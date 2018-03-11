Хозяин заведения, Никита, рассказал, что кулинария — его подарок жене на день рождения. Но занимаются они делом вместе, это семейный бизнес. Никакой конкуренции с кулинариями в местных магазинах, в том числе сетевых, не ощущают — слишком разный ассортимент. Цены в «Парим-Варим» немного выше, но и качество другое.

«Спагетти свежие, не сушёные, готовятся итальянцами, я был на их производстве. Корейские салаты делают повара-корейцы. Мороженое делается на небольшом семейном предприятии» , — говорит Никита.

Пока производство не местное, но в дальнейшем планируется открыть ещё одну кулинарию в Зеленограде, в новом городе, и некоторые блюда будут готовить на месте.

В марте собираются запустить и сайт кулинарии с возможностью заказа доставки на дом, и бонусные карты для постоянных клиентов. А пока доставку можно заказать по телефону 8(925)151-0150, познакомившись с кулинарией в соцсетях: Вконтакте, Facebook, Instagram.

Время работы заведения в будни — с 8:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00.