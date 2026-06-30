«Метролог» юридически прекратит существование — «Андреевка» возьмёт на себя все его права и обязательства. Зачем это делается, постановление объясняет сдержанно: «в целях повышения эффективности». Технически объединение может занять несколько месяцев.



Что именно изменится для жителей Менделеево, сохранятся ли кружки и коллективы и что будет с сотрудниками — пока неизвестно.



«Метролог» работает с 1969 года и считается одним из старейших культурных центров округа. Здесь работают творческие коллективы и кружки для детей и взрослых, библиотека и краеведческий клуб, проходит большой научный фестиваль и местные праздники. Исторически центр связан с институтом ВНИИФТРИ, вокруг которого формировался посёлок Менделеево.