Москва быстро достраивает механизм наказания за нарушение запрета публиковать информацию о «последствиях терактов», в частности, об атаках БПЛА. Новый закон передаёт полиции право составлять протоколы по таким делам. Зеленоградцы уже столкнулись с этой темой — их вызывали в полицию за рассказы об отсутствии компенсаций пострадавшим от налёта БПЛА 17 мая.

Почему понадобилась именно полиция, в Мосгордуме объяснили так: у сотрудников органов внутренних дел есть полномочия требовать документы и устанавливать личность, а у обычных городских властей таких возможностей нет или они ограничены. Поэтому полицию назвали «наиболее подготовленным и эффективным органом по защите общественной безопасности».

Юридически изменение было оформлено 10 июня московским законом, который подписал мэр Собянин. Он вносит изменения в статью 16.5 кодекса об административных правонарушениях Москвы — это статья о том, кто имеет право составлять протоколы по городским административным делам.

Это не значит, что полиция уже прямо сейчас может оформлять такие протоколы. Для этого нужно ещё заключение соглашения между МВД России и правительством Москвы. Подтверждения, что такое соглашение уже заключено, пока нет.

Для Зеленограда это не теоретическая тема. После атаки БПЛА 17 мая десятки жителей столкнулись с невозможностью получить компенсацию за поврежденное имущество: автомобили и вещи в квартирах. Но и за публичные рассказы об этой проблеме их начали преследовать, трактую определение «последствие теракта» слишком широко.

Жителя корпуса 2038 уже вызывали в полицию из-за передачи видео с ущербом в его квартире корреспонденту «Зеленоград.ру» для подготовки статьи о проблемах с компенсациями. Главный редактор «Зеленоград.ру» тоже давал объяснение в полиции. Теперь мэрия спешно подготовила юридическую почву, чтобы за такие «нарушения» эффективно выписывать штраф.

Показательно, как быстро движется эта история. Для сравнение: в ситуации с контролем за нарушениями тишины Москва более восьми лет не могла передать полиции полномочия по составлению протоколов по этой статье. А здесь управились за несколько недель.

Похоже, даже депутаты Мосгордумы не уверены, что теперь можно говорить, а что нет. На заседании комиссии по безопасности, где обсуждали вопрос о передаче полномочий полиции, один из депутатов говорил о налётах БПЛА так: «Мы с этим тоже сталкиваемся, когда ммм… эээ… некая страна …с которой мы были в составе одного государства, проводит акции государственного терроризма на территории города Москвы».