Клещи присосались, среди прочих, к годовалому ребенку, 12-летнему мальчику, 28-летней женщине и 50-летнему мужчине. Все паразиты были заражены боррелиозом — это подтвердило лабораторное исследование.
Об этих случаях Zelenograd.ru рассказали в лабораторно-диагностическом центре CMD. Укусы произошли 13, 17, 20 и 21 мая в лесопарке между 9 и 12 микрорайонами (ближе к 9-му) и в 4 микрорайоне. Годовалый ребенок был с семьей на пикнике, когда его укусил клещ.
На прошлой неделе санитарные врачи нашли зараженных боррелиозом клещей в лесу возле 3 и 9 микрорайонов.
Если человека укусил боррелиозный клещ, заражение происходит в 85-90% случаев, пояснили в CMD. Во всех случаях врач-инфекционист назначает антибактериальную терапию на 7-10 дней. Дальше пациент наблюдается в течение 10 дней, и если появляются какие-то симптомы заболевания, начинают проводить специфическую терапию. Если их нет, то через месяц сдается анализ на боррелиоз — он должен показать, есть ли в крови человека признаки заболевания. Антибиотики назначаются до диагностики, поскольку только через месяц в крови человека появятся антитела к боррелиям. Если они есть, лечение продолжается. Через три месяца анализ повторяют.
Боррелиоз (болезнь Лайма) поражает кожу, нервную систему, сердца, суставы. При раннем выявлении и правильном лечении с помощью антибиотиков в большинстве случаев заканчивается выздоровлением. Болезнь может проявляться по-разному, поэтому её диагностика сложна. Местный симптом — покраснение, припухлость, зуд и кольцевидная эритрема в месте укуса клеща. Но её может и не быть, а клинические симптомы легко спутать с вирусными или иными заболеваниями: у человека общая слабость, повышенная температура, тошнота, озноб, сыпь на лице, конъюктивит. Могут быть поражены мозговые оболочки или печень (как при гепатите). Иногда первая стадия заболевания проходит без каких-либо проявлений, а наступает сразу вторая — поражаются центральная нервная система и сердце.
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