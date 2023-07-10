Стоимость — 350 рублей за 45 минут. Расписания сеансов пока нет, приходить можно во время работы спорткомплекса — с 7 до 23 часов (рассчитывая так, чтобы до 22:45 уже быть в раздевалке), рассказали «Зеленоград.ру» в администрации.
Абонементов в продаже пока нет, но будут. Обещали, что занятия по абонементу будут стоить по 300 рублей. Также будут индивидуальные и групповые тренировки.
Для посещения бассейна необходима справка или выписка из медицинской книжки об отсутствии противопоказаний. Возьмите с собой шапочку, плавательный костюм, тапочки и принадлежности для душа.
Адрес «Спутник Арены»: Зеленоград, площадь Колумба, дом 2 (обратите внимание, что с парковкой могут быть проблемы). Ближайшие остановки «Октябрьская» на Панфиловском проспекте или Универсам" на «Солнечной аллее». Телефон: 8-499-444-14-78, добавочный 6060