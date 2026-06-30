Дома культуры Андреевки и Менделеево объединят 30.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Культурно-досуговый центр «Метролог» в Менделеево присоединят к ДК «Андреевка» — так решили в администрации Солнечногорска, постановление подписано 26 июня.

«Метролог» юридически прекратит существование — «Андреевка» возьмёт на себя все его права и обязательства. Зачем это делается, постановление объясняет сдержанно: «в целях повышения эффективности». Технически объединение может занять несколько месяцев.

Что именно изменится для жителей Менделеево, сохранятся ли кружки и коллективы и что будет с сотрудниками — пока неизвестно.

«Метролог» работает с 1969 года и считается одним из старейших культурных центров округа. Здесь работают творческие коллективы и кружки для детей и взрослых, библиотека и краеведческий клуб, проходит большой научный фестиваль и местные праздники. Исторически центр связан с институтом ВНИИФТРИ, вокруг которого формировался посёлок Менделеево.

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Метки:
поселок андреевка, менделеево, дк
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