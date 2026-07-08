С хаотичной парковкой у пляжа Городского пруда решили бороться после публикации «Зеленоград.ру» 08.07.2026 ZELENOGRAD.RU

После открытия купального сезона и с установлением хорошей погоды, посетителей на пляже стало столько, что машины перекрывали пешеходные дорожки и спуски с лестниц, заезжали под «кирпич», парковались на газонах и почти на самом пляже — рядом с раздевалками и проходами к воде.

После публикации «Зеленоград.ру» на проблему обратила внимание комиссия по безопасности дорожного движения.

Представители управы, АМПП (следит за парковками) и ЦОДД (занимается организацией движения) пришли к пляжу и действительно выявили хаотичную парковку «на всем протяжении вдоль пляжной зоны». Также комиссия указала, что существующий знак 3.1 «Въезд запрещён» установлен «не информативно».

Комиссия поручила управе перенести этот знак на 15 метров вперёд — ближе к пешеходной зоне. Срок исполнения — 7 июля. Кроме того, отдел Госавтоинспекции попросили взять на контроль соблюдение водителями ПДД на пляже в течение всего лета.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, большой городской пруд
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