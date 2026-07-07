Юной спортсменке с ДЦП нужна помощь, чтобы продолжить реабилитацию 07.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Двенадцатилетняя Виктория Васильева не может ходить без опоры — у неё детский церебральный паралич. Уже несколько лет она занимается плаванием в зеленоградской «Орбите» и в этом году выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Чтобы продолжать заниматься, развивать двигательные навыки и не потерять результаты многолетней реабилитации, ей нужен новый годовой курс занятий, а до полной оплаты семье не хватает 243 тысячи рублей.

Виктория родилась раньше срока, на 33-й неделе беременности, и после рождения почти месяц провела в больнице — две недели на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Эти осложнения и привели к ДЦП: у Виктории спастическая диплегия, при которой поражены обе ноги. Диагноз поставили в год.

Сейчас Виктория держит голову, сидит, самостоятельно переворачивается и может ходить на небольшие расстояния, но только с опорой или в ортезах. При этом она учится в обычной школе, лицее 21 в Сходне, понимает речь и разговаривает фразами, хоть и с элементами дизартрии — нарушения работы речевых мышц, отвечающих за произношение. Повседневные бытовые дела — поесть, одеться, соблюсти гигиену — Виктория делает сама, без посторонней помощи.

Плаванием в «Орбите» Виктория занимается уже несколько лет. Разряд кандидата в мастера спорта при таком диагнозе — редкое и серьёзное достижение.

Чтобы сохранять и развивать двигательные навыки, Виктории нужна постоянная реабилитация. Методики Бобат, войта-терапия и проприоцептивная нейромышечная фасилитация (ПНФ) — это разные способы физиотерапии, которые помогают снизить мышечный спазм и научить тело двигаться правильно.

Отдельно с Викторией занимается дефектолог: коррекционно-развивающие занятия помогают ей развивать речь и другие навыки. Также ей регулярно делают уколы ботулотоксина — они на время снимают повышенный мышечный тонус и спастичность в ногах и руке, из-за которых движения даются тяжелее, и позволяют эффективнее заниматься остальной реабилитацией; последний курс был проведен в мае под контролем УЗИ. Врачи настаивают: заниматься нужно без перерывов, иначе эффект от занятий и уколов быстро сходит на нет.

Годовой курс перечисленных занятий стоит 692 тысячи рублей. По словам мамы Виктории, реабилитационный курс уже начался — сейчас идёт вторая неделя, но семье пока не хватает 242 831 рубля из общей суммы.

Поддержать сбор можно по ссылке: https://taplink.cc/vasileva_viktoriya. Там же — страница Виктории, где мама рассказывает, как проходит реабилитация. Если нет возможности помочь финансово, поделитесь историей Виктории с друзьями или в своих соцсетях: чем больше людей о ней узнают, тем быстрее завершится сбор.

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Метки:
дети, благотворительность, дети с ограниченными возможностями
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