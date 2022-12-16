В ТЦ «Савёлки» новые арендаторы — магазины цветов и корейской косметики, секции для детей и взрослых, центр дополнительного образования. И ещё есть свободные помещения — в центре города по очень низкой цене 16.12.2022 Реклама

В ТЦ «Савёлки» открылись обещанные спортивные и досуговые школы и секции для детей и взрослых. Также появилось несколько новых магазинов. По-прежнему работают танцевальная студия, балетная школа, воркаут центр и продуктовый магазин сети «Светофор». На четвертом этаже есть свободная площадь 220 квадратных метров под спортивные секции, развивающие центры и т. д. Рассказываем подробности.

Арендаторы начали свою коммерческую деятельность на минус первом этаже, это салоны красоты, бьюти сфера, рекламное агентство, магазин корейской косметики, студия растяжки.

«Atomy» — корейская косметика люкс-класса
Студии красоты Luxe hair и «Боди скульптинг»

Магазин «Светофор»: сетевой магазин с низкими ценами, продолжает работать на минус втором этаже.
Открыт с 9 до 21 часа.

На первом этаже с отдельным входом расположился магазин «Шарики и Цветы».

На четвертом этаже продолжают работать спортивные секции для детей и взрослых и центр дополнительного образования «Академия языков и бизнеса» — курсы английского языка для детей и взрослых, контактный телефон 8-903-722-63-86.

Cтудия танцев Jazz.uni_dance: детские и взрослые группы, различные направления. Звоните: 8-926-272-33-50.

Хореографическая студия «Большой Балет»: занятия по авторской методике «без травм и слез», приглашают дети от двух лет и взрослые — с любым уровнем подготовки (подробнее). Звоните: 8-977-768-53-15.

Воркаут центр «Здоровое Поколение»: развитие общих физических качеств для детей и взрослых, подготовка к соревнованиям. Звоните 8-916-995-94-34.

Добавились —Фото студия Reveuer Photo.

На четвертом этаже есть свободная площадь 220 квадратных метров под спортивные секции, развивающие центры и т. д. Цена — 500 рублей за квадратный метр.

На минус первом этаже — также есть свободные площади от 16 кв.м.

Торговый центр «Савёлки» находится в самом центре Зеленограда, в окружении культурно-деловой инфраструктуры. Это шестиэтажное здание общей площадью 15 300 квадратных метров. В пешей доступности расположены бизнес-центр с банками, ресторанами и медцентром, главная культурная площадка города — ДК «Зеленоград», префектура, университет МИЭТ, парк Победы, Большой городской пруд и спортивный кластер, предприятия Южной промзоны и технопарка «Элма», а также жилые дома 3-го, 4-го, 6-го и 7-го микрорайонов.

Остановки общественного транспорта, через которые проходит десяток автобусных маршрутов, находятся в непосредственной близости от торгового центра, что делает «Савёлки» легкодоступным для жителей всего города.

Рядом городская парковка на 1000 мест.

Каждый этаж оборудован туалетами, а сообщение между этажами возможно по четырем лестницам и на четырех лифтах, расположенных по периметру здания.

Здание укомплектовано всеми необходимыми инженерными системами и круглосуточным видеонаблюдением. Со стороны Савелкинского проезда организована возможность подъезда грузового транспорта и доставка грузов на этажи на отдельном лифте.

Краткая справка о ТЦ «Савёлки»

Площадь здания составляет около 15 тысяч квадратных метров. Оно состоит из четырех наземных и двух подземных этажей. ТЦ был рассчитан на 135 торговых павильонов.

Адрес торгового центра «Савёлки»: Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2

По вопросам аренды обращайтесь по телефону: 8-962-932-09-09

Почта: information@savelki.online

Метки:
торговые центры, Савелки
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В ТЦ «Савёлки» новые арендаторы — магазины цветов и корейской косметики, секции для детей и взрослых, центр дополнительного образования. И ещё есть свободные помещения — в центре города по очень низкой цене Реклама
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