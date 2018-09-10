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«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете 10.09.2018 ZELENOGRAD.RU Партнерский материал
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Тысячи зеленоградцев пришли познакомиться с ассортиментом и оценить качество товаров нового торгового центра «Зельгрос», открывшегося в 17 микрорайоне. Большой наплыв покупателей стал серьезным испытанием для коллектива «Зельгроса», но сотрудники самоотверженно справлялись с рекордным числом клиентов. Для тех, кто еще не успел побывать в новом гипермаркете, наш корреспондент Александр Сайганов прошел по нему и сфотографировал товары и цены.

На открытие в Зеленоград приехали топ-менеджеры сети Selgros Cash&Carry Россия
Фото Selgros
Желающих первыми попасть в магазин было так много, что очередь образовалась даже на входе. Сотрудники «Зельгроса» организовали вход так, чтобы в магазине не было столпотворения
Лотерея по случаю открытия.
Сыр пармезан — 750 рублей за килограмм. В других сетевых магазинах цены на такой пармезан — от 840 до 1500 рублей.
Много свинины. Вообще, в магазине большой выбор свежего мяса, рыбы, колбас, деликатесов, — у «Зельгрос» свое мясное производство. Шницель из свиного окорока — по 379,9 рублей, стейк из свиной корейки — 479,9 руб. за кило.
Окорок свиной охлажденный — 249,9 руб. за кило
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Кулинария. Тоже собственное производство «Зельгрос».
Много ценников со стоимостью товара с 90 или 91 копейками. Психологический прием?
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Небольшое кафе прямо в магазине. Собственное производство
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
В магазине есть кафе, блюда для него готовит тоже «Зельгрос». Салат — 79 рублей, хот-дог — 99, порция баварских колбасок — 169 руб.
Популярные сейчас куки (корректней называть «кукис»), а по-русски — печенье с разными вкусными добавками.
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Корзина здорового покупателя.
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
В день открытия был аншлаг — стояли очереди в кассы, пришлось ограничивать очередь на входе в магазин. Брали арбузы — на них была сниженная цена по акции, колбасы, сыры, молочную продукцию, промтовары со скидкой. Родители с колясками брали памперсы, тоже по акции.
Финансовый директор Selgros Cash&Carry Россия Максимилиан фон Бланкет что-то проверяет на кассе.
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Посуда, кухонная утварь и аксессуары. Сырорезка — 90 рублей, нож — 73, набор вилок — 294 руб.
Белье, носки, колготки, текстиль.
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Большой выбор товаров для гигиены
Есть и небольшой автомобильный отдел — инструменты, аксессуары.
Телевизор «Шиваки» с 32-дюймовым экраном — по 9999 рублей.
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Много упаковок большого объема для профессиональных покупателей — ресторанов, гостинициц и т. п.
Большие холодильники для замороженных товаров
фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Одна из особенностей магазина — в нем ездят погрузчики. Но вход в ряды, где происходит выгрузка товара, временно ограничивают
Как и в любом большом магазин — туалеты
Парковка рассчитана на 254 машины.

Теперь «Зельгрос» открыт каждый день, с 7 до 23 часов, без выходных. Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 35. До него можно доехать на бесплатной маршрутке. Подробности на сайте selgros.ru.

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