Кафе-кулинария «Еда на районе» предлагает всегда только свежую еду высокого качества по фиксированным и очень гуманным ценам. Большая часть продукции бережно готовится каждое утро на профессиональной кухне, под строгим контролем шеф-повара Дениса Сафронова.

Отличительной фишкой меню кафе-кулинарии конечно являются фирменные блюда: курочка-гриль приготовленная по специальному рецепту без добавления консервантов, усилителей вкуса и прочей гадости. Курочка всегда сочная, с хрустящей корочкой — а вкус… объедение… К ней предлагают специально подобранные фирменные соусы! Целая тушка стоит всего 360 рублей, а половинка 180 рублей.

И конечно же суперхит — фирменные чебуреки, приготовленные по семейному рецепту всего по 90 рублей. Да, в них действительно много начинки и бульона, так что надо быть аккуратнее. Чебуреки и курочка готовятся при вас, на месте.