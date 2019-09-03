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Навальный назвал кандидата, за которого надо голосовать на выборах в Мосгордуму по Зеленограду 03.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Иван Ульянченко, баллотирующийся от КПРФ, стал кандидатом в рамках «Умного голосования» — проекта команды Алексея Навального, цель которого не дать пройти выдвиженцам «Единой России».

Идея «Умного голосования» в том, чтобы не размывать протестные голоса, а объединить их за кандидата c наибольшими шансами на победу и которого не поддерживает действующая администрация. Для отбора использовали данные опросов и результаты предыдущих выборов. Имена названы только сейчас, потому что по закону кандидаты уже не могут быть сняты с выборов.

«Сразу было понятно, что, кроме меня есть кандидат от власти, и три статиста, — сказал Ульянченко Zelenograd.ru. —  Первая — старшая по подъезду, которая ведёт свою избирательную компанию на даче и поставлена, чтобы отнять у меня голоса за счет названия партии („Коммунисты России“ — будет стоять первой в списке). Главбух от „Справедливой России“, кампании которой не видно и кандидат от ЛДПР, который сидел тихо, пока в администрации не увидели мой растущий рейтинг и не сказали ему сделать хоть что-нибудь».

Тактику «умного голосования» критикуют за необходимость делать выбор пусть и рациональный, но противоречащий этическим принципам. Например, голосовать за коммунистов. Другие противники считают, что из-за практически непроходимых фильтров на пути к регистрации, почти все зарегистрированные кандидаты так или иначе согласованы с администрацией.

Сторонники «умного голосования» считают, что его главный результат не смена власти в Москве, а демонстрация того, что у провластных кандидатов нет реальной поддержки, а кого именно выберут — не имеет значения. Соратник Навального Леонид Волков сказал, что в их списке «будет пара приличных людей, но в основном — сброд». Ульянченко не остался в долгу. В интервью Zelenograd.ru он обвинил Навального в отсутствии реальных дел, сказал, что «языком ворочать — это не мешки переворачивать» и оценил его работу на двойку.

Кандидатов непосредственно от «Единой России» на этих выборах нет — предполагается, что все они идут самовыдвиженцами. Единственный такой кандидат в Зеленограде — Андрей Титов — отрицает свою связь с «Единой Россией», но его поддержка администрацией очевидна: о нём пишут финансируемые из бюджета СМИ, он участвует в городских мероприятиях, с ним публично встречается мэр Собянин. От каких-либо комментариев в ходе этой кампании Титов отказывается.

За кого будете голосовать?
Титов
Ульянченко
Ещё не решил или другой кандидат
Проголосовали 370 человек
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Обсуждение
Андрей Гончаров
2 часа назад
Понятное дело, что главное не голосовать за Едро, естественно. По горло уже всем, только мозги людям делают. Посмотрим, что кроме трепа сможет сделать Ульянченко или иной кандидат). И, да, очень забавно слушать про "бездействие" Алексея).
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