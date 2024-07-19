После ночного дождя возле корпуса 935 — новостройки по реновации — разлилась огромная лужа. Когда месяц назад в этом же доме залило подземный паркинг, «Жилищник» объяснил это засором ливневой канализации и передал заявку в «Мосводосток». Однако теперь решение проблемы передали мастеру участка. Значит ли это, что теперь с ливневкой всё в порядке и проблема в криво уложенной плитке или в чем-то другом, непонятно.

Лужей коммунальщики считают подтопления площадью более 2 кв.м. и глубиной более 3 см. Лужи и подтопления возникают по четырем основным причинам:

отвод воды изначально не был запроектирован или продуман;

асфальт положен так, что вода не течет в ливневую канализацию;

вода не течет в ливневую канализацию весной из-за снега или льда;

решетка или сама ливневая канализация забита.

Первые две причины устранить сложно — потребуется делать новый проект, согласовывать его, перекладывать асфальт.

В целом за состояние дворовых территорий, в том числе за устранение подтоплений отвечают управа, префектура, департамент ЖКХ и компания «Мосводсток». Контролирует их работу административно-техническая инспекция. Также можно жаловаться на портал «Наш город».

Казалось бы, чем больше строят, тем больше опыта должно накапливать и меньше глупых ошибок должно проявляться после завершения строительства. Но на деле это не так. Например, в том же районе недавно построили новый бассейн, посетители которого жалуются, что плитку на полу в душевых уложили без уклона, поэтому вода плохо стекает и там тоже.