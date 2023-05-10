В центре активной жизни «Савёлках» уже работают спортивные и досуговые школы и секции для детей и взрослых, танцевальная студия, балетная школа, воркаут-центр и продуктовый магазин сети «Светофор», магазин «Шарики и Цветы», студии красоты, бьюти-услуги, массажный салон, рекламное агентство, эко-мастерская «Природа Мать», магазин «Я Вышиваю», магазин корейской косметики, студия растяжки. Скоро откроются детский парк развлечений, семейный ресторан и фитнес-центр. Всё ещё есть свободная площадь под аренду — в центре города и по очень низкой цене.
- На минус первом этаже сдаются площади от 16 до 100 квадратных метров — под различные виды коммерческой деятельности. Также здесь можно арендовать полэтажа, от 200 до 400 квадратных метров — под потребности арендаторов. Есть возможность арендовать пол-площади.
- На минус втором этаже есть свободная площадь 750 квадратных метров, рядом со «Светофором». Есть зона разгрузки, пандус, лифты, санузел на этаже. Помещение подойдет под склад, магазин, небольшое производство и т. д.
В пешей доступности расположены бизнес-центр с банками, ресторанами и медцентром, главная культурная площадка города — ДК «Зеленоград», префектура, университет МИЭТ, парк Победы, Большой городской пруд и спортивный кластер, предприятия Южной промзоны и технопарка «Элма», а также жилые дома 3-го, 4-го, 6-го и 7-го микрорайонов.
Остановки общественного транспорта, через которые проходит десяток автобусных маршрутов, находятся в непосредственной близости, что делает «Савёлки» легкодоступным для жителей всего города.
Рядом городская парковка на 1000 мест.
Каждый этаж оборудован туалетами, а сообщение между этажами возможно по четырем лестницам и на четырех лифтах, расположенных по периметру здания.
Здание укомплектовано всеми необходимыми инженерными системами и круглосуточным видеонаблюдением. Со стороны Савелкинского проезда организована возможность подъезда грузового транспорта и доставка грузов на этажи на отдельном лифте.
Перечислим магазины, спортивные и творческие секции, развивающие центры и фирмы, предлагающие услуги населению — те, что уже можно посетить сейчас.
- «Atomy» — корейская косметика люкс-класса
- Студия красоты Luxe hair
- Студия красоты «Боди скульптинг»
- Магазин «Светофор»: сетевой магазин с низкими ценами, продолжает работать на минус втором этаже. Открыт с 9 до 21 часа
- На первом этаже с отдельным входом расположился магазин «Шарики и Цветы»
- На четвертом этаже продолжают работать спортивные секции для детей и взрослых
- Центр дополнительного образования «Академия языков и бизнеса» — курсы английского языка для детей и взрослых, контактный телефон 8-903-722-63-86. Расположен на четвёртом этаже торгового центра
- Cтудия танцев Jazz.uni_dance: детские и взрослые группы, различные направления. Звоните: 8-926-272-33-50
- Хореографическая студия «Большой Балет»: занятия по авторской методике «без травм и слез», приглашают дети от двух лет и взрослые — с любым уровнем подготовки (подробнее). Звоните: 8-977-768-53-15
- Воркаут центр «Здоровое Поколение»: развитие общих физических качеств для детей и взрослых, подготовка к соревнованиям. Звоните 8-916-995-94-34
- Фотостудия Reveuer Photo
- Эко-мастерская «Природа Мать»
- Магазин «Я Вышиваю».
На втором этаже Центра скоро откроются детский парк развлечений и семейный ресторан «Лунный кот» — единственное в Зеленограде заведение такого рода.
Здесь будут интерактивные игры для детей, аттракционы, батуты, вкусная кухня, возможность заказать проведение праздников.
А на третьем этаже ожидается открытие фитнес-центра FITNESSON.
Уже работает офис продаж и можно приобрести абонементы по отличным ценам.
Адрес Центра активной жизни «Савёлки»: Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2
По вопросам аренды обращайтесь по телефону: 8-962-932-09-09
Почта: information@savelki.online