«На портале госуслуг с помпой открыта перепись населения. Так вот: жители Зеленограда в ней участвовать не могут — там просто нет зеленоградских адресов. Поддержка госуслуг уходит в ступор и ничего ответить не могут», — написал наш читатель. Разобрались, как зеленоградцам правильно заполнить форму для участия в электронной переписи населения.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, электронная — до 8 ноября. На портале госуслуг можно заполнить электронный переписной лист, в котором нужно указать данные о себе, проживающих с вами членах домохозяйства и о жилищных условиях. Эти данные передаются анонимно, в виде цифр. Чтобы заполнить такой переписной лист, нужно иметь стандартную или подтверждённую запись на портале.
При заполнении адреса проживания зеленоградцам нужно указать "Москву" как субъект федерации и населённый пункт в первых двух строках, в третьей графе выбрать микрорайон или улицу (например, для 17-го микрорайона или домов на Берёзовой аллее в районе Матушкино), затем указать номер корпуса или дома и квартиры. Если так всё равно не получается, нажмите внизу формы ссылку "Ввести вручную улицу, дом и квартиру".
Изменить данные в листе можно до 8 ноября. После отправки переписного листа вы получите подтверждение с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена домохозяйства. Этот QR-код нужно будет предъявить переписчику. А по цифровому коду можно получить подарки от Сбера.
Обычно везде указываю свой зеленоградский адрес так: индекс, улица, корпус/дом (если нельзя указать просто корпус), Зеленоград, Москва. И без проблем. Если ваш дом где-нибудь в глубине микрорайона на внутридворовом проезде, выбираете ближайшую улицу.
Позавчера хотела заполнить листы на Госуслугах, но бросила, потому что не могу отправить сведения только о себе, без досье на членов семьи, проживающих в квартире. Они совершеннолетние отдельные люди - пусть сами решают, что указывать и участвовать ли.
А вот микрорайонов в этих классификаторах как раз никаких нет.
Так что кто-то в органах статистики, по недомыслию, видимо, просто решил "изобрести велосипед" вместо того, чтобы воспользоваться существующим. Ну, а может и специально сделано, так ведь легче потом будет данные переписи нужным образом "интерпретировать". Очевидно ведь, что со всеми, кто переписан по несуществующим в КЛАДР и ФИАС адресам, потом можно обойтись как угодно: в одни отчеты включить, в другие - нет... для получения нужного результата...