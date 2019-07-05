Первый случай клещевого боррелиоза зарегистрировали в Зеленограде. Человек пострадал во время прогулки по лесопарку в 4-м микрорайоне.

Если точнее, то это произошло в лесном квартале № 17 лесопарка № 10 в 4-м микрорайоне. После инцидента территорию обработали акарицидными средствами, сообщает Роспотребнадзор.

Укус боррелиозного клеща опасен тем, что заражение происходит в 85—90 процентах случаев. Боррелиоз (болезнь Лайма) поражает кожу, нервную систему, сердце, суставы. При раннем выявлении и правильном лечении в большинстве случаев человек выздоравливает.

Диагностика болезни Лайма довольно сложная: симптомы легко спутать с обычными вирусными или другими заболеваниями. Поэтому лечение нужно начинать еще до диагностики — сразу после укуса.

Заметив, что к вам присосался клещ, немедленно обратитесь в травмпункт. Если снимаете клеща самостоятельно, то обязательно отправьте его на исследование, а сами идите к врачу.

Исследования клещей на наличие инфекционных заболеваний можно сделать платно в коммерческих медицинских лабораториях Зеленограда или бесплатно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (Графский переулок, 4). С информацией о работе пункта по приему и исследованию клещей, а также по приему клещей в выходные дни можно ознакомиться на сайте организации.