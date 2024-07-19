Фото: Зеленоград.ру
Сначала его закрыли с 18 июня до 1 июля — как раз из-за планового отключения горячей воды в 9-м микрорайоне. Однако воду включили, а бассейн не открыли — теперь «по техническим причинам» до 15 июля. Потом закрытие ещё продлили — до сегодняшнего дня, а теперь и вовсе до 31 июля, но этот срок в администрации бассейна назвали предварительным.
Причина — «не успевают доделать ремонтные работы». Почему новенькому бассейну (открылся год назад) потребовался такой длительный ремонт, непонятно. Посетители жалуются, что в душевых плохо работает сток воды. Единственная ли это проблема, неизвестно.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Аллергия, паразиты, неработающие препараты и редкие болезни животных: интервью с ветеринаром-дерматологом Реклама
Бассейн в новом спорткомплексе «Спутник Арена» никак не могут открыть после отключения горячей воды Новости
Недостроенный поселок «Кутузовская слобода» удалось продать с аукциона за четверть стоимости. Планы нового собственника пока неизвестны Новости
Бесплатный мастер-класс «Робототехника» для детей 8-14 лет в Компьютерной Академии «Топ Зеленоград» Реклама
Передовая инженерная школа МИЭТ: возрождение системы подготовки кадров для САПР электроники и микроэлектроники — новые программы магистратуры, специалитета и переподготовки Реклама
История Зеленограда как советского наукограда — на выставке «Конструкторы науки» в Музее архитектуры Новости
На севере Кольцевой линии начали строительство новой станции. К ней будет идти первый в московском метро переход с траволаторами Новости
Зеленоградский завод «Микрон» открыл новые чистые помещения для сборки микросхем промышленного назначения Новости
Шезлонги, которые раньше стояли на пляже Чёрного озера, нашлись — они в долгом бюрократическом путешествии Жизнь