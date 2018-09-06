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Семь отличий гипермаркета «Зельгрос» от других зеленоградских магазинов 06.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Гипермаркет сети «Зельгрос» открылся в 17 микрорайоне 6 сентября. На территории Зеленограда это первый магазин формата Cash & Carry — не только розничная, но и мелкооптовая торговля. Корреспонденты Zelenograd.ru побывали в новом «Зельгросе», пообщались с топ-менеджерами сети и выяснили, в чем его отличие от других зеленоградских магазинов.

Он очень большой для магазина внутри жилого микрорайона. «Зельгрос» удобно расположен возле Георгиевского проспекта, на въезде в новый 17 микрорайон. Через дорогу — 16 микрорайон, рядом две остановки общественного транспорта, где останавливаются автобусы, следующие из разных микрорайонов, в том числе из старого города.

При этом зеленоградский «Зельгрос» — первый магазин сети уменьшенного типа. Обычные магазины сети достигают 10 тысяч квадратных метров, а торговая площадь зеленоградского — 3,7 тысяч кв.м. Но стандартный большой формат не позволил бы открыть магазин в в гуще жилой застройки. Кстати, для сравнения, торговая площадь расположенного неподалеку «Ашана» в Андреевке в два раза больше «Зельгроса» — около 8 тысяч кв.м.

Много непродовольственных товаров. Это около трети всех товаров магазина. Есть и привычная по обычным магазинам бытовая химия, посуда, игрушки, средства гигиены, корма для животных, но в гораздо большем ассортименте. Есть также техника (бытовая, офисная, телевизоры), одежда, инструменты, предметы интерьера и прочее.

Много мясных и рыбных изделий. Свежего и замороженного мяса, рыбы, а также колбас, деликатесов, полуфабрикатов действительно немало, это бросается в глаза. У «Зельгрос» свое мясное производство. В зеленоградский магазин мясные изделия привозят в основном с базы, расположенной в Алтуфьево. Остальной ассортимент — фрукты, овощи, молочная продукция, хлеб, готовые блюда, кондитерские изделия, бакалея, напитки.

Много прилавочной торговли. Это когда клиент не берет товар с полки или из холодильника, а получает его через продавца. В основном это отделы свежих продуктов и кулинарии. Удобно это или нет — пока непонятно, поскольку в первый день работы магазина покупателей было очень много.

Ориентирован в высокой степени на бизнес-клиентов. То есть, на оптовые продажи организациям. Таких клиентов называют «профессиональными». Для них есть отдельные предложения (товары, которых нет в торговом зале), возможность забронировать товар, отдельные акции и скидки, ряд услуг — предварительное формирование заказа, бесплатная доставка «день-в день». Руководство «Зельгроса» рассчитывает на на большую востребованность у профессиональных покупателей, в частности среди ресторанов.

Частные покупатели тоже могут узнать о наличии и запасах нужного товара — на стойке информации или у сотрудников магазина в торговом зале.

Кафе в магазине. Оно небольшое, ассортимент тоже достаточно скромный — несколько горячих блюд, несколько салатов, супы, выпечка, хот-доги, фирменный бургер и напитки. Можно купить еду и напитки на вынос. Это не новинка (кафе-кулинария есть в «Ашане»), но все-таки редкость для Зеленограда. Блюда для кафе готовит «Зельгрос».

По торговому залу часто ездят автопогрузчики. Просто для информации — будьте осторожны.

Цены. Это бонусный пункт, потому что каких-то видимых отличий от зеленоградских магазинов нет. Нельзя сказать, что это исключительно дешевый магазин. Цены средние. Что-то дешевле, чем в «Перекрестке», но дороже, чем в «Ашане». Акции на определенные товары, как и везде.

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