Информация для арендаторов

На минус первом этаже сдаются площади от 16 до 100 квадратных метров — под различные виды коммерческой деятельности. Также здесь можно арендовать полэтажа, от 200 до 400 квадратных метров — под потребности арендаторов. Есть возможность арендовать пол-площади.

На минус втором этаже есть свободная площадь 750 квадратных метров, рядом со «Светофором». Есть зона разгрузки, пандус, лифты, санузел на этаже. Помещение подойдет под склад, магазин, небольшое производство и т. д.

Центр активной жизни «Савёлки» находится в самом центре Зеленограда, в окружении культурно-деловой инфраструктуры. Это шестиэтажное здание общей площадью 15 300 квадратных метров. Оно состоит из четырех наземных и двух подземных этажей. Центр был рассчитан на 135 торговых павильонов.

В пешей доступности расположены бизнес-центр с банками, ресторанами и медцентром, главная культурная площадка города — ДК «Зеленоград», префектура, университет МИЭТ, парк Победы, Большой городской пруд и спортивный кластер, предприятия Южной промзоны и технопарка «Элма», а также жилые дома 3-го, 4-го, 6-го и 7-го микрорайонов.

Остановки общественного транспорта, через которые проходит десяток автобусных маршрутов, находятся в непосредственной близости, что делает «Савёлки» легкодоступным для жителей всего города.

Рядом городская парковка на 1000 мест.

Каждый этаж оборудован туалетами, а сообщение между этажами возможно по четырем лестницам и на четырех лифтах, расположенных по периметру здания.

Здание укомплектовано всеми необходимыми инженерными системами и круглосуточным видеонаблюдением. Со стороны Савелкинского проезда организована возможность подъезда грузового транспорта и доставка грузов на этажи на отдельном лифте.