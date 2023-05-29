Шарикоподшипники? Бросьте! Станки для электроники будем делать!

Изначально, в конце 1950-х годов, предполагалось, что в подмосковный город Спутник — еще не Зеленоград — переедут из столицы предприятия легкой промышленности. Но уже к 1962 году концепция изменилась: Спутник решили сделать городом электроники. Из-за этой новой амбициозной задачи объёмы проектирования зданий в городе резко выросли. Мастерская тогдашнего главного архитектора Игоря Рожина не успевала справляться с ними, и на подмогу пришла команда Игоря Покровского.

Зодчим поручили проектирование первого электронного объекта — комплекса двух НИИ в Северной промзоне (западнее Панфиловского проспекта и 1 микрорайона, на месте бывшей деревни Матушкино): здания НИИТМ и НПО «Зенит». Что касается завода «Элион», то его называли тогда не заводом, а НИИ электронного машиностроения. На этом месте уже стояли два построенных цеха несостоявшегося шарикоподшипникового завода, и создавать первую электронную архитектуру нужно было на их основе.

Главным архитектором проекта стал Михаил Хажакян. В его команду вошёл Игорь Бирюков и недавние выпускники МАРХИ, талантливые молодые коллеги Максим Былинкин и Григорий Саевич, для которых этот заказ стал первой постройкой.