Как вы оцениваете работу мэра Собянина по 5-балльной шкале

Милованов (ЛДПР): «Почему-то все настроились против вот этой плитки, бордюров и тому подобного. А я не вижу здесь ничего плохого. Плитку положили и она лучше, чем асфальт. Я вижу результаты, вижу, как Москва преобразилась, обновилась и помолодела. Посмотрите, какие развязки сделаны, новые станции метро, МЦК, реновацию он начал, в ней есть очень много плюсов — это все Собянин. Вот мое мнение — работе Собянина твердую „5“».

Ульянченко (КПРФ): «Поставлю „2“, к сожалению. Бюджет города готовит исполнительная власть. И сейчас бюджетные деньги тратятся безграмотно. За это в ответственности руководитель исполнительной власти, он же мэр. Давайте не будем закупать бордюры — все-таки у нас куча других проблем.»

Титов (самовыдвиженец): публичных оценок найти не удалось, но Титова открыто поддерживает исполнительная власть, недавно он (единственный из всех кандидатов) публично встречался с Собяниным на открытии нового сквера в Зеленограде. Поэтому предположим, что оценка уж точно не ниже «4».