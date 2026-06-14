Десятки машин перегородили пешеходные дорожки и спуски с лестниц, въезжают под «кирпич», паркуются на газонах, а особо наглые — практически на пляже, рядом с раздевалками и на проходах к воде.
В такой день неленивый сотрудник Госавтоинспекции мог бы сделать план по нарушениям.
Отдельный вопрос — доступ экстренных служб. Если у воды кому-то понадобится помощь, врачи или спасатели не смогут быстро подъехать.
Редакция «Зеленоград.ру» спросит префектуру, почему здесь такой беспорядок, и когда его исправят.
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