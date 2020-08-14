Оказывается, в середине мая зеленоградские зоны отдыха обработали от клещей, уничтожив заодно комаров, мух, ос и других насекомых, а также грызунов. А в конце июля от клещей обработали зону отдыха у Нижнекаменского пруда. При этом непонятно, сколько точно времени обработанные участки остаются опасными для людей и домашних животных.

В мае по контракту между «Жилищником» и ГУП «Московский городской центр дезинфекции» обработали территорию у Черного озера, Большого городского пруда, Школьного озера и зону отдыха «Зеленый бор» (23 микрорайон). Всего более 53 тысяч кв.м. покрытых травой участков. Это как семь футбольных полей. Нижнекаменский пруд обрабатывали отдельно — по предписанию Роспотребнадзора.

В «Жилищнике» пояснили: инженерные службы за сутки до обработки оповещают граждан, вывешивая объявления и огораживая обрабатываемые территории сигнальной лентой. Но у Нижнекаменского пруда объявление висело на столбе в самой зоне отдыха, на входе его не было видно. 96% читателей «Зеленоград.ру» указали в опросе, что не видели подобные объявления об обработке в зонах отдыха.

В «Жилищнике» не смогли назвать четкие сроки, через сколько после обработки можно безопасно играть на траве детям или животным. При обработке против клещей заходить на эти участки можно через 3-5 часов, но использовать территорию надо все равно ограниченно: с травой и землей не контактировать руками, босиком не ходить, животных не выгуливать, детям по траве не бегать. Сколько времени должно пройти после обработки, чтобы территория стала полностью безопасной, неизвестно. «Люди же сами не дураки, не поведут детей в траву лазить руками», — считают в «Жилищнике».