Стоимость — 350 рублей за 45 минут. Расписания сеансов пока нет, приходить можно во время работы спорткомплекса — с 7 до 23 часов (рассчитывая так, чтобы до 22:45 уже быть в раздевалке), рассказали «Зеленоград.ру» в администрации.

Абонементов в продаже пока нет, но будут. Обещали, что занятия по абонементу будут стоить по 300 рублей. Также будут индивидуальные и групповые тренировки.