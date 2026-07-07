В среду в 19:00 здесь прочтут стихи великих поэтов и исполнят классический репертуар советской эстрады — с гражданской, любовной и патриотической тематикой.
Прозвучит поэзия Пушкина, Есенина, Рождественского, Асадова и Дементьева, а также песни на музыку Пахмутовой, Добронравова, Колмановского и Ваншенкина.
Программу представит зеленоградский литературный театр «Романтик».
- По прогнозу, завтра вечером до +19 и небольшой дождь.
- Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Рекомендуем проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.
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