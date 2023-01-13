Не Колумбом единым…

Торжественная церемония по случаю наименования площади перед зеленоградским Дворцом пионеров (ныне Дворцом творчества детей и молодёжи) состоялась 12 октября 1992 года, одновременно с празднованием 500-летия открытия Америки. Казалось бы, какое дело России с её тогдашними острыми экономическими и социально-политическими проблемами до этого юбилея? Оказывается, в СССР считали, что к открытию Америки причастны и россияне: походы Дежнева и Попова, экспедиция Беринга и Чирикова, путешествия сибирских промышленников и купцов.

Накануне, в июле 1991 года, отмечалось 250-летие экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова, положившей начало открытию и практическому освоению северо-западной части Америки. Кроме того, в нашей стране помнили, что наряду с Новой Англией, Новой Испанией, Новой Францией существовала и Русская Америка — русская Аляска и учрежденная в 1799 году Российско-Американская компания в Калифорнии (недалеко от нынешнего Сан-Франциско), владевшая земельной собственностью.

В сентябре 1990 года советское правительство учредило комиссию «Встреча двух миров» — таким было официальное название 500-летнего юбилея открытия Америки. Комиссия координировала мероприятия с российской стороны и поддерживала контакты с юбилейными комитетами в других странах.