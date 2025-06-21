В начале июня в Саратове проходили Всероссийские соревнования по плаванию для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Параспортсмены из Зеленограда выступали в составе сборной Москвы и заняли высокие места:
Виктория Васильева — три золота на дистанциях 50 метров (на спине и вольный стиль) и 100 метров (вольный стиль)
Дмитрий Слепов — три золота на дистанциях 200 метров (комплексное плавание) и 100 метров (вольный стиль и на спине)
Алина Микитась — золото и серебро на дистанциях 200 метров (комплексное плавание) и 100 метров (на спине)
Виктория Гусева — четыре серебра на дистанциях 50 метров (вольный стиль), 100 метров (на спине и вольный стиль) и 200 метров (комплексное плавание)
Спортсменов подготовили тренеры МКСШ «Зеленоград» — Светлана Алешина и Нина Бунина.
Редакция «Зеленоград.ру» поздравляет спортсменов и педагогов: желаем им дальнейших спортивных побед!