Ещё не министр

В середине 1950-х годов Министерства электронной промышленности в СССР не существовало, как не существовало и такой отрасли производства, хотя изделия электронной техники выпускали заводы, производившие радиоэлектронную аппаратуру. Александр Шокин в те годы был заместителем министра радиотехнической промышленности СССР — под его руководством в стране создавалось телевидение. Когда в марте 1961 года был создан Госкомитет по электронной технике (ГКЭТ), Шокин стал его председателем. В этом качестве ему предстояло сначала создать в стране новую отрасль промышленности, а уж потом стать её министром.

Продукцию этой ещё не созданной отрасли как только ни называли: электрорадиоэлементы, элементная база, компонентная база и т. д. Сам Александр Иванович предпочитал термин «изделия электронной техники». Заводы выпускали микросхемы для своих нужд — для них это была не основная продукция, и относились к ней соответственно. Никакой координации между заводами, выпускавшими однотипные схемы, не было — качество их «хромало», а ассортимент был скудным.

Между тем в США в 1962-м уже массово выпускали интегральные схемы — ракетно-космическая техника требовала. Та же нужда назрела и в СССР, а в ведомстве Шокина интегральными схемами на тот момент занимались всего два института и несколько конструкторских бюро (КБ). От председателя ГКЭТ требовались экстраординарные меры: нужно было унифицировать изделия электронной техники, а также материалы, технологии и оборудование для их выпуска — то есть изъять разработки и производство из многих отраслей в одну. Это означало резкое расширение научной базы микроэлектроники, концентрацию усилий учёных, инженеров, техников, рабочих, руководителей. И Александр Иванович эти меры принял.

Он собрал целую когорту талантливых учёных, организаторов науки и производств, создавших и развивших новую отрасль до мирового уровня, и 24 года успешно руководил советской электронной промышленностью. За это время объём выпускаемой продукции увеличился в сто раз, а СССР стал единственной в мире страной, создававшей новейшие системы вооружения на базе только отечественных электронных компонентов. Заметим, что опора лишь на собственные силы была вынужденной — страны НАТО создали Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ), изолировавший СССР от международной кооперации, прежде всего в микроэлектронике. Поэтому у Советского союза не осталось другого пути, кроме как создать самодостаточную отрасль, полностью обеспеченную своей научно-промышленной инфраструктурой.

Шокин сыграл главную роль в создании микроэлектроники. Далёкое от техники руководство страны не понимало особой важности этой отрасли для будущего государства и его оборонного комплекса. Александру Ивановичу удалось своевременно донести эту истину до партийной верхушки.