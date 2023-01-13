30 лет назад площадь перед Дворцом творчества в 9 микрорайоне Зеленограда назвали именем Христофора Колумба. Спустя несколько лет горожане связали это событие с упорными слухами о таинственных находках и о том, что великий мореплаватель почил в походе по речке Сходне. Рассказываем о том, кто запустил в народе байку, а также об истинной причине необычного выбора названия для этой площади — и при чем тут бассейн с долларами.
Торжественная церемония по случаю наименования площади перед зеленоградским Дворцом пионеров (ныне Дворцом творчества детей и молодёжи) состоялась 12 октября 1992 года, одновременно с празднованием 500-летия открытия Америки. Казалось бы, какое дело России с её тогдашними острыми экономическими и социально-политическими проблемами до этого юбилея? Оказывается, в СССР считали, что к открытию Америки причастны и россияне: походы Дежнева и Попова, экспедиция Беринга и Чирикова, путешествия сибирских промышленников и купцов.
Накануне, в июле 1991 года, отмечалось 250-летие экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова, положившей начало открытию и практическому освоению северо-западной части Америки. Кроме того, в нашей стране помнили, что наряду с Новой Англией, Новой Испанией, Новой Францией существовала и Русская Америка — русская Аляска и учрежденная в 1799 году Российско-Американская компания в Калифорнии (недалеко от нынешнего Сан-Франциско), владевшая земельной собственностью.
В сентябре 1990 года советское правительство учредило комиссию «Встреча двух миров» — таким было официальное название 500-летнего юбилея открытия Америки. Комиссия координировала мероприятия с российской стороны и поддерживала контакты с юбилейными комитетами в других странах.
Идея назвать площадь или улицу в Москве в честь первооткрывателя Америки родилась в правительственной комиссии. Предложение назвать именем Колумба площадь в Зеленограде горячо поддержал первый зампред этой комиссии профессор Карэн Хачатуров — журналист, историк, крупная фигура сначала в Совинформбюро, а затем в Агентстве Печати Новости (АПН), где он дослужился до главного редактора. Любовью всей его жизни была Латинская Америка, которую Хачатуров объездил вдоль и поперек, после чего много лет возглавлял в АПН редакцию, работавшую на страны Африки, Азии и Латинской Америки.
Решено было дать имя Колумба площади перед Дворцом пионеров. Тогда как раз настала эпоха потепления отношений с Соединенными Штатами после долгих десятилетий «холодной войны», и глава города Алексей Ищук с готовностью ухватился за эту идею, надеясь, что «международная тема» поспособствует «выбиванию» хоть каких-нибудь материальных благ для ребятишек.
Вот как вспоминала об этой истории первый директор Дворца пионеров Надежда Жданова: «В канун празднования 500-летия открытия Америки в нашем исполкоме родилась идея: „А не назвать ли площадь возле Дворца пионеров площадью Колумба?“ Тогдашний наш префект, готовый пойти на любую „военную хитрость“ ради блага юных зеленоградцев, так и сказал на церемонии открытия памятной доски Колумбу: „Надеюсь, что бассейн около Дворца пионеров будет в скором времени вместо воды заполнен долларами, которые пойдут на благо детей города Зеленограда“. Этакая шутка с намёком. Вот так и появилась в нашем городе площадь Колумба. Вроде и он пионер, открывший Америку, и у нас пионеры, открывающие в себе разные таланты».
Водоём, который Ищук надеялся наполнить валютой, памятен многим зеленоградцам: это так называемый плескательный бассейн, неглубокая полуовальная чаша с водой — модное веяние архитектуры 1950-1970-х, украшавшее общественные пространства. Был такой бассейн и перед Дворцом пионеров, на его краю была установлена конструкция в виде палубы корабля.
Со временем дно бассейна подняли и заасфальтировали, преобразив в подиум для выступлений. Никаких денег Дворцу пионеров так и не дали. «Все ограничилось торжественной церемонией открытия памятной доски и концертом для высоких гостей наших детских творческих коллективов», — рассказала Жданова.
Подготовка к торжественной церемонии по наименованию площади перед Дворцом пионеров началась ещё за год до события. В декабре 1991-го в Зеленоград, еще недавно закрытый для иностранцев, без особой помпы приехал посол Испании Хосе Куэнка. Как сообщает архитектор Юрий Грошев в книге «Зеленоград — город архитектора Игоря Покровского», посол обратился к первому префекту Алексею Ищуку с просьбой увековечить в городе имя Христофора Колумба. Ищук, как уже говорилось выше, идею поддержал. Посол осмотрел место и нашёл, что окруженная зеленью площадь перед Дворцом пионеров очень символична для планируемого дела.
В детском учреждении закипела работа — шили костюмы, репетировали концертные номера, готовились встречать зарубежных гостей. И вот 12 октября в Зеленоград съехались послы стран Латинской Америки, Испании, делегации из американского, итальянского и португальского посольств, члены правительственной комиссии «Встреча двух миров».
Посмотреть на празднование 500-летия открытия Америки собрались и любопытные горожане. Погода для уличной церемонии выдалась неподходящая — шёл дождь со снегом. Иностранные гости мерзли в пальто и шапках рядом с закаленными москвичами, пока произносились торжественные речи и выступали детские коллективы. Наконец под звуки наряженного в красную униформу духового оркестра префект снял с металлической мемориальной доски белое покрывало.
Прошло немного времени, и политическую причину наименования площади в умах горожан вытеснила романтическая байка. В ней говорилось, что в начале 16 века в речку Сходню якобы вошли испанские галеоны последней пятой экспедиции Колумба, которую он предпринял в поисках «семи колен израилевых» — части еврейского народа, исчезнувшей где-то в неведомых землях на Востоке. В байке подробно расписывался весь нелегкий путь мореплавателей: через Дарданеллы и Босфор в Черное Море, а затем в Азовское. Оттуда вверх по Дону, повторяя в обратном направлении древний путь «из варяг в греки», затем волоком в Волгу — по ней в бассейн Оки, далее в Москву-реку и наконец — в Сходню, бывшую в те времена вполне судоходной. Тут в подмосковных болотах знаменитый путешественник-де и сложил голову.
Когда в 1970-х строился Зеленоград, рабочие обнаружили остатки этой экспедиции, утверждала байка. Скандальные находки засекретили, а все обнаруженные предметы позже передали испанскому правительству. А знавший правду о месте гибели Колумба посол Испании на самом деле и приезжал в Зеленоград в 1992 году для того, чтобы возложить цветы на его могилу и просить городские власти увековечить память героя.
История, эффектно сплетавшая крупицы правды с цветистым вымыслом, пленила многие умы и заодно развеяла общее недоумение: зачем площадь в городе, где множество своих героев, называть именем пусть знаменитого, но чужеземца?
Как удалось выяснить «Зеленоград.ру», автором байки стал зеленоградец Зафар Хашимов — популярный в Рунете блогер и журналист, работавший в разных СМИ и PR-агентствах, участник политических кампаний в Москве и регионах, создатель литературно-публицистического сайта «Рыбка Дебиляриус», вокруг которого сложилась специфическая субкультура. Особую популярность получила колонка Хашимова «Двухминутка ненависти».
В 2001 году Хашимов завёл личный блог в ЖЖ, где под ником Сhurkan много писал на общественно-политические и бытовые темы, язвительно и, как правило, нецензурно их комментируя. Блог и основанное им сообщество otdam_darom, посвящённое бесплатной отдаче ненужных вещей, стали очень популярны.
21 октября 2004 года в ЖЖ Сhurkan появилась запись «Пятое путешествие Колумба». Сам сочинитель на авторстве скромно не настаивал, но знавшие Хашимова не сомневались, кто придумал эту историю.
В марте 2013-го, через полгода после смерти Зафара Хашимова, которого обнаружили выпавшим с седьмого этажа из окна своей квартиры без следов насилия, в ЖЖ «Записки Звездаша» появилась запись следующего содержания: «Старый текст Зафара Хашимова ака churkan лег в основу телепередачи Первого Мистического канала — сиречь ТВ3. Вот так становятся легендами. Зафар бы смеялся — его бы это порадовало».
В телепрограмме «Городские легенды» телеканала «ТВ-3» 19 марта 2013 года был показан сюжет о Зеленограде под названием «Зеленоград. Последняя тайна Колумба». В нём придуманная Хашимовым байка, обрела плоть и кровь в лице «археологов», «историков» и даже «экстрасенсов», со знанием дела комментировавших «испанские находки». А также в лице «очевидцев», повествующих о том, как повлияли на их жизнь «артефакты из могил» — золотой дублон, дощечки с таинственными надписями, кольцо и прочее.
Телепередача на популярном канале ещё больше упрочила в умах горожан фантастическую версию, которой хоть и не поверили до конца, но с удовольствием пересказывали как друг другу, так и гостям города, замечая, что «можно относиться к ней скептически, но других объяснений, почему площадь назвали именем знаменитого мореплавателя, нет».
В 2016-м году проверять легенду приезжали даже корреспонденты из «Вечёрки». Они поведали читателям истинную правду, озаглавив её «Наша речка уж слишком мала для вашего галеона, Христофор Доменикович».
Однако и сегодня многие зеленоградцы, отвечая на вопрос о названии площади Колумба, скорее вспомнят популярную байку, чем подлинную историю.