После публикации «Зеленоград.ру» на проблему обратила внимание комиссия по безопасности дорожного движения.

Представители управы, АМПП (следит за парковками) и ЦОДД (занимается организацией движения) пришли к пляжу и действительно выявили хаотичную парковку «на всем протяжении вдоль пляжной зоны». Также комиссия указала, что существующий знак 3.1 «Въезд запрещён» установлен «не информативно».

Комиссия поручила управе перенести этот знак на 15 метров вперёд — ближе к пешеходной зоне. Срок исполнения — 7 июля. Кроме того, отдел Госавтоинспекции попросили взять на контроль соблюдение водителями ПДД на пляже в течение всего лета.