, доверенное лицо Путина. Вряд ли бы он стал поддерживать того, кто не поддерживает самого президента.
Милованов (ЛДПР): «Я никак его не воспринимаю. Это политический шоумен. Он — и нашим и вашим, за три рубля, извините за выражение, и спляшем. Я его не пойму вообще, какую он политику ведет? Обосрать, извините, допустим, другую партию, мы все можем. Но для чего? У него эти плохие, те плохие, а я вот хороший. Но раз ты хороший, создай партию, прояви себя, чтобы мы видели не просто вот это шоуменовство по телевизору, вот эти митинги собирать. Дайте мне результат, чтобы я хотя бы тебя оценил как политика. Но если надо оценить, то „2“.»
Ульянченко (КПРФ): Есть такое выражение, оно нецензурное, языком ворочать — это не мешки переворачивать. У него интересные и профессиональные расследования, но я не вижу реальных дел. Поэтому я ему тоже, как товарищу Собянину, поставил «2».
Титов (самовыдвиженец): высказываний конкретно о Навальном найти не удалось, но на одной из встреч во дворах он раскритиковал соратника Навального, оппозиционного политика и главу Красносельского округа Илью Яшина за отказ в установке памятника Петру и Февронии и за желание разрешить в районе акцию ЛГБТ. «Оппозиционеры не ходят по дворам и не интересуются [мнением людей]» , — сказал Титов. Поэтому, скорее всего, и он бы поставил Навальному «2».
Милованов (ЛДПР): «Вот сколько у нас выдвигается кандидатов, столько и нужно зарегистрировать. Всех. Будет хорошая конкуренция. Я считаю, что во время протестных митингов были массовые беспорядки. Не вижу ничего плохого в том, что власти задерживали митингующих, потому что там были плакаты с бранью в адрес президента и правоохранительных органов, и тому подобное. Как можно надеяться на защиту силовиков в то же самое время, когда ты этих же силовиков оскорбляешь — людей, которые выполняют приказы? Точно так же, как и некоторые лица из оппозиции [выполняют приказы]. У всех своя инструкция, свои роли и свои обязанности. Если ты пришел на митинг просто посмотреть, ты должен осознавать, что тебе может прилететь. Просто невинные жертвы — это погрешность. Это, может, будет очень некрасиво выглядеть со стороны, но это правда».
Ульянченко (КПРФ): на вопросы сайта «МБХ Медиа» по этой теме он сказал, что за недопуск независимых кандидатов Мосгоризбирком надо распустить. Применение силы в тех случаях, которые были на этих акциях, недопустимо. Нужно провести расследование против силовиков, так как за гуляния по городу сажать жителей — преступление. Привлечены к ответственности должны быть все: от исполнителей до тех, кто раздавал приказы.
Титов (самовыдвиженец): на вопросы сайта «МБХ Медиа» по этой теме Титов сказал: «Ответы на предложенные вопросы, вне зависимости от того, как на них ответить, формируют то или иное отношение к кандидату со стороны избирателей. А значит носят признак агитации. Поэтому мои ответы нарушат правовую границу. Мне бы хотелось держаться в рамках закона». По сути отказался комментироть.
Милованов (ЛДПР): Я вообще не вижу работы нынешних муниципальных депутатов. Я их вижу только, когда происходят выборы и мероприятия, где можно засветиться. А где эти депутаты [в остальное время]? Если мы им дадим бразды правления, профинансируем, они будут работать больше? Я думаю, нет. Деньги должны быть у одного лица. Когда разбрасываются деньги — это будет непорядок.
Ульянченко (КПРФ): Муниципальный депутат — это самый близкий человек к гражданам, который реально может [отвечать] в режиме онлайн. Когда мне писали в социальные сети — я достаточно оперативно отвечал обычным жителям. Поэтому у муниципальных депутатов должно быть во много раз больше полномочий, чем сейчас, это факт.
Титов (самовыдвиженец): его высказываний по этой теме найти не удалось, хотя он муниципальный депутат района Силино уже второй созыв. Означает ли желание районного депутата Титова стать депутатом городским, что сейчас, на районном уровне, ему не хватает полномочий и финансирования, доподлинно неизвестно.
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