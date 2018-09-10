«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете

Тысячи зеленоградцев пришли познакомиться с ассортиментом и оценить качество товаров нового торгового центра «Зельгрос», открывшегося в 17 микрорайоне. Большой наплыв покупателей стал серьезным испытанием для коллектива «Зельгроса», но сотрудники самоотверженно справлялись с рекордным числом клиентов. Для тех, кто еще не успел побывать в новом гипермаркете, наш корреспондент Александр Сайганов прошел по нему и сфотографировал товары и цены.
Теперь «Зельгрос» открыт каждый день, с 7 до 23 часов, без выходных. Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 35. До него можно доехать на бесплатной маршрутке. Подробности на сайте selgros.ru.
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