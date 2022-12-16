Торговый центр «Савёлки» находится в самом центре Зеленограда, в окружении культурно-деловой инфраструктуры. Это шестиэтажное здание общей площадью 15 300 квадратных метров. В пешей доступности расположены бизнес-центр с банками, ресторанами и медцентром, главная культурная площадка города — ДК «Зеленоград», префектура, университет МИЭТ, парк Победы, Большой городской пруд и спортивный кластер, предприятия Южной промзоны и технопарка «Элма», а также жилые дома 3-го, 4-го, 6-го и 7-го микрорайонов.

Остановки общественного транспорта, через которые проходит десяток автобусных маршрутов, находятся в непосредственной близости от торгового центра, что делает «Савёлки» легкодоступным для жителей всего города.

Рядом городская парковка на 1000 мест.

Каждый этаж оборудован туалетами, а сообщение между этажами возможно по четырем лестницам и на четырех лифтах, расположенных по периметру здания.

Здание укомплектовано всеми необходимыми инженерными системами и круглосуточным видеонаблюдением. Со стороны Савелкинского проезда организована возможность подъезда грузового транспорта и доставка грузов на этажи на отдельном лифте.