Нельзя так просто взять и построить дом без луж во дворе 19.07.2024 ZELENOGRAD.RU

После ночного дождя возле корпуса 935 — новостройки по реновации — разлилась огромная лужа. Когда месяц назад в этом же доме залило подземный паркинг, «Жилищник» объяснил это засором ливневой канализации и передал заявку в «Мосводосток». Однако теперь решение проблемы передали мастеру участка. Значит ли это, что теперь с ливневкой всё в порядке и проблема в криво уложенной плитке или в чем-то другом, непонятно.

Лужей коммунальщики считают подтопления площадью более 2 кв.м. и глубиной более 3 см. Лужи и подтопления возникают по четырем основным причинам:

  • отвод воды изначально не был запроектирован или продуман;
  • асфальт положен так, что вода не течет в ливневую канализацию;
  • вода не течет в ливневую канализацию весной из-за снега или льда;
  • решетка или сама ливневая канализация забита.

Первые две причины устранить сложно — потребуется делать новый проект, согласовывать его, перекладывать асфальт.

В целом за состояние дворовых территорий, в том числе за устранение подтоплений отвечают управа, префектура, департамент ЖКХ и компания «Мосводсток». Контролирует их работу административно-техническая инспекция. Также можно жаловаться на портал «Наш город».

Казалось бы, чем больше строят, тем больше опыта должно накапливать и меньше глупых ошибок должно проявляться после завершения строительства. Но на деле это не так. Например, в том же районе недавно построили новый бассейн, посетители которого жалуются, что плитку на полу в душевых уложили без уклона, поэтому вода плохо стекает и там тоже.

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Метки:
микрорайон 9, реновация, подтопления, лужи, протечки, корпус 935
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