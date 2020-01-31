Из-за тёплой зимы в лесу проснулись клещи. Среди них есть заражённые боррелиозом 31.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Необычно тёплая зима разбудила паразитов раньше времени. «В январе не только подснежники в лесу можно найти, но и клещей», — сообщает ветеринарная клиника «Раденис» и публикует фото лабораторного анализа, подтверждающего боррелиоз, и нескольких клещей, снятых с собаки. Паразиты покусали собаку в Солнечногорском районе в частном доме. Есть резон проводить противоклещевую обработку питомцев и зимой.

Клещи обычно активны весной и летом, но эта зима аномально теплая и — до прошлой недели — была почти бесснежной по всей Центральной России. «Такие коллизии [появление клещей] в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», — сказала радио «Спутник» ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. Одеваться в лес надо правильно — заправлять брюки в сапоги, а рубашку в брюки, чтобы клещи не заползли, отметила специалист. Потому что клещи всегда ползут вверх.

В прошлом году в Зеленограде заражённый боррелиозом клещ укусил взрослого человека в лесопарке в 4-м микрорайоне. Еще один случай произошёл с совсем маленьких ребёнком — анализ показал, что присосавшийся к нему клещ заражён боррелиозом. С ребёнком гуляли только на детских площадках в 1-м микрорайоне.

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В прошлом году студенты МГУ приступили к разработке переносного биосенсора для экспресс-диагностики клещевого боррелиоза. С помощью прибора можно будет протестировать клещей на наличие возбудителей болезни даже в полевых условиях. Сейчас это можно сделать только в лаборатории. Это значит, что надо достать осторожно клеща из тела — самим или в травмпункте, поместить в банку, привезти в лабораторию и ждать несколько дней результат.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире происходит около 300 тысяч случаев заражения боррелиозом через укусы иксодовых клещей. Характерные симптомы боррелиоза, проявляющиеся в первые дни после заражения, возникают в 80% случаев. Несмотря на низкую смертность от боррелиоза, болезнь приводит к неизлечимым поражениям суставов и нервной системы, отмечается в сообщении МГУ. Если начать терапию в первые дни после заражения, то возможно избежать хронических осложнений заболевания.

Студенты показали проект главному эпидемиологу России, академику Николаю Брико. По его словам, это интересное решение. Академик посоветовал студентам включить в список возбудителей заболеваний, которые может распознать биосенсор, клещевой энцефалит, анаплазмоз и эрлихиоз.

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