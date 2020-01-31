Клещи обычно активны весной и летом, но эта зима аномально теплая и — до прошлой недели — была почти бесснежной по всей Центральной России. «Такие коллизии [появление клещей] в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», — сказала радио «Спутник» ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. Одеваться в лес надо правильно — заправлять брюки в сапоги, а рубашку в брюки, чтобы клещи не заползли, отметила специалист. Потому что клещи всегда ползут вверх.

В прошлом году в Зеленограде заражённый боррелиозом клещ укусил взрослого человека в лесопарке в 4-м микрорайоне. Еще один случай произошёл с совсем маленьких ребёнком — анализ показал, что присосавшийся к нему клещ заражён боррелиозом. С ребёнком гуляли только на детских площадках в 1-м микрорайоне.