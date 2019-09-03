Иван Ульянченко, баллотирующийся от КПРФ, стал кандидатом в рамках «Умного голосования» — проекта команды Алексея Навального, цель которого не дать пройти выдвиженцам «Единой России».

Идея «Умного голосования» в том, чтобы не размывать протестные голоса, а объединить их за кандидата c наибольшими шансами на победу и которого не поддерживает действующая администрация. Для отбора использовали данные опросов и результаты предыдущих выборов. Имена названы только сейчас, потому что по закону кандидаты уже не могут быть сняты с выборов.

«Сразу было понятно, что, кроме меня есть кандидат от власти, и три статиста, — сказал Ульянченко Zelenograd.ru. — Первая — старшая по подъезду, которая ведёт свою избирательную компанию на даче и поставлена, чтобы отнять у меня голоса за счет названия партии („Коммунисты России“ — будет стоять первой в списке). Главбух от „Справедливой России“, кампании которой не видно и кандидат от ЛДПР, который сидел тихо, пока в администрации не увидели мой растущий рейтинг и не сказали ему сделать хоть что-нибудь».

Тактику «умного голосования» критикуют за необходимость делать выбор пусть и рациональный, но противоречащий этическим принципам. Например, голосовать за коммунистов. Другие противники считают, что из-за практически непроходимых фильтров на пути к регистрации, почти все зарегистрированные кандидаты так или иначе согласованы с администрацией.

Сторонники «умного голосования» считают, что его главный результат не смена власти в Москве, а демонстрация того, что у провластных кандидатов нет реальной поддержки, а кого именно выберут — не имеет значения. Соратник Навального Леонид Волков сказал, что в их списке «будет пара приличных людей, но в основном — сброд». Ульянченко не остался в долгу. В интервью Zelenograd.ru он обвинил Навального в отсутствии реальных дел, сказал, что «языком ворочать — это не мешки переворачивать» и оценил его работу на двойку.

Кандидатов непосредственно от «Единой России» на этих выборах нет — предполагается, что все они идут самовыдвиженцами. Единственный такой кандидат в Зеленограде — Андрей Титов — отрицает свою связь с «Единой Россией», но его поддержка администрацией очевидна: о нём пишут финансируемые из бюджета СМИ, он участвует в городских мероприятиях, с ним публично встречается мэр Собянин. От каких-либо комментариев в ходе этой кампании Титов отказывается.