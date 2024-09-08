В сентябре 2024 года Дворец творчества детей и молодежи отмечает свое… 35-летие или 57-летие? Это как посмотреть! Если говорить только о здании — тогда юбилей! А если о детском учреждении, то круглая дата — у него ещё впереди, в 2027-м. «Зеленоград.ру» разобрался в хитросплетениях истории Дворца — архитектурной и не только. Рассказываем, в чём его особость и как зеленоградский долгострой превратился в архитектурную изюминку и второй дом для десятков тысяч детей нашего города.
Дом пионеров в Зеленограде открылся 22 февраля 1967 года. Первоначально он располагался в корпусе 603А, который сейчас занимает школа №854, и делил это здание со спортивной школой (ныне — СШОР №111). В правом крыле и актовом зале размещался дом пионеров, в левом крыле и спортивном зале — спортшкола.
«Первыми были созданы оркестр русских народных инструментов и хор „Кантилена“, — вспоминает Людмила Григорьевна Нестерова, сотрудник Дома пионеров с 1969 года. — Позже швейное дело, живопись, мягкая игрушка», — это цитата из репортажа И. Юнисовой, опубликованного в газете «41», 13 мая 1999 года.
Оркестром русских народных инструментов руководил замечательный педагог и музыкант Александр Иванович Кирик. Скоро его коллектив уже давал концерты и даже выезжал на гастроли.
Своё пристанище в 6-м микрорайоне ребята и сотрудники-методисты ласково называли «наш домик».
Очень скоро — уже через год Дом пионеров посещало около полутора тысяч ребят - многочисленные кружки и творческие коллективы перестали помещаться в основном здании. «Технические кружки» и изостудия переместились в корпус №435 (Дом быта).
«В 1970—1980-х годах зеленоградский Дом пионеров размещался частично в корпусе 435 в помещении, которое сейчас занимает Детская художественная школа №9. — вспоминает Андрей Беньковский. — Я ходил там поочередно в кружки: начального технического моделирования, декоративно-прикладного искусства и судомодельный. Там же были еще авиамодельный, фото- и радио-кружок».
Однако школ в быстро растущем Зеленограде остро не хватало, и в 1970 году здание в 6-м микрорайоне стало восьмилетней школой №854.
А Дом Пионеров в начале 1970-х переселился на третий этаж только что построенной музыкальной школы №53, которая ныне носит имя композитора Мусоргского. В новом здании у каждого учреждения был отдельный вход: у музыкальной школы — центральный, у Дома пионеров боковой.
«Тогда мы располагались в помещениях на 3-м этаже музыкальной школы и в Доме Быта, — подтверждает Надежда Жданова, — но, мало того, по всему городу по школам работали наши педагоги в кружках».
«Дом пионеров был на улице Юности — я туда в детстве ходила, — вспоминает Татьяна Жаркова. — Занималась в кружке мягкой игрушки под руководством Надежды Григорьевны Кирик. Многому у неё научилась. Никогда не забуду её занятия, мы часто её вспоминаем с девчонками, много она нам дала. Игрушки, которые мы с ней шили, до сих пор у меня хранятся».
«Игрушки, которые мы шили под руководством Надежды Григорьевны, не раз завоевывали дипломы и призы на многочисленных выставках!» — добавляет Мила Сергеева.
«А я в этом Доме пионеров занимался в оркестре русских народных инструментов, — дополняет Валерий Перстнев. — Дирижером был Александр Иванович Кирик».
«А я ходила на 3 этаж в Дом пионеров на хор к Ирэне Лионовне Сарнацкой и на музыку. И вход был не там где центральный» — подтверждает Мария Бочарова.
«В Доме пионеров и „Шахматная школа“ была, я туда ходил, но потом её закрыли и нас в 3-й район всех отправили», — делится воспоминаниями Никита Антохин.
В здании музыкальной школы Дом пионеров оставался до конца 1980-х. И всё это время преподаватели и воспитанники Дома пионеров мечтали об огромном и просторном Дворце, где могли бы свободно разместиться и хореографические залы, и театральная студия, и многочисленные кружки, и спортивные секции.
На рубеже 1970-х годов стало ясно, что помещений Дома пионеров, как его ни переселяй, недостаточно для развития внешкольного образования в Зеленограде. В 1971 году было принято решение построить специальное здание для Дворца пионеров. В мастерской Покровского приступили к разработке индивидуального проекта. Для главного архитектора этот Дворец пионеров был вторым — Игорь Александрович был одним из авторов аналогичного сооружения на Воробьевых горах, и ряд принципов успешно опробованных там был использован в Зеленограде. Конечно, знаменитый модернистский комплекс в центре столицы значительно крупнее и объединяет несколько корпусов вкупе с концертным залом — в Зеленограде масштабы скромнее — тем не менее, общность архитектурных идей в облике обоих сооружений просматривается.
Даже беглый взгляд заметит общие черты: асимметричность композиции, гладкие поверхности, обилие стекла, служащего в модернизме метафорой прозрачности. Кроме того стекло работает на важную для этого стиля идею движения пространства: улица должна проникать внутрь, а интерьер, наоборот, раскрываться наружу, как бы украшая эти стеклянные фасады. Отметим также горизонтальную распластанность, присущую обоим дворцам и равнозначность отдельных их частей, отсутствие иерархии. Это тоже характерно для модернистской архитектуры, которой во многом близки идеи демократичности отношений. И ещё одна важная черта, присутствующая в обоих дворцах: модернизм требует от архитектуры выявления функции. Проще говоря, смотришь на здание — и сразу понимаешь: здесь концертный зал, здесь помещения кружков, а здесь планетарий. Именно это бросается в глаза при взгляде на Зеленоградский дворец.
Сотрудники сразу договорились между собой, как будут называть разные его части. Клубная часть (слева от центрального входа) — там находятся помещения кружков и творческие мастерские, с улицы её легко отличить по круглому окну. Театральная часть — по центру — с улицы её выделяют панорамные окна театрального фойе с красными переплетами и возвышающаяся над зрительным залом надстройка, где находятся технические пространства над сценой. И спортивный блок — справа от центрального входа, снаружи его можно отличить по ленточному остеклению спортзала. Он имеет отдельный вход и вмещает в себя раздевалки и два спортивных зала — малый и большой.
Кстати, знаете ли вы, в чем особость зеленоградского Дворца? Это фактически единственный в Москве специально построенный Дворец пионеров (за исключением Дворца детского творчества на Воробьевых горах).
При слове «дворец» в нашем воображении чаще всего возникает помпезное симметричное здание с выделенной колонным портиком центральной частью, и двумя крыльями, обнимающими курдонер. Правда, зеленоградцы, привыкшие видеть вокруг образцы советского модернизма уже не столь ревностно держатся за классический образ «дворцовости», но и теперь, по прошествии многих десятилетий, далеко не все готовы принять такую эстетику.
Критики этого стиля называют модернистские здания однотипными коробками, считают их скучными, серыми. Впрочем, что говорить о простых горожанах, когда даже мэтры архитектуры поначалу принимали идеи модернизма в штыки.
Архитектов Феликс Новиков (автор зеленоградских зданий Научного центра, дома Флейты и МИЭТа) вспоминал, как на совместном заседании архсовета и правления Союза архитекторов Москвы, где обсуждался проект Дворца пионеров на Воробьёвых (в то время Ленинских) горах, один из членов ареопага возмутился: «Разве это дворец? Мы что, не знаем, какие бывают дворцы?» И тогда главный архитектор Москвы Иосиф Ловейко парировал: «На этом примере мы научим вас понимать новую архитектуру!»
Однако ко времени строительства Дворца пионеров в Зеленограде «новая архитектура» уже перестала быть вызовом, и стремилась обрести надежность, солидность, фундаментальность. Руководителем проекта и главным архитектором строительства Дворца Покровский назначил молодого зодчего Александра Стискина. Как это обычно бывает, образ здания был найден далеко не сразу. В Музее Зеленограда сохранился эскиз, по которому видно, в каком направлении развивалась творческая мысль создателей.
По-видимому, этот вариант одно время считался основным, поскольку был выполнен не только рисунок, но и макет из пенопласта.
А вот макет, изготовленный в мастерской Покровского позже, когда проект здания изменился и принял окончательные формы.
С начала 1970-х годов Дворец стали включать в планы застройки города, но денег на его сооружение не было — это вам не микроэлектроника! Более десяти лет дело не двигалось с мертвой точки — до 1985 года Дворец был «заморожен», и чтобы сдвинуть его, потребовалась не то чтобы хитрость, но специфический советский приём: решено было внести строительство Дворца пионеров в план как наказ избирателей. «Я была депутатом от муниципального округа Крюково, — рассказала Зеленоград.ру Надежда Жданова, — и жители дали мне наказ — довести дело до конца. Им надоел этот долгострой — сплошной забор, отнюдь не украшавший пейзаж, большегрузные машины, подвозившие стройматериалы, шум и грязь, сопутствующие всякой стройке».
Наказ сработал — деньги, правда, не очень большие выделили. Но за годы, пока проект пылился на полке, документация его устарела, да и в бюджет он не вписывался, так что план пришлось перекраивать на ходу, чтобы уложиться в выделенную сумму. Например, пришлось отказаться от фасадной краски, которую заказали аж в Челябинске. К тому же, у будущих новосёлов были свои просьбы к архитекторам, оказавшие влияние на конечный результат.
Изначально в проекте Дворца присутствовал плавательный бассейн и библиотека, однако, в здании нет ни того ни другого. «Бассейн мы решили заменить в проекте на купол для астрономических наблюдений — всё-таки Зеленоград город науки, — объясняла директор учреждения Надежда Жданова. — А площади библиотеки переделали в два дополнительных малых хореографических зала, потому что в проекте Дворца зал для занятий хореографией был задуман только один, а мы собирались развивать это направление, так что одного было бы мало». Что касается обсерватории, то она, по-видимому, изначально присутствовала в проекте (что подтверждается сохранившимся эскизом и макетом, представленным выше) по замыслу Покровского, который хотел, чтобы Дворец пионеров в Зеленограде ничем не уступал его московскому детищу.
Строительство Дворца продвигалось очень медленно или, вернее сказать, долгое время оно вообще не велось. В середине 1980-х объект расконсервировали и примерно год на нём шли работы, а затем опять всё заглохло. Как раз в это время Дом пионеров возглавила Надежда Жданова. «Я работала в Доме пионеров и школьников с 1985 года, — вспоминала она, — и брали меня на эту должность, ориентируя именно на новый Дворец, на работу по его развитию. Я тогда была ещё депутатом, и вся моя деятельность была связана с Дворцом — ведь до 1985 года его строительство было заморожено не один год, и всех волновало — ну когда же?».
Ждановой удалось ускорить процесс. Она подняла проблему долгостроя перед городскими властями и общественностью, сумела заручиться поддержкой не только шефов из НПО «Элас», но и подвигнуть исполком обратиться за помощью к крупным предприятиям города. Кроме того она лично курировала стройку практически в ежедневном режиме.
«Когда в 1985 строительство возобновилось, его планировали завершить за два года, — рассказала Зеленоград.ру Надежда Константиновна. — Но в реальности работы растянулись на четыре года, сроки не раз переносились, и финиш обозначился только тогда, когда Дворец объявили народной стройкой. По линии исполкома всем предприятиям дали задание: одним — выделить строительные бригады, другим — оплатить хореографические станки, кресла для театрального зала, оборудование. Словом, помогали, кто чем мог — транспортом, материалами, связями, рабочими руками».
О переносе сроков сдачи объекта сохранилось свидетельство, натурально впечатанное в пол Дворца. Очередной сорванный срок увековечен на лестничной площадке цокольного этажа.
«В 1988 году стройка пошла полным ходом, — рассказывала Жданова. — Это была настоящая народная стройка для Зеленограда — тогда ещё работала система шефствования зеленоградских предприятий над детскими учреждениями, и многие из них присылали нам стройбригады, приобретали на собственные деньги оборудование».
8 декабря 1988 года кабинет директора Дома пионеров перевели в новое пока недостроенное здание, хотя до открытия было ещё далеко.
«Прямо в моём кабинете заседал штаб по строительству — продолжает Надежда Константиновна, — а за окнами были ещё строительные леса, грязь, всё было в заборах. На строительство бросили тогда все силы, его контролировали исполком и райком партии».
На субботниках работали и взрослые, и школьники.
«Поскольку строили „с листа“, не обошлось без казусов, — вспоминала Людмила Нестерова, — на первом этаже пол застелили так, что можно было задеть макушкой светильники на потолке. Хорошо, потолки были подвесные — их пришлось поднимать на 20 сантиметров»
Словом, благодаря энергии директора, народная стройка, шла к концу. Горисполком планировал открыть Дворец ко дню рождения пионерии — 19 мая 1989 года, но не получилось. В апреле подписали акт приёмки рабочей комиссией, а сдача госкомиссии состоялась 30 мая 1989 года. Сдача, но не открытие.
Для модернистской архитектуры характерен синтез искусств, её часто украшают скульптурой, мозаиками, рельефами и прочим. Поэтому вместе с архитекторами над зданием Дворца пионеров работала и команда художников: известная зеленоградская художница-эмальер Людмила Анненкова, и художники-монументалисты Татьяна Акулова и Иван Николаев — представитель художественного рода Лансере — Бенуа — Серебряковых, внук известной художницы Зинаиды Серебряковой. Их работами оформлен театральный зал и фойе второго этажа, о чем до сих пор свидетельствует сохранившаяся на стене авторская надпись. Художники расписали плафон и портал театрального зала, создали монументальные декоративные композиции-эмали и римскую мозаику.
На торцевой стене зимнего сада, за которой находится зрительный зал, Людмила Анненкова и Иван Николаев создали иллюзорно объемную композицию: летящего мальчика на фоне голубого неба. Композиция носила поэтическое название «парящий над мечтой», но вскоре все стали называть её просто «летящим мальчиком». Правда позже, уже в новом веке некоторые ценители пытались найти в этой фигуре образ Икара, или даже усмотреть в нём ангела, не смущаясь вопросом о том, какие могли быть ангелы во Дворце пионеров в 1988 году.
Мальчик изображен в специально выбранном ракурсе, создающем впечатление объема. Нижняя часть панно покрыта мозаикой в виде ландшафта, над которым он пролетает. Мозаичный рисунок плавно переходит со стены на пол и затем «растекается» по поверхности пола до колонн — из-за чего кажется, будто мальчик, так же как и пейзаж, отделился от плоскости.
«„Летящий мальчик“ — это образ человека будущего, — говорит Надежда Жданова, — так объяснили мне свою идею художники, а я в свою очередь доносила её до многочисленных гостей дворца — как столичных, так и приехавших из-за рубежа. Человек будущего парит над землей. И здесь заложена тема экологии. Этот мальчик необычайно богат — ему принадлежит весь мир, вся наша прекрасная земля, а с другой стороны на нём величайшая ответственность: сохранить планету для будущих поколений».
«Летящий мальчик» на стене фойе виден через большие окна Дворца, реализуя тем самым один из принципов модернизма: раскрывать наружу внутреннее пространство. «Житель Зеленограда, проходя по площади Колумба, невольно оглянется на огромные освещённые окна театрального фойе: что за мальчик парит под его крышей? А войдя во дворец, увидит это чудо — парящего ребёнка, почти что ангела, но без крыльев — уникальную римскую мозаику» — пишет Юрий Грошев в книге Феликса Новикова «Зеленоград — город архитектора Игоря Покровского».
Таким образом, монументализм в данном случае выступает в двояком качестве: и как искусство и как часть архитектуры.
В новом дворце разместились 35 кабинетов для кружковой работы, три хореографических зала, выставочный зал, 10 классов для хоровых и оркестровых занятий, три спортивных зала, театральный зал, два компьютерных класса. «Заглянуть» в только что построенный Дворец можно благодаря снимкам сотрудников строительной лаборатории фирмы «Зеленоградстрой», сделанных на рубеже 1980-1990-х годов и переданных в городской музей Сергеем Антоновым.
Чуть менее половины из внушительной — почти 12.000 кв. метров площади Дворца занимают общественные пространства — фойе, зимний сад, вестибюли.
Особенностью дворца стала обсерватория, ради которой пожертвовали крытым бассейном. Её купол возвышается над левой частью здания.
«Ещё строящемуся Дворцу много лет назад был подарен настоящий цейсовский телескоп — от немецкой делегации, которая приезжала в зеленоградский „Научный Центр“ , — рассказывала Надежда Жданова. — Купол раздвигался, поворачивался, всё это было сделано на механике — колёса, ручки…» Первым астрономическим кружком руководил Валерий Корнеев — энтузиаст-астроном, сам занимавшийся в астрономической обсерватории на Воробьевых Горах. Со временем вся механика и железо в конструкции купола проржавело, помещение обветшало и требовало ремонта, а преподаватель занялся коммерцией.
В 2009 году астрономический кружок во Дворце возродил клуб «Звездочёт», руководимый астрономом-любителем Борисом Демковым. На обновление обсерватории выделили средства, но ремонтные работы затянулись, а их качество вызывало нарекания, поэтому осенью 2012 года «Звездочёт» покинул стены Дворца и продолжил работу в библиотеке №303. К сожалению, после этого больше не нашлось специалистов, готовых преподавать астрономию во Дворце, и до капитального ремонта обсерваторией не пользовались.
Хотя изначально предполагалось, что заниматься астрономией с детьми будут в обсерватории, в реальности её помещение оказалось для этого малопригодным. Поскольку купол выполнен из стали, он сильно нагревается весной и летом. А вентиляции там нет. Кроме того винтовая лестница без перил небезопасна для детей. И она не отапливается, поэтому зимой там очень холодно. Отсутствие отопления — не упущение проектировщиков, это нужно для того, чтоб влага не конденсировалась на оптических приборах.
О нынешних планах по использованию обсерватории, Зеленоград.ру рассказал Заместитель директора по содержанию образования и конвергенции образовательных программ ГБОУДО ЗДТДиМ Алексей Ларин: «Сейчас у нас прорабатывается вариант переоснащения обсерватории, замены купола с установкой короткофокусных и длиннофокусных телескопов с фотофиксацией и возможностью дистанционного подключения к ним любого желающего. Для этого мы переоборудуем один из кабинетов третьего этажа, где будут проходить занятия с детьми, которые интересуются астрономией. В купол обсерватории детей допускать не будут ради их безопасности, но через камеру они смогут видеть, как работают установленные там телескопы. Всё оптическое оборудование будет управляться дистанционно. Всё будет автоматизировано.
Сейчас перед нами две задачи: приобрести оборудование, что весьма сложно сделать в текущих обстоятельствах, и найти специалистов, которые будут на нём работать.
Ещё одна чисто техническая сложность в том, что нынешний купол нужно срезать со здания, причём делать это надо и изнутри и снаружи. Затем поднять краном, разрезать на металлолом и вывезти. А взамен установить другой купол — целиковый. Проект интересный, но архисложный в реализации. Мы очень надеемся, что удастся реализовать его в ближайшей перспективе, разделив на два этапа: первый — замена купола, и второй — установка оборудования, а кабинет под него уже готов. Думаю, обсерватория принесёт большую пользу школьникам — занятия астрономией могли бы стать отличным дополнением к теоретическим знаниям, которые ребята получают на уроках. Хотя очевидно, что для детей это направление никогда не будет массовым, зато оно может стать массовым для взрослых людей, и мы в своих планах это учитываем".
Бассейн, которым пожертвовали ради обсерватории, во Дворце, вернее рядом с ним, всё же появился, хотя и в ином виде. Это была неглубокая полуовальная чаша с водой, предназначенная в первую очередь для нужд судомоделистов. Предполагалось, что здесь ребята будут проводить соревнования, запуская построенные в кружке катера и кораблики. В праздничные дни поплавать в бассейне на надувных лодочках могли и сами ребята.
На краю бассейна была установлена конструкция в виде палубы корабля, нос его выдавался вперед, нависая над водой. И палуба и нос использовались как сцена для выступлений коллективов Дворца.
Бассейн просуществовал более пятнадцати лет. Со временем его дренажная система пришла в негодность. В 2006—2007 годах встал вопрос либо о ремонте, либо о трансформации всей конструкции — превращении её в более удобную двухуровневую площадку для уличных выступлений. Второй вариант оказался предпочтительнее. Сейчас на том месте, где был нос корабля — ступеньки, по которым юные артисты сходят на нижнюю площадку.
Кстати, любопытная подробность связывает этот бассейн с названием площади, на которой стоит Дворец, именем Колумба.
Тогдашний глава города Алексей Ищук с готовностью поддержал идею назвать площадь именем знаменитого мореплавателя, поскольку надеялся, что это поможет «выбить» хоть какие-то материальные блага для ребятишек. Надежда Жданова так вспоминала об этой истории: «В канун празднования 500-летия открытия Америки в нашем исполкоме родилась идея: «А не назвать ли площадь возле Дворца пионеров площадью Колумба?» Тогдашний наш префект, готовый пойти на любую «военную хитрость» ради блага юных зеленоградцев, так тогда и сказал на церемонии открытия памятной доски Колумбу: «Надеюсь, что бассейн около Дворца пионеров будет в скором времени вместо воды заполнен долларами, которые пойдут на благо детей города Зеленограда». Но никаких денег Дворцу творчества так и не дали.
Праздник открытия Дворца состоялся 9 сентября 1989 года. Это было масштабное театрализованное действо, в котором принимали участие не только местные творческие коллективы, но и приглашенные «звёзды» Центрального телевидения. О том как это происходило, «Зеленоград.ру» рассказал Сергей Филюгин. «Я в то время был старшеклассником, и мы помогали на празднике открытия Дворца — я и мой одноклассник были ведущими концерта. Вместе с нами работали профессионалы — Анна Николаевна Шатилова и Геннадий Павлович Чертов — дикторы Центрального телевидения, ведущие программы «Время», чья медийная карьера была в то время на пике. Готовил программу режиссёр Владимир Николаевич Коченов (позже он долгое время работал режиссером в ДК). По его замыслу маститые телеведущие появлялись на сцене как бы по волшебству во исполнение желаний ребят: пусть знаменитости из телевизора попадут прямо к нам! И загаданное желание тут же исполнялось: дикторы ЦТ выходили на сцену, недоуменно озираясь, как бы не понимая, почему оказались на празднике у детей, которым подарили Дворец пионеров.
Кроме того на сцену выходил и создатель «Ералаша» режиссёр Борис Грачевский, показывали кусочки «Ералаша», а потом на сцену поднимались дети-актёры, снимавшиеся в этом киножурнале, рассказывали, как проходили съёмки".
Кроме театрализованного представления на площади перед Дворцом, внутри здания шли экскурсии для ребят и их родителей. Кружки и секции, расположившиеся в новых помещениях, показывали свои достижения, проводили мастер-классы.
Символический ключ от Дворца, изготовленный на одном из предприятий микроэлектроники, вручил Надежде Ждановой руководитель шефствующего НПО «Элас» Геннадий Гуськов и префект Зеленограда Алексей Ищук. Он был изготовлен из металла и долгие годы хранился в кабинете Надежды Константиновны.
Но был и ещё один ключ — деревянный, и его вручение было обставлено весьма необыкновенно. «Это был большой, затейливо вырезанный из дерева „золотой ключик“ от театрального зала, на двери которого был укреплен символический замок» — поясняет Надежда Жданова. А вручали этот ключ так. «Возле Дворца поставили машину с подъёмной стрелой, задекорированную под жирафа, — рассказывает Сергей Филюгин. — Со стороны детям казалось, что огромный жираф держит ключ в зубах, затем он опустил „шею“ — ключ сняли и торжественно открыли двери театрального зала».
Во время открытия Дворца над площадью кружил вертолёт. С него велась киносъёмка праздника, и разбрасывали вот такие листовки.
«Самым ярким воспоминанием остался «голубой» вертолёт — продолжает рассказ Сергей Филюгин, — то есть он конечно был обыкновенный, но в популярной песне Шаинского, которую в это время исполняли на сцене Чебурашка и крокодил Гена, пелось:
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолёте…
И как в песне, пилот спустил с вертолета на тросе огромную коробку — «мне в подарок пятьсот эскимо». Зрелище было эпичное, красивое, но когда вертолёт стал снижаться, его пропеллеры подняли тучу пыли, и люди, которые хотели оказаться как можно ближе к месту действия, поняли, что надо разбегаться. Коробку отцепили от троса, но само это действо было просто красивой иллюстрацией к песне, а мороженое, заранее заготовленное, вынесли из Дворца нарядно одетые девушки и раздавали зрителям бесплатно. В тот день вообще было много подарков для зрителей: воздушные шарики, значки. И народу на празднике было очень-очень много — не то что яблоку негде упасть, мухе сесть некуда!"
Любопытную подробность об эпизоде с вертолётом рассказала «Зеленоград.ру» Надежда Жданова. «Мы думали, что вертолёт будет маленький, но Геннадий Яковлевич Гуськов раздобыл нам военный вертолёт. Наши швейники специально сшили большую куклу, изображавшую волшебника. И когда хотели спустить её из вертолёта вместе с ящиком эскимо, вихрь, поднятый лопастями машины, тут же разорвал куклу на лоскутки. На уличной сцене, смонтированной перед центральным входом, стало падать оборудование, колонки. Ящик с мороженым хотели аккуратно поставить на землю, но получилось, что его скорее сбросили. И хотя не все наши задумки удались, прилёт винтокрылой машины стал „гвоздём“ праздника».
В 1990 году, в связи с ликвидацией Всесоюзной пионерской организации, Дворец пионеров получил другой статус, а с ним и другое официальное наименование — Дворец творчества детей и юношества, а позднее — Дворец творчества детей и молодёжи.
Дворец творчества остается одним из самых необычных зданий в нашем городе. Его удивительный вид притягивает взгляды, а знатоки продолжают обсуждать архитектурные тонкости и стиль этого сооружения, высота которого в разных частях варьируется от двух до пяти этажей. Специалисты усматривают в нём сочетание нескольких стилей: конструктивизма, советского модернизма и постмодернизма.
Элементы конструктивизма заметны сразу: вытянутые горизонтали, большое круглое окно изостудии, каскад эксплуатируемых террас, обращенных к лесу. Кстати, о террасах. По словам Алексея Ларина, зодчие спроектировали их для того, чтобы юные художники, могли писать близлежащий лес, как бы на пленэре, в то же время не покидая дворца. Правда, оказалось, что весной и летом, когда дети выходят на пленэр, лес вокруг дворца так ярко освещён солнцем, что нарушается естественное восприятие цвета. Сейчас эти террасы для художественных целей не используются. Но конструктивистские черты не являются определяющими в облике Дворца. Однако и советский модернизм, с присущим ему ритмом и движением архитектурных масс, здесь совсем не таков, как в ансамбле на Центральной площади города.
По мнению Юрия Грошева, посвятившего Дворцу творчества отдельную главу в книге Феликса Новикова «Зеленоград — город архитектора Игоря Покровского», Дворец — нечто среднее между модернизмом и постмодернизмом. Вот как он аргументирует своё мнение: «…горизонтали уже не придают движения, они вдруг поднимаются вертикально, образуют рамы этажей, становясь декоративным элементом. Прямоугольник концертного зала подчиняет себе все оставшиеся части, ещё больше подчеркивая статичность. Вынесенные лестничные клетки не образуют ритма, они собирают объём вокруг центра. Даже башня обсерватории не решилась встать с краю, не дойдя до угла несколько метров. В интерьерах заметно стилистическое тяготение к постмодернизму, особенно в декорировании объёмов лестниц и холлов. Но все же это не постмодернизм — стиль „с фигой в кармане“. Здесь мастерство авторов, их умение подчеркнуть функциональное назначение объекта, организовать движение, найти каждой мелочи свое место».
Капитальный ремонт, пережитый Дворцом в 2017—2019 годах, ничего не нарушил в изначальном замысле зодчих. Все особенности его вида, даже те, что утратили функциональность, как например, выносные вентиляционные решетки слева от центрального входа, бережно сохранены. Теперь это просто декоративные элементы.
К какому бы стилю ни относился Дворец творчества, он, безусловно, имеет свою эстетику, характерную для второй половины 1980-х. В нём видны не только новаторские архитектурные идеи «эпохи перемен», но и яркая творческая индивидуальность его создателей.
«Зеленоград.ру» благодарит Алексея Ларина, Надежду Жданову, Сергея Филюгина за помощь в подготовке этой статьи.