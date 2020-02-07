Открытие кафе-кулинарии «Еда на районе» — фиксированные цены и большой выбор блюд 07.02.2020 кафе-кулинария «Еда на районе»

В нашем городе открылось новое кафе-кулинария, но не простое, а с фиксированными ценами и огромным выбором блюд собственного приготовления.

Это новый для Зеленограда формат, который придумали и реализовали ребята из команды, создавшей кулинарию «Парим варим», кафе «Хорошие люди» и прочее.

Кафе-кулинария «Еда на районе» предлагает всегда только свежую еду высокого качества по фиксированным и очень гуманным ценам. Большая часть продукции бережно готовится каждое утро на профессиональной кухне, под строгим контролем шеф-повара Дениса Сафронова.

Отличительной фишкой меню кафе-кулинарии конечно являются фирменные блюда: курочка-гриль приготовленная по специальному рецепту без добавления консервантов, усилителей вкуса и прочей гадости. Курочка всегда сочная, с хрустящей корочкой — а вкус… объедение… К ней предлагают специально подобранные фирменные соусы! Целая тушка стоит всего 360 рублей, а половинка 180 рублей.

И конечно же суперхит — фирменные чебуреки, приготовленные по семейному рецепту всего по 90 рублей. Да, в них действительно много начинки и бульона, так что надо быть аккуратнее. Чебуреки и курочка готовятся при вас, на месте.

В кафе-кулинарии «Еда на районе» небольшой, уютный зал, где можно посидеть перекусить, перевести дух, посмотреть ТВ и послушать музыку. В ассортименте представлены все виды еды, которая может пригодиться ежедневно. Например, возьмите с собой на работу завтрак из блинчиков или сырников с ароматным кофе. Или после работы, чтобы не готовить, зайдите за салатом, вторым блюдом и волшебным десертом за очень небольшие деньги.

Цены и качество способны конкурировать с самостоятельным приготовлением еды дома, только вам не надо стоять у плиты, тратить время, лучше купить готовое и свежее и уделить время себе. Кстати, отправляя детей в школу, можно зайти в кафе и взять им ланч с компотом из сухофруктов или фирменным морсом в удобной упаковке и всё это обойдется может даже и дешевле, чем готовить дома.

Скоро «Еда на районе» запустит службу доставки и предварительный заказ.

Цены

  • Завтраки — 60 и 90 рублей
  • салаты — 60 и 90 рублей
  • вторые блюда — 150 и 180 рублей
  • супы — 90 и 120 рублей
  • все пирожки по 45 рублей
  • чебуреки по 90 рублей
  • курочка-гриль — 360 рублей целая, 180 — половинка,
  • десерты и выпечка по 90 и 120 рублей

Расположение

Андреевка, владение 29, напротив корпуса 1557.

Звоните: 8-499-499-39-59, если намечается мероприятие и совсем не хочется готовить — кафе-кулинария «Еда на районе» решит эту задачу и вы точно останетесь довольны.

По вопросам сотрудничества пишите: info@еданарайоне.рф

Сайт: еданарайоне.рф
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Метки:
рестораны и кафе, Кафе-кулинария "Еда на районе"
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