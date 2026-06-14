Пляж на Городском пруду превратился в хаотичную парковку 14.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Десятки машин перегородили пешеходные дорожки и спуски с лестниц, въезжают под «кирпич», паркуются на газонах, а особо наглые — практически на пляже, рядом с раздевалками и на проходах к воде.

В такой день неленивый сотрудник Госавтоинспекции мог бы сделать план по нарушениям.

Отдельный вопрос — доступ экстренных служб. Если у воды кому-то понадобится помощь, врачи или спасатели не смогут быстро подъехать.

Редакция «Зеленоград.ру» спросит префектуру, почему здесь такой беспорядок, и когда его исправят.

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Метки:
благоустройство
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