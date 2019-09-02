Раньше мы работали со своей продуктовой линейкой, сейчас мы работаем в основном на продукции наших партнеров. В кафе будет представлена вся линейка кулинарии «ВкусВилл» и наши эксклюзивные позиции. Это больше ста наименований, и, соответственно, сопутствующих товаров еще примерно на столько же.

Также мы будем готовить наши фирменные блюда. Это пельмени с бараниной и мятой, сэндвичи на гриле, паровые пироги «Тин Пан» и, конечно, наш фирменный кофе из Коста-Рики. Все эти продукты идут без добавок и красителей. Мы долго работали с поставщиками, чтобы все было «чисто».

У нас будут комплексные предложения по завтракам и обедам, а также скоро мы подключимся к единой системе лояльности сети «ВкусВилл». В кафе предусмотрена обеденная зона, с нашим любимым буккроссингом (обменом книгами). Люди могут принести свои книги, чтобы другие люди могли их бесплатно взять почитать.

Мы хотим создать в кафе особую дружелюбную атмосферу, и поэтому специально подбираем сотрудников, людей, похожих с нами по духу, веселых и контактных. Делать стандартное сетевое кафе — нам это не интересно совершенно. Ну и мы сами будем стоять иногда за прилавком, обслуживать своих клиентов. Оказалось, что это очень интересно, а кроме того, еще и полезно — ты понимаешь, что хотят люди напрямую.

Наш конек — это коста-риканский кофе. Настоящий высокогорный кофе, который в Москве попить в обычной кофейне среднего уровня невозможно. Это дорогой сорт, но поскольку мы жили в Коста-Рике достаточно долгое время, то обзавелись контактами с плантаторами, которые нам сейчас сюда напрямую его поставляют. Мы специально настроили кофемашины под этот сорт и особым образом фильтруем воду, вычищаем ее от всех примесей, оставляя только нужные элементы для большего раскрытия кофейного вкуса. Это будет элитный кофе в демократичном ценнике — такого нигде нет.