Двенадцатилетняя Виктория Васильева не может ходить без опоры — у неё детский церебральный паралич. Уже несколько лет она занимается плаванием в зеленоградской «Орбите» и в этом году выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Чтобы продолжать заниматься, развивать двигательные навыки и не потерять результаты многолетней реабилитации, ей нужен новый годовой курс занятий, а до полной оплаты семье не хватает 243 тысячи рублей.

Виктория родилась раньше срока, на 33-й неделе беременности, и после рождения почти месяц провела в больнице — две недели на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Эти осложнения и привели к ДЦП: у Виктории спастическая диплегия, при которой поражены обе ноги. Диагноз поставили в год.

Сейчас Виктория держит голову, сидит, самостоятельно переворачивается и может ходить на небольшие расстояния, но только с опорой или в ортезах. При этом она учится в обычной школе, лицее 21 в Сходне, понимает речь и разговаривает фразами, хоть и с элементами дизартрии — нарушения работы речевых мышц, отвечающих за произношение. Повседневные бытовые дела — поесть, одеться, соблюсти гигиену — Виктория делает сама, без посторонней помощи.