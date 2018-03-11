Семейная кулинария «Парим-Варим» возле торгового комплекса в 4 микрорайоне (корпус 431А, небольшое кирпичное здание рядом с ТЦ) открылась перед Новым годом. Уютное помещение, здоровающиеся с посетителями продавцы и хозяин, рассказывающий о новинках: «Смотрите, что у нас появилось! Чёрная паста с чернилами каракатицы!» Сюда приятно приходить — редкая кулинария в Зеленограде совмещает и магазин, и кафе с книгами и интернетом.
В продаже несколько видов супов (от 95 до 120 рублей), вторые блюда, гарниры, различные салаты (от 28 до 78 рублей за сто грамм), пирожки (от 25 до 50 рублей). Во время масленицы был расширенный ассортимент разнообразных блинов, сейчас много постных блюд. Кроме того, есть различные десерты (от 40 до 120 рублей), мороженое, сделанное вручную, свежесваренный кофе.
Еду можно забрать с собой, а можно попросить разогреть и съесть тут, за столиком. Можно купить и полуфабрикаты — различные виды пасты, равиоли.
В кафе есть все условия для вечеринки социофобов — розетки для зарядки, wi-fi, стойка книг для чтения и буккросинга.
Хозяин заведения, Никита, рассказал, что кулинария — его подарок жене на день рождения. Но занимаются они делом вместе, это семейный бизнес. Никакой конкуренции с кулинариями в местных магазинах, в том числе сетевых, не ощущают — слишком разный ассортимент. Цены в «Парим-Варим» немного выше, но и качество другое.
«Спагетти свежие, не сушёные, готовятся итальянцами, я был на их производстве. Корейские салаты делают повара-корейцы. Мороженое делается на небольшом семейном предприятии» , — говорит Никита.
Пока производство не местное, но в дальнейшем планируется открыть ещё одну кулинарию в Зеленограде, в новом городе, и некоторые блюда будут готовить на месте.
В марте собираются запустить и сайт кулинарии с возможностью заказа доставки на дом, и бонусные карты для постоянных клиентов. А пока доставку можно заказать по телефону 8(925)151-0150, познакомившись с кулинарией в соцсетях: Вконтакте, Facebook, Instagram.
Время работы заведения в будни — с 8:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00.
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