Обработка леса против клещей — за и против

Роспотребнадзор выдал предписание государственному учреждению «Мосприрода» провести акарицидную обработку лесопарков в 3 и 12 микрорайонах — это распыление химических веществ, убивающих клещей. На людей и животных эти вещества не оказывают отрицательного воздействия, заверили в Роспотребнадзоре. Обработка проводится как раз в местах, где ходят люди, потому что клещи там и концентрируются. Репелленты распыляют на траву. Во время обработки должны поставить информационный указатель или табличку.

После обработки не рекомендуется в течение месяца собирать в этом месте грибы и ягоды, но об этом людей предупреждают только в эндемичных по энфецалиту регионах.

«Мосприрода», между тем, заявляет, что обработка лесопарков против клещей химическими и биологическими препаратами запрещена — это требованием природоохранного законодательства. Разрешены только «экологические» меры: покос травы вдоль тропинок, уборка валежника и мусора, стрижка и обрезка кустов. Специалисты «Мосприроды» считают, что химическая обработка повлияет на «краснокнижных» животных, но именно акарицидные препараты на них не действуют, прокомментировали в Роспотребнадзоре.

«Покос и уборка — вполне действенная мера профилактики в борьбе с клещами, если заниматься этим постоянно, — поделился своим мнением с Zelenograd.ru бывший окружной главный санитарный врач Леонид Денисов. — Но нужны комплексные профилактические меры. Клещи (как и комары, например) — лишь переносчики заболеваний, а их носителями являются животные и птицы».

Роспотребнадзор говорит о безопасности мест отдыха граждан, организованных городскими властями, отметил Денисов. Она должна быть обеспечена любым способом — химическим или экологическим. С другой стороны, если речь идет о лесе, то люди должны помнить, что идут в опасное место и соблюдать элементарные меры безопасности: надевать закрытую плотно прилегающую одежду, закрытую высокую обувь, использовать репелленты от клещей. Не садиться в тенистых местах в высокую траву, не ложиться на неё — клещи цепляются и ползут вверх.



Что касается природоохранного законодательства, химическая обработка запрещена на особо охраняемых природных зонах. У Крюковского лесопарка нет такого статуса. В прошлом году окружной отдел Роспотребнадзора судился с одной из зеленоградских управ по поводу протовоклещевой обработки лесопарка, пытаясь заставить её заняться этим. Но суд в конечном итоге занял сторону управы.

От клещевого энцефалита в прошлом году умер 25-летний зеленоградец. Клещ укусил его на Алтае. Дмитрий обращался с жалобами на плохое самочувствие в бывшую поликлинику №230, но там ему ничем не смогли помочь — «слишком поздно пришёл».