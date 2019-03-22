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Власти Москвы не планируют расширять Пятницкое шоссе и создавать дополнительные связи с Зеленоградом 22.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Расширение Пятницкого шоссе не входит в ближайшие планы правительства Москвы, потому что нет участков для расширения, много коммуникаций и частных собственников. Кроме того, в мэрии считают, что «Ласточки» частично разгрузили шоссе. Новые транспортные связи между Москвой и Зеленоградом создавать тоже не будут.

«Планы расширения Пятницкого шоссе и создание дополнительной связи с Зеленоградом неоднократно обсуждались, однако этот проект осложняется отсутствием необходимых для строительства земельных участков, а также большим количеством инженерных коммуникаций, проходящих в этом районе» , — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Москва FM». Кроме того, большая часть участка Пятницкого шоссе проходит по территории Московской области и здесь слишком много частных собственников на землю, отметил заммэра.

Хуснуллин добавил, что строительство четвертого главного пути Москва — Крюково и запуск скоростной электрички от Ленинградского вокзала до Зеленограда «уже сняли часть пассажиропотока и загруженности этой магистрали».

Между тем, автомобилисты говорят, что дополнительные полосы на Пятницком шоссе можно было бы сделать за счет обочин. Или хотя бы сделать одну дополнительную полосу и организовать по ней реверсивное движение: по утрам в сторону Москвы, а вечером в сторону области. Это поможет хотя бы немного разгрузить вечные пробки на трассе.

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Сделать реверсивное движение на Пятницком шоссе

Об исчерпанности пропускной способности Пятницкого шоссе и невозможности его расширения из-за плотной застройки и большого количества коммуникаций подмосковные власти заявляли еще несколько лет назад. Выход видели в строительстве платной дороги Митино — ЦКАД, которая соединила бы Зеленоград, Солнечногорск и Митино в обход населенных пунктов вдоль Пятницкого шоссе. Этот проект заложен в государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», финансировать строительство дороги предполагается за счет внебюджетных источников, то есть частных инвесторов, и федерального бюджета. Проект дороги утвержден три года назад, конкретных сроков строительства нет.

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