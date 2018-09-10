«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете

Тысячи зеленоградцев пришли познакомиться с ассортиментом и оценить качество товаров нового торгового центра «Зельгрос», открывшегося в 17 микрорайоне. Большой наплыв покупателей стал серьезным испытанием для коллектива «Зельгроса», но сотрудники самоотверженно справлялись с рекордным числом клиентов. Для тех, кто еще не успел побывать в новом гипермаркете, наш корреспондент Александр Сайганов прошел по нему и сфотографировал товары и цены.