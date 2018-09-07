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Бесплатные маршрутки в гипермаркет «Зельгрос» запущены из 14 микрорайона и Голубого 07.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Микроавтобусы в новый гипермаркет «Зельгрос», расположенный в 17 микрорайоне, ходят из 14 микрорайона через станцию Крюково и из Голубого, от больницы. Маршрутки делают остановки по пути следования.

Остановка бесплатных микроавтобусов находится справа от входа в магазин, за углом (рядом со входом есть указатель). Маршрутки работают с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00 с дневным перерывом и отправляются от «Зельгроса» раз в час, сообщили Zelenograd.ru в администрации сети. В 9:00 от гипермаркета отходят обе маршрутки, следующие рейсы в 10:00, 11:00 и так далее.

Фото: Selgros

В 14 микрорайон маршрутка идет с остановками «16 микрорайон» (по требованию), «Корпус 1602», «Михайловский пруд», «Рынок», «Стоматологическая поликлиника», «Корпус 1538», «Детская поликлиника», «Центр занятости населения», «Дежурная аптека», «Новокрюковская улица», «станция Крюково», дальше разворачивается на Привокзальной площади и идет в обратную сторону по Новокрюковской улице, разворачивается у пожарного депо (с остановкой у депо) и едет в «Зельгрос» с «Корпус 1471», «Дежурная аптека», «Центр занятости населения», «Детская поликлиника», «Корпус 1538», «Стоматологическая поликлиника», «Рынок», «Михайловский пруд», «ТЦ «Зельгрос».

В Голубое маршрутка идет с остановками: «16 микрорайон» (по требованию), «Корпус 1602», «Корпус 1557», «Стекловолокно», «Андреевка», «Голубое», «Санаторий», «Поселок», «Больница №6». Затем разворачивается и идет обратно в «Зельгрос» с остановками: «Санаторий», «Голубое», «Андреевка».

Время, когда маршрутка останавливается на конкретной промежуточной остановке, не обозначено — только расчетное на двух остановках. Для зеленоградского маршрута это пожарное депо напротив 14 микрорайона, для андреевского — санаторий, куда обе маршрутки должны приезжать в 9:25.

В администрации магазина сказали, что расписание и сами маршруты бесплатных микроавтобусов могут меняться — в зависимости от загрузки маршруток и запросов покупателей. Пока маршруты тестируют.

Теоретически можно воспользоваться этими маршрутками для проезда по городу, хотя водитель будет останавливаться по пути в «Зельгрос» на тех остановках, где кто-то хочет войти, а не выйти. И в обратную сторону — высаживать, а не сажать пассажиров. Хотя, конечно, полностью не сможет проконтролировать этот процесс. В других магазинах сети введена чековая система для проезда от ТЦ в бесплатных автобусах: чтобы в него попасть, человек должен показать чек на купленный в «Зельгросе» товар (цена не имеет значения). В зеленоградских маршрутках такого условия пока нет, но в перспективе оно может появиться, отметили в администрации сети. Как нет и смысла кататься бесплатно в «Зельгрос», чтобы ничего не покупать: там нет развлечений, только торговля.

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