Как Покровский попал в Зеленоград

О своем появлении в Зеленограде Игорь Александрович не раз рассказывал сам — с разной степенью откровенности. Так, в статье «Наш город-спутник», Покровский писал следующее: «Я появился в Зеленограде в 1964 году. О нем (как о городе-спутнике) уже говорили повсеместно. Одна из наших мастерских занималась его проектированием. (…) Я не присутствовал при первоначальной разработке проекта и, вообще, узнал о нем только в 1962 году. К этому времени идея города-спутника трансформировалась в идею промышленного города в связи с развитием микроэлектроники (…) Поскольку здесь была одна небольшая архитектурно-планировочная мастерская, она не справлялась с размахом и ростом объемов работ. Поэтому был объявлен конкурс архитектурных проектов».

О каком же конкурсе речь? О состязании на лучший проект Научного центра в Зеленограде. «В 1963 году, когда Зеленоград только зарождался, во 2-м „Моспроекте“, где я работал, вдруг нам предложили спроектировать Южную промзону», — рассказал Покровский в интервью газете «41» в марте 1996 года.

Заметим, однако, что будущие «клюшки» и «шайба» были не первыми для коллектива Покровского в Зеленограде. Ранее его мастерской доверили проектирование первого микроэлектронного объекта — комплекса двух НИИ в Северной промзоне: здания НИИТМ и НПО «Зенит», а также завода «Элион», который в то время называли не заводом, а НИИ электронного машиностроения. На его месте уже стояли два готовых цеха несостоявшегося шарикоподшипникового завода, и их следовало вписать в новую архитектуру.