Холодная весна не снизила активность клещей. Десятки людей обращаются к медикам после присасывания клещей. Примерно каждый пятый случай происходит в самом Зеленограде. Причем некоторые клещи заражены боррелиозом. Вместе с Роспотребнадзором разбирались как бороться с этой напастью и составили карту мест, где отмечены случаи укусов.
За месяц случаи присасывания клещей зафиксированы в лесу между 4 и 12 микрорайонами, возле 3 микрорайона и рядом с 16 и 23 микрорайонами. Причем в лесу возле 3 и 12 микрорайонов обнаружены клещи, зараженные боррелиозом - это подтверждено лабораторным исследованием. Если бы они присосались к людям, те бы с большой вероятностью заболели.
Около 80 процентов укусов произошли не в Зеленограде, просто люди обратились к медикам именно здесь. В лидерах по количеству присасываний клещей — Солнечногорский, Удинский, Истринский, Волоколамский районы Московской области, Тверская область. Также отмечены случаи завоза из Ярославской и Костромской областей. Все эти области эндемичны по клещевому энцефалиту — это значит, что заболевание устойчиво существует здесь много лет.
Кровососущие клещи переносят несколько заболеваний, самые тяжелые из них — энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). В прошлом году в Зеленограде было 18 случаев клещевого боррелиоза, все укусы произошли за пределами округа. Неблагополучными по распространению боррелиозных клещей считаются и близкие к Зеленограду Солнечногорский, Клинский и Истринский района Подмосковья.
Роспотребнадзор выдал предписание государственному учреждению «Мосприрода» провести акарицидную обработку лесопарков в 3 и 12 микрорайонах — это распыление химических веществ, убивающих клещей. На людей и животных эти вещества не оказывают отрицательного воздействия, заверили в Роспотребнадзоре. Обработка проводится как раз в местах, где ходят люди, потому что клещи там и концентрируются. Репелленты распыляют на траву. Во время обработки должны поставить информационный указатель или табличку.
После обработки не рекомендуется в течение месяца собирать в этом месте грибы и ягоды, но об этом людей предупреждают только в эндемичных по энфецалиту регионах.
«Мосприрода», между тем, заявляет, что обработка лесопарков против клещей химическими и биологическими препаратами запрещена — это требованием природоохранного законодательства. Разрешены только «экологические» меры: покос травы вдоль тропинок, уборка валежника и мусора, стрижка и обрезка кустов. Специалисты «Мосприроды» считают, что химическая обработка повлияет на «краснокнижных» животных, но именно акарицидные препараты на них не действуют, прокомментировали в Роспотребнадзоре.
«Покос и уборка — вполне действенная мера профилактики в борьбе с клещами, если заниматься этим постоянно, — поделился своим мнением с Zelenograd.ru бывший окружной главный санитарный врач Леонид Денисов. — Но нужны комплексные профилактические меры. Клещи (как и комары, например) — лишь переносчики заболеваний, а их носителями являются животные и птицы».
Роспотребнадзор говорит о безопасности мест отдыха граждан, организованных городскими властями, отметил Денисов. Она должна быть обеспечена любым способом — химическим или экологическим. С другой стороны, если речь идет о лесе, то люди должны помнить, что идут в опасное место и соблюдать элементарные меры безопасности: надевать закрытую плотно прилегающую одежду, закрытую высокую обувь, использовать репелленты от клещей. Не садиться в тенистых местах в высокую траву, не ложиться на неё — клещи цепляются и ползут вверх.
Что касается природоохранного законодательства, химическая обработка запрещена на особо охраняемых природных зонах. У Крюковского лесопарка нет такого статуса. В прошлом году окружной отдел Роспотребнадзора судился с одной из зеленоградских управ по поводу протовоклещевой обработки лесопарка, пытаясь заставить её заняться этим. Но суд в конечном итоге занял сторону управы.
От клещевого энцефалита в прошлом году умер 25-летний зеленоградец. Клещ укусил его на Алтае. Дмитрий обращался с жалобами на плохое самочувствие в бывшую поликлинику №230, но там ему ничем не смогли помочь — «слишком поздно пришёл».
Снять присосавшегося клеща можно в травмпункте, важно сделать это как можно быстрее. Привиться от клещевого энцефалита можно в поликлинике или частных клиниках. Вакцинацию надо начинать за месяц-полтора до выезда на неблагополучную (эндемичную) по клещевому энцефалиту территорию (список таких территорий на 2016 год). Прививки от клещевого боррелиоза не существует.
Исследования клещей на наличие инфекционных заболеваний можно сделать платно в коммерческих медицинских лабораториях или бесплатно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (Графский переулок, 4), где клещей принимают с 9:00 до 15:30 по будням. Результат можно узнать на следующий день после доставки клеща с 15:00 до 17:00 по телефону: 8(499) 188-54-38.
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