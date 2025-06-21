Юные пловцы из Зеленограда победили на всероссийских соревнованиях 21.06.2025 ZELENOGRAD.RU

В начале июня в Саратове проходили Всероссийские соревнования по плаванию для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Параспортсмены из Зеленограда выступали в составе сборной Москвы и заняли высокие места:

Виктория Васильева — три золота на дистанциях 50 метров (на спине и вольный стиль) и 100 метров (вольный стиль)

Дмитрий Слепов — три золота на дистанциях 200 метров (комплексное плавание) и 100 метров (вольный стиль и на спине)

Алина Микитась — золото и серебро на дистанциях 200 метров (комплексное плавание) и 100 метров (на спине)

Виктория Гусева — четыре серебра на дистанциях 50 метров (вольный стиль), 100 метров (на спине и вольный стиль) и 200 метров (комплексное плавание)

Спортсменов подготовили тренеры МКСШ «Зеленоград» — Светлана Алешина и Нина Бунина.

Редакция «Зеленоград.ру» поздравляет спортсменов и педагогов: желаем им дальнейших спортивных побед!

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