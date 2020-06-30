Комары стали агрессивнее из-за карантина 30.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Из-за окончания карантина люди стали чаще выходить на улицы и тревожить насекомых, заявил «Москве 24» доктор биологических наук Анатолий Захаров. Поэтому этим летом комары будут гораздо активнее и агрессивнее.

«Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение», — объяснил ученый.

По его словам, сезон комаров начинается в середине мая, но в это время люди сидели дома, и у насекомых был дефицит в питании. Снятие ограничений в начале июня наложилось на «комариный пик» рождаемости из-за дождливой погоды в 20-х числах июня, сказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский. Невысыхающие лужи обеспечили личинок комаров подходящими условиями, поэтому летом стоит ждать наплыва насекомых.

В «Мосприроде» посоветовали защищаться от комаров при помощи эфирных масел, сушеной ромашки, мяты и чеснока. Масла надо наносить на кожу, а чеснок раскладывать по квартире, как и запах ромашки, это разрушает нервную систему комаров. Специалисты утверждают, что это поможет избавиться от насекомых на 10 часов.

У карантина есть и плюсы: без людей в лесах Зеленограда стало обитать больше видов птиц, а животные перестали страдать от подкармливания отдыхающих.

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Метки:
экология, карантин, дикие животные
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