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Не могу ввести свой зеленоградский адрес для переписи населения на госуслугах. Что делать? 18.10.2021 ZELENOGRAD.RU

«На портале госуслуг с помпой открыта перепись населения. Так вот: жители Зеленограда в ней участвовать не могут — там просто нет зеленоградских адресов. Поддержка госуслуг уходит в ступор и ничего ответить не могут», — написал наш читатель. Разобрались, как зеленоградцам правильно заполнить форму для участия в электронной переписи населения.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, электронная — до 8 ноября. На портале госуслуг можно заполнить электронный переписной лист, в котором нужно указать данные о себе, проживающих с вами членах домохозяйства и о жилищных условиях. Эти данные передаются анонимно, в виде цифр. Чтобы заполнить такой переписной лист, нужно иметь стандартную или подтверждённую запись на портале.

При заполнении адреса проживания зеленоградцам нужно указать "Москву" как субъект федерации и населённый пункт в первых двух строках, в третьей графе выбрать микрорайон или улицу (например, для 17-го микрорайона или домов на Берёзовой аллее в районе Матушкино), затем указать номер корпуса или дома и квартиры. Если так всё равно не получается, нажмите внизу формы ссылку "Ввести вручную улицу, дом и квартиру".

Изменить данные в листе можно до 8 ноября. После отправки переписного листа вы получите подтверждение с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена домохозяйства. Этот QR-код нужно будет предъявить переписчику. А по цифровому коду можно получить подарки от Сбера.

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Метки:
перепись населения, госуслуги
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Обсуждение
A T
Вчера, 12:14
Разобралась дома, всё так, работает. "Г. Зеленограда" в списке населённых пунктов нет - очевидно, нет статуса города, и он числится просто как АО, хотя "город Зеленоград" встречается в документах и на сервисах мос.ру. Залезла в обсуждение в Википедии, там рассуждают, что юридически Зеленоград как город не существует, но есть географический объект "город Зеленоград". Ещё люди иногда путаются, пытаясь где-нибудь указывать Зеленоград как городской округ, которым он точно не является, и приходится разбираться уже в отличии городского и административного округов. В общем, намудрили. Вот где интересная путаница, а не с ж/д станцией "Крюково".
Обычно везде указываю свой зеленоградский адрес так: индекс, улица, корпус/дом (если нельзя указать просто корпус), Зеленоград, Москва. И без проблем. Если ваш дом где-нибудь в глубине микрорайона на внутридворовом проезде, выбираете ближайшую улицу.
Позавчера хотела заполнить листы на Госуслугах, но бросила, потому что не могу отправить сведения только о себе, без досье на членов семьи, проживающих в квартире. Они совершеннолетние отдельные люди - пусть сами решают, что указывать и участвовать ли.
Alex Z
Вчера, 13:27
Намудрили, думается, господа статистики, ибо город Зеленоград существует и в Классификаторе адресов Российской Федерации (КЛАДР), созданном (и используемом до сих пор) ФНС, и в новой Федеральной информационной адресной системе (ФИАС), которой пользуются абсолютно все госорганы РФ. Более того, все юрлица, зарегистрированные в Зеленоградском административном округе Москвы имеют официальный юридический адрес, который начинается всегда одинаково: г.Москва, г.Зеленоград и т.д.
А вот микрорайонов в этих классификаторах как раз никаких нет.
Так что кто-то в органах статистики, по недомыслию, видимо, просто решил "изобрести велосипед" вместо того, чтобы воспользоваться существующим. Ну, а может и специально сделано, так ведь легче потом будет данные переписи нужным образом "интерпретировать". Очевидно ведь, что со всеми, кто переписан по несуществующим в КЛАДР и ФИАС адресам, потом можно обойтись как угодно: в одни отчеты включить, в другие - нет... для получения нужного результата...
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