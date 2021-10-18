Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, электронная — до 8 ноября. На портале госуслуг можно заполнить электронный переписной лист, в котором нужно указать данные о себе, проживающих с вами членах домохозяйства и о жилищных условиях. Эти данные передаются анонимно, в виде цифр. Чтобы заполнить такой переписной лист, нужно иметь стандартную или подтверждённую запись на портале.

При заполнении адреса проживания зеленоградцам нужно указать "Москву" как субъект федерации и населённый пункт в первых двух строках, в третьей графе выбрать микрорайон или улицу (например, для 17-го микрорайона или домов на Берёзовой аллее в районе Матушкино), затем указать номер корпуса или дома и квартиры. Если так всё равно не получается, нажмите внизу формы ссылку "Ввести вручную улицу, дом и квартиру".