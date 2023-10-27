«Дом казался мне огромным…»

«В корпусе 435, более известном в народе как «Дом быта», я часто бывала в детстве, — рассказала «Зеленоград.ру» Юлия К. — Это были 1976-1980 годы. Там жила семья моей бабушки, у них была трёхкомнатная квартира на третьем этаже. Строго говоря, этаж был пятый, поскольку отсчёт жилых этажей начинался с третьего — эту особенность можно и с улицы увидеть. Окна одной комнаты, с балконом, выходили во двор — на большую детскую площадку и корпус 433. А окна кухни и остальных двух комнат — в торец дома, под ними была крыша пристройки.

Квартира казалась мне большой и светлой, отчасти потому, что я была маленькой, но и сейчас такие квартиры кажутся мне удобными. Помню квадратную прихожую, коридор с двумя встроенными шкафами. Ещё один встроенный шкаф был в дальней комнате. Из нетипичного: в квартире была г-образная ванная комната и домашний телефон — это в середине 70-х. Для сравнения, в соседнем 433-м телефоны появились в начале 80-х годов. Хотя, конечно, есть нюансы — кому-то могли персонально и раньше поставить.

По зеленоградским меркам башни на Центральном были престижными. Когда мои бабушка с дедушкой переехали работать в Зеленоград (практически из центра Москвы), им предлагали «трёшку» в 5-м микрорайоне — тоже в хорошем месте. Но из-за проблем со здоровьем (болотистый 5-й микрорайон в низине) они отказались, тогда дали в 435-м. Квартиры там были лучше, чем в 5-ти, 9-ти и 12-этажках, построенных к тому времени в Зеленограде. Плюс упомянутый комфортный подъезд, грузовой лифт и пристройка. В пристройке были парикмахерская, ателье, «Трансагентство» (где сейчас кафе «Френдс») и разные бытовые услуги.

Сам дом казался мне огромным: 17 этажей, да ещё просторный вестибюль. Да ещё и с вахтёршей, сидевшей в закутке в этом вестибюле. В доме была и есть внутренняя лестница, как во всех подобных башнях. Вот туда мне и моим подружкам ходить запрещали — говорили, что там собираются разные плохие компании. На этой лестнице действительно иногда били стекла и доносились какие-то слухи о ночных сборищах. Так что мы ездили на лифте.

Играли мы на детской площадке — большой и зелёной, с качелями и «лазалкой». В пристройке к дому со стороны входа в подъезд находилось ателье. Летом там открывали окна, и мы таскали с подоконников ателье лежащие там мелки — они нам были нужны для «классиков». Машин на улице тогда было мало, а во дворе — очень мало.

В магазин бабушки ходили чаще в 3-й торговый, переходя проспект. Хотя работал и продуктовый в корпусе 426А, и идти до него было немного ближе. Вероятно, в 3-м торговом (корпус 317а) было интереснее в смысле выбора продуктов. Плюс, там работала кулинария и кондитерская".

Спустя полвека общий вид Центрального проспекта, если смотреть на него от Флейты, почти не изменился. Башни недавно пережили капитальный ремонт и продолжают оставаться украшением главной городской магистрали.