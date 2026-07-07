После публикации о присоединении ДК «Метролог» из Менделеево к ДК «Андреевка» директор объединённого учреждения Наталья Ульянова рассказала «Зеленоград.ру», что изменится после реорганизации.

По её словам, фактически — ничего не изменится: «Метролог» продолжит работать на прежней площадке под прежним названием, все кружки и коллективы сохранятся, сотрудники остаются на своих местах. Меняется только юридическая форма — два учреждения станут одним юрлицом с одним руководителем.

С 1 сентября в «Метрологе» планируют открыть новые кружки. Ульянова также рассказала о развитии концертной деятельности — по её словам, это направление там пока слабо развито.

В объединении есть и практический смысл: коллективы из Андреевки смогут выступать в Менделеево, менделеевские — приезжать в Андреевку. «Там прекрасный зал, огромная сцена, замечательные творческие люди», — говорит она о «Метрологе».

Это не первое подобное объединение в округе: несколько лет назад к «Метрологу» уже присоединяли дома культуры в Поварово. Ульянова уточняет, что решение о нынешней реорганизации принималось на уровне Министерства культуры Московской области, а не только администрации Солнечногорска. По постановлению, на оформление всех документов и утверждение нового устава отведено четыре месяца.