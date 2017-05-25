Если человека укусил боррелиозный клещ, заражение происходит в 85-90% случаев, пояснили в CMD. Во всех случаях врач-инфекционист назначает антибактериальную терапию на 7-10 дней. Дальше пациент наблюдается в течение 10 дней, и если появляются какие-то симптомы заболевания, начинают проводить специфическую терапию. Если их нет, то через месяц сдается анализ на боррелиоз — он должен показать, есть ли в крови человека признаки заболевания. Антибиотики назначаются до диагностики, поскольку только через месяц в крови человека появятся антитела к боррелиям. Если они есть, лечение продолжается. Через три месяца анализ повторяют.



Боррелиоз (болезнь Лайма) поражает кожу, нервную систему, сердца, суставы. При раннем выявлении и правильном лечении с помощью антибиотиков в большинстве случаев заканчивается выздоровлением. Болезнь может проявляться по-разному, поэтому её диагностика сложна. Местный симптом — покраснение, припухлость, зуд и кольцевидная эритрема в месте укуса клеща. Но её может и не быть, а клинические симптомы легко спутать с вирусными или иными заболеваниями: у человека общая слабость, повышенная температура, тошнота, озноб, сыпь на лице, конъюктивит. Могут быть поражены мозговые оболочки или печень (как при гепатите). Иногда первая стадия заболевания проходит без каких-либо проявлений, а наступает сразу вторая — поражаются центральная нервная система и сердце.