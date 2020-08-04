«Во время обработки проход запрещен. Просим соблюдать меры предосторожности» , — говорилось в объявлении, подписанном зеленоградским «Жилищником». О каких мерах предосторожности идёт речь, не уточнялось. Представитель санитарно-эпидемиологической службы «Дез Групп» сообщал весной 2020 года, что после обработки территории от клещей на ней нельзя находиться 3-7 дней, еще 40 дней с этой земли лучше не собирать ягоды и грибы.

В «Жилищнике» не смогли оперативно уточнить, какие зоны отдыха обработают следующими и есть ли график обработок. «Зеленоград.ру» направит запросы в учреждение, а также в Роспотребнадзор, который дает «Жилищнику» указания об обработке дворовых территорий.

По данным Роспотребнадзора, в этом году в Москве обработали на 10 процентов меньше территорий, чем в прошлом году к этому же сроку. За последнюю неделю текущего года на территории Москвы зарегистрировано 25 случаев присасывания клещей, некоторые из них произошли на территории «природного комплекса Зеленограда». При этом 17 процентов исследованных с начала 2020 года клещей (их было 20 тысяч) могли вызывать боррелиоз.