«Ещё строящемуся Дворцу много лет назад был подарен настоящий цейсовский телескоп — от немецкой делегации, которая приезжала в зеленоградский „Научный Центр“ , — рассказывала Надежда Жданова. — Купол раздвигался, поворачивался, всё это было сделано на механике — колёса, ручки…» Первым астрономическим кружком руководил Валерий Корнеев — энтузиаст-астроном, сам занимавшийся в астрономической обсерватории на Воробьевых Горах. Со временем вся механика и железо в конструкции купола проржавело, помещение обветшало и требовало ремонта, а преподаватель занялся коммерцией.

В 2009 году астрономический кружок во Дворце возродил клуб «Звездочёт», руководимый астрономом-любителем Борисом Демковым. На обновление обсерватории выделили средства, но ремонтные работы затянулись, а их качество вызывало нарекания, поэтому осенью 2012 года «Звездочёт» покинул стены Дворца и продолжил работу в библиотеке №303. К сожалению, после этого больше не нашлось специалистов, готовых преподавать астрономию во Дворце, и до капитального ремонта обсерваторией не пользовались.

Хотя изначально предполагалось, что заниматься астрономией с детьми будут в обсерватории, в реальности её помещение оказалось для этого малопригодным. Поскольку купол выполнен из стали, он сильно нагревается весной и летом. А вентиляции там нет. Кроме того винтовая лестница без перил небезопасна для детей. И она не отапливается, поэтому зимой там очень холодно. Отсутствие отопления — не упущение проектировщиков, это нужно для того, чтоб влага не конденсировалась на оптических приборах.

О нынешних планах по использованию обсерватории, Зеленоград.ру рассказал Заместитель директора по содержанию образования и конвергенции образовательных программ ГБОУДО ЗДТДиМ Алексей Ларин: «Сейчас у нас прорабатывается вариант переоснащения обсерватории, замены купола с установкой короткофокусных и длиннофокусных телескопов с фотофиксацией и возможностью дистанционного подключения к ним любого желающего. Для этого мы переоборудуем один из кабинетов третьего этажа, где будут проходить занятия с детьми, которые интересуются астрономией. В купол обсерватории детей допускать не будут ради их безопасности, но через камеру они смогут видеть, как работают установленные там телескопы. Всё оптическое оборудование будет управляться дистанционно. Всё будет автоматизировано.

Сейчас перед нами две задачи: приобрести оборудование, что весьма сложно сделать в текущих обстоятельствах, и найти специалистов, которые будут на нём работать.

Ещё одна чисто техническая сложность в том, что нынешний купол нужно срезать со здания, причём делать это надо и изнутри и снаружи. Затем поднять краном, разрезать на металлолом и вывезти. А взамен установить другой купол — целиковый. Проект интересный, но архисложный в реализации. Мы очень надеемся, что удастся реализовать его в ближайшей перспективе, разделив на два этапа: первый — замена купола, и второй — установка оборудования, а кабинет под него уже готов. Думаю, обсерватория принесёт большую пользу школьникам — занятия астрономией могли бы стать отличным дополнением к теоретическим знаниям, которые ребята получают на уроках. Хотя очевидно, что для детей это направление никогда не будет массовым, зато оно может стать массовым для взрослых людей, и мы в своих планах это учитываем".