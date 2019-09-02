Зеленоградские предприниматели Ольга и Никита Ильенко выиграли конкурс «Кулинария 2.0», организованный компанией «ВкусВилл», и в начале сентября открывают первое совместное кафе-кулинарию в Москве. Они рассказали Zelenograd.ru страшно ли начинать новое дело, в чем прелесть коста-риканского кофе, и что вкусного можно будет найти на прилавках.
— Мы случайно узнали, что «ВкусВилл» проводит конкурс на кулинарный проект и подали заявку, не ожидая особых результатов. Наша концепция прошла во второй тур, и нас пригласили выступить и рассказать о своем проекте. Мы выступили, как нам показалось, не очень, а в итоге выяснилось что мы его выиграли.
Нас оповестили об этом 1 апреля — мы сначала подумали, что это шутка, не могли поверить. Нас пригласили к сотрудничеству, и сейчас мы делаем пилотный проект вместе с «ВкусВилл» — открываем первое кафе «Парим-Варим» на улице Сущёвский вал 22.
Раньше мы работали со своей продуктовой линейкой, сейчас мы работаем в основном на продукции наших партнеров. В кафе будет представлена вся линейка кулинарии «ВкусВилл» и наши эксклюзивные позиции. Это больше ста наименований, и, соответственно, сопутствующих товаров еще примерно на столько же.
Также мы будем готовить наши фирменные блюда. Это пельмени с бараниной и мятой, сэндвичи на гриле, паровые пироги «Тин Пан» и, конечно, наш фирменный кофе из Коста-Рики. Все эти продукты идут без добавок и красителей. Мы долго работали с поставщиками, чтобы все было «чисто».
У нас будут комплексные предложения по завтракам и обедам, а также скоро мы подключимся к единой системе лояльности сети «ВкусВилл». В кафе предусмотрена обеденная зона, с нашим любимым буккроссингом (обменом книгами). Люди могут принести свои книги, чтобы другие люди могли их бесплатно взять почитать.
Мы хотим создать в кафе особую дружелюбную атмосферу, и поэтому специально подбираем сотрудников, людей, похожих с нами по духу, веселых и контактных. Делать стандартное сетевое кафе — нам это не интересно совершенно. Ну и мы сами будем стоять иногда за прилавком, обслуживать своих клиентов. Оказалось, что это очень интересно, а кроме того, еще и полезно — ты понимаешь, что хотят люди напрямую.
Наш конек — это коста-риканский кофе. Настоящий высокогорный кофе, который в Москве попить в обычной кофейне среднего уровня невозможно. Это дорогой сорт, но поскольку мы жили в Коста-Рике достаточно долгое время, то обзавелись контактами с плантаторами, которые нам сейчас сюда напрямую его поставляют. Мы специально настроили кофемашины под этот сорт и особым образом фильтруем воду, вычищаем ее от всех примесей, оставляя только нужные элементы для большего раскрытия кофейного вкуса. Это будет элитный кофе в демократичном ценнике — такого нигде нет.
Этот кофе лучший из того, что мы пробовали. Он действительно оказывает тот самый эффект стимуляции и настоящей эйфории. Также у нас его можно будет купить упакованным, в зернах.
В планах построить сеть. Возможно, такое кафе появится и в Зеленограде, но это будет чуть позже.
Мы с самого начала нашей совместной жизни очень часто мечтали о том, чтобы создать проект, связанный с вкусной и здоровой едой. Многие мечтают, и не делают, а мы решили рискнуть. Наступили на все грабли, которые только можно было собрать, зато приобрели ценный опыт. Мы такие ребята — без дела не сидим.
Все наши проекты — это наши семейные истории, мы всегда вместе и работаем тоже вместе.
Мы много что пробовали в жизни, часть проектов были неудачными, но многие получились. Бери и делай — это вопрос рисков, кто чем готов рисковать и все. Страшно залезать в проект, который не знаешь? Конечно страшно, страшно интересно). Но когда ты залезаешь — обратной дороги уже нет. Можно учиться параллельно, главное — желание. Как показала практика, если ты очень сильно чего-то хочешь, то обязательно этого добьешься!
Знаете интересные истории о зеленоградцах? Напишите — а мы расскажем о них.
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