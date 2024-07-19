Сначала его закрыли с 18 июня до 1 июля — как раз из-за планового отключения горячей воды в 9-м микрорайоне. Однако воду включили, а бассейн не открыли — теперь «по техническим причинам» до 15 июля. Потом закрытие ещё продлили — до сегодняшнего дня, а теперь и вовсе до 31 июля, но этот срок в администрации бассейна назвали предварительным.

Причина — «не успевают доделать ремонтные работы». Почему новенькому бассейну (открылся год назад) потребовался такой длительный ремонт, непонятно. Посетители жалуются, что в душевых плохо работает сток воды. Единственная ли это проблема, неизвестно.