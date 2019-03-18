1 комментарий
Сделать реверсивное движение на Пятницком шоссе 18.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Пятницкое шоссе стоит в пробках, а добавлять дополнительные полос в каждую сторону зачастую невозможно — просто негде. Предлагается расширить его в некоторых местах и поменять разметку, после чего организовать реверсивную полосу по утрам в сторону Москвы, а вечером в сторону области.

Адресованная губернатору Московской области, Минтрансу и администрации Красногорского района петиция появилась на портале change.org, ее подписали около трех тысяч человек. Реверсивное движение предполагает, что транспорт может ехать по одной полосе в различных направлениях в разное время. Направление движения регулируется светофорами, дорожной разметкой и знаками.

Автор петиции отмечает, что вдоль Пятницкого шоссе в области построено множество жилых комплексов, из-за чего двухполосная дорога намертво встала в пробках. Из Сабурово на Пятницкое выезжают по 40-60 минут, дорога до метро занимает до полутора часов, а из дальних деревень и Зеленограда добираются от 2 до 4 часов. Введение реверсивного движения поможет разгрузить шоссе на первое время, а затем необходимо расширение шоссе как минимум до трех полос в одну сторону, считает автор.

Люди ездят из области в Москву по Пятницкому шоссе не только на работу, они отвозят детей в детские сады и школы, которых в их населенных пунктах нет или не хватает. В комментариях отмечают самые проблемные места: два моста в районе Юрлово и поселка Светлые горы, на въезде в Митино, поворот на шоссе в деревне Отрада.

Об исчерпанности пропускной способности Пятницкого шоссе и невозможности его расширения из-за плотной застройки и большого количества коммуникаций подмосковные власти заявляли еще несколько лет назад. Выход видели в строительстве платной дороги Митино — ЦКАД, которая соединила бы Зеленоград, Солнечногорск и Митино в обход населенных пунктов вдоль Пятницкого шоссе. Этот проект заложен в государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», финансировать строительство дороги предполагается за счет внебюджетных источников, то есть частных инвесторов, и федерального бюджета. Проект дороги утвержден три года назад, конкретных сроков строительства нет.

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Как вам идея — добавить на Пятницкое шоссе одну полосу и сделать реверсивное движение?
Да, этот поможет
Нет, если уж делать, то по полосе в каждую сторону
Всё бесполезно — расширять даже на одну полосе негде
Проголосовали 355 человек
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Обсуждение
Dmitriy Avsyankin
Вчера, 14:16
Да я уже писал об этом года три-четыре назад, ага. Надеемся, верим и ждем. Пока местные временщики уже набьют по полной карманы и успокоятся, где-нибудь в Магадане. И придут другие молодые с горящими глазами, полными головами новых проектов и упрутся в бюрократию и "творения" предыдущей администрации мафии солнечного города.
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